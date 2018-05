Von Lara Feder

Prof. Silke Leopold, seit 2009 Sekretar an der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, ist Mitbegründerin des Salons, der unter dem Motto "À l'usage des Dames" ("Zum Gebrauch der Damen") am 7. Juli in der Heidelberger Akademie und am 8. Juli im Palais Hirsch in Schwetzingen stattfindet.

Was macht die frühere Salon-Kultur aus?

Die Salons sind Erben der Akademie-Kul-tur: Es ging darum, in einem geschützten Raum Gespräche über Kultur, Philosophie, Politik zu führen. Geschützt war der Raum deshalb, weil in den Akademien die gesellschaftlichen Hierarchien außer Kraft gesetzt waren. Das haben die Salons im 18. Jahrhundert übernommen. Die Salons wurden in der Regel von Frauen geführt, die Intellektuelle und Künstler eingeladen haben, in ihrem Salon Dinge auszuprobieren oder zu diskutieren - dazu gehörten auch Konzerte, die aus einer bunten Mischung verschiedenartiger Mu-sik bestanden. Die Salons gab es auch am Mannheimer Hof bei Karl Theodor. Er ist Begründer einer Akademie, und wir wissen aus Briefen von Mozart, dass, als er 1763 in Schwetzin-gen war, dort Akademien veranstaltet wurden. Wir möchten in unserem Akademiesalon die bunte musikalische Mischung, aber auch die Mischung aus Gespräch, Musik sowie Verköstigung wiederbeleben und unser Publikum in das 18. Jahrhundert "entführen".

Sie wollen auch mit den Erfrischungen ins 18. Jahrhunderts zurückführen.

Wir möchten eine Mischung aus Gesprächen, Musik und auch Erfrischungen anbieten. Dafür haben wir in Kochbüchern des 18. Jahrhunderts gestöbert. Gang und gäbe zur damaligen Zeit war eine sehr andere Art der Würzung. Gewürze waren eine Frage von Geld, und was teuer war, wurde sehr verschwenderisch benutzt, um zu zeigen, wie reich man war.

Warum steht die Musikerin Franziska Danzi im Vordergrund?

Wir haben uns für diesen ersten Salon ein Motto ausgedacht, das speziell für den Mannheimer Hof charakteristisch ist. Man hat ja in der Aufklärung auch begonnen, sich Gedanken zu machen über Menschenbildung, und hat festgestellt, dass es sich lohnt, auch Frauen intellektuell und künstlerisch zu bilden. Es gab dann viele Komponisten, die Musik speziell für Frauen komponiert haben. Der Titel des Salons "À l'usage des Dames" ist einer musikalischen Publikation entnommen, in der Carl Philipp Emanuel Bach Kompositionen speziell zum Gebrauch durch Frauen komponiert hat. Frauenmusik war Musik, die etwas leichter zu spielen war. Gerade am Mannheimer Hof hat es viele äußerst begabte Musikerinnen gegeben, die Ehefrauen oder Töchter von Hofmusikern waren und sehr gefördert wurden. Im Zentrum des diesjährigen Salons steht Franziska Danzi, verheiratete Lebrun, die Tochter eines Hofmusikers war und einen Hofmusiker geheiratet hat. Sie war eine gefeierte Sängerin, die zudem komponiert hat. Ihre Violinsonaten sind in London im Druck erschienen. Wir möchten diese aufführen, um zu zeigen, dass es zu dieser Zeit nicht nur um Musik für Frauen, sondern auch um Musik von Frauen geht.

Steht die Musik im Zentrum oder das Gespräch?

Die Musik steht im Zentrum. Zwischendurch gibt es 20-minütige Gespräche über andere Phänomene, die mit Frauenbildung zu tun haben: Es wird beispielsweise über Malerinnen zu dieser Zeit und über die Erziehung der Frau in der Tradition Rousseaus gesprochen werden.

Richtet sich der Salon vor allem an Frauen?

Nein, ganz im Gegenteil. Frauenförderung ist ja nichts, was Frauen fördert, sondern etwas, das die ganze Gesellschaft fördert. Von der Frauenförderung können vor allem auch die Männer profitieren - das hatte man im 18. Jahrhundert auch schon erkannt. Gerade Carl Philipp Emanuel Bach hat sich sehr engagiert für die Bereitstellung von pädagogischer Mu-sik - also Musik, die auch von Laien zu bewältigen war.

Schon die Orte der beiden Salons sind vielversprechend - wie kamen Sie auf diese Orte?

Wir haben mit der Akademie der Wissenschaften und dem Schwetzinger Schloss wunderschöne Orte. Es ist ein alter Traum von mir, im Hof der Akademie die Musik zu machen, die gemeinhin in solchen Höfen gemacht wurde: Bläsermusik, die für Freiluftveranstaltungen gedacht war. In Schwetzingen werden wir den Innenhof der Moschee nutzen, wo noch nie zuvor öffentlich Musik gemacht wurde. Es ist nicht allein die Musik, die im Zentrum steht, sondern auch der Ort - der Eindruck des Ortes wirkt immer auch auf das Verständnis der Musik rück.

Haben Sie unter den beiden Veranstaltungen einen Favoriten?

Das kann ich so nicht sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein besonderer Leckerbissen sein wird, die Schwetzinger Moschee zu diesem Anlass als musikalischen Raum erleben zu können. Ich persönlich habe aber immer davon geträumt, den Innenhof der Akademie musikalisch leben zu lassen. Insofern freue ich mich auf beide Veranstaltungen sehr!

