Von Heribert Vogt

Von "Zigeunerjagd", Morden und Toten in der Europäischen Union ist in Dirk Lauckes Stück "Einigkeit und ...", das im Heidelberger Zwinger1 uraufgeführt wurde, gleich zu Beginn die Rede. Das Drama basiert auf einer Recherchereise Lauckes im Februar 2012 nach Ungarn, wo er dem Umgang mit der Minderheit der Sinti und Roma nachspürte. Der mehrfach ausgezeichnete Autor war bereits vier Mal am Heidelberger Stückemarkt beteiligt, darunter 2009 mit der Heidelberger Uraufführung des Werks "Der kalte Kuss von warmem Bier". In der jetzigen Inszenierung von Tobias Rausch wird die neue teils dokumentarische, teils fiktionale Bühnenarbeit zur Expedition in eine vertraute Fremde.

Zum einen tun sich im nahen EU-Staat Ungarn, der zu Zeiten des Eisernen Vorhangs noch das lockerste Ostblockland war und der auch für den deutschen Mauerfall 1989 Erhebliches leistete, inzwischen menschenrechtliche Abgründe auf. Zum anderen begegnet man bei diesem Theatertrip unausweichlich auch der älteren deutschen Geschichte, nämlich der Mutter aller Diskriminierung und Verfolgung - dem Holocaust, der auch an den Sinti und Roma begangen wurde, was in Deutschland erst spät anerkannt wurde.

In Ungarn herrscht gegenwärtig etwas Schlimmeres als nur ein ungutes Klima. Der Künstler Alexander Schikowski sprach in seiner begleitenden Fotoausstellung im Foyer von der "Segregation", einer Art Apartheid, welche die Sinti und Roma im Alltag von der Mehrheitsbevölkerung separiert. Und die Aufführung zeigt, wie rechte paramilitärische Einheiten nicht nur in Sinti und Roma-Dörfern ungehindert und mit Rückhalt in der Bevölkerung marschieren, sondern auch mitten in der Hauptstadt Budapest. Und offenbar macht dieses ungarische Neonazitum auch vor gewalttätigen Übergriffen bis hin zu Morden nicht halt.

Dies alles transportiert ein flott gespielter und mitunter auch amüsanter Theaterabend. Erzählt wird von der deutschen Journalistin Helen Stiepel, die im Auftrag ihres Lokalblatts nach Ungarn fährt, um über die Partnerstadt Kolöstzemiskata zu berichten. Aber schon im doch so lebenslustigen und folkloristischen Budapest schlittert sie in einen ebenso fremdartigen wie finsteren Kosmos aus Geschichte und Gegenwart. Währenddessen stößt Helen Stiepels Sohn Max, der daheim als Pfleger auf einer Station für Demenzkranke arbeitet, in der Vergangenheit eines seiner Patienten auf Verbrechen der deutschen Polizei an den Sinti und Roma während des Nationalsozialismus.

Aber die eigentliche Hauptfigur der Aufführung dürfte doch Schorsch sein, der Fahrer und Übersetzer der deutschen Journalistin. Olaf Weißenburg gab den schwergewichtigen Ungarn als echten Vitalitätsbolzen, der sich - und seinen Fahrgast - als irgendwie schwejkisches Schlitzohr durch die Widersprüche und Problemzonen des heutigen Ungarn bugsiert. Nicht zuletzt mit einer wuchtigen Salami und sehr kreativem Spracheinsatz wurstelt sich dieser Schorsch mit dem Toyota-Emblem an der Halskette äußerst unterhaltsam durchs nur teilweise verwestlichte Leben.

Dagegen zeigt Nicole Averkamp die Journalistin Stiepel zunächst als eher blasse und politisch korrekte Vertreterin ihres Heimatlandes, die dann in den ungarischen Turbulenzen gehörig ins Schleudern kommt. Ebenfalls ein recht farbloser - und schmaler - Typ ist Helen Stiepels Sohn Max. In Florian Manias Darstellung ist dieser Krankenpfleger das glatte Gegenteil des Krachers Schorsch. Aber auch er wird in den Strudel der Ereignisse gerissen.

Diese Dynamik erreicht ihre hohen Touren vor allem durch eine rotierende Drehbühne, die auf der einen Seite die deutsche, auf der anderen Seite die ungarische Szenerie vor Augen führt (Bühne und Kostüme: Simone Wildt). In der rasanten und revueartig dargebotenen Szenenfolge, in der auch Karen Dahmen und Volker Muthmann in wechselnden Rollen zur Musik von Mustafa Zekirov mitwirken, sieht sich das Publikum zugleich einem wahren Bombardement von Informationen gegenüber, das auch die Komplexität der jüngeren ungarischen Geschichte aus verschiedenen Blickwinkeln aufscheinen lässt.

Fazit: Dem Heidelberger Theater gelingt mit "Einigkeit und ..." eine inszenatorisch wie schauspielerisch überzeugenden Uraufführung, in der sich theatralische Qualität und investigativer Ertrag sehr schön die Waage halten.

Man hat in den letzten Jahren zwar immer wieder von undemokratischen Umtrieben und Vorgängen in Ungarn gehört, die sogar das Kulturleben erreichten, aber welch knallharten Niederschlag diese Tendenzen im Umgang mit den Sinti und Roma finden, dürfte bislang aus dem Bewusstsein der deutschen Öffentlichkeit weitgehend ausgeblendet gewesen sein.

Insofern taucht der Theaterbesucher zunächst in eine erschreckende ungarische Fremde ein, deren Schockpotenzial dann aber nochmals empor schießt, wenn die Bühnenexpedition in die vertraut-fremde Heimat Deutschland zurückführt. - Begeisterter Applaus.

Info: Nächste Termine: 20., 24. Juni; 8., 14., 17. Juli. Beginn: jeweils 19.30 Uhr. RNZ-Tickettelefon: 06221 / 519 12 10. www.theaterheidelberg.de