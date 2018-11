Von Franz Schneider

Als diesjähriger Träger des Deutschen Fernsehpreises (Bester männlicher Hauptdarsteller) bescherte Matthias Brandt die "Enjoy Jazz"-Fans gleich zwei Mal. Fürs Erste trug er Thomas Manns "Tod in Venedig" bei Engelhorn & Sturm vor, das Cholera-Kapitel. Mehrere Hörbücher hat Matthias Brandt gemacht, auch von "Der Tod in Venedig". Sein Vortrag geriet ihm zu einer entschlackten, modernen Interpretation, die den so vielschichtigen Text aus Traum, Angst und Wirklichkeit konsequent aus erstarrten Wahrnehmungsklischees befreite. Dietmar Wiesner vom Frankfurter "ensemble modern" half ihm dabei mit sich dezent gebärdendem Flötenspiel, das die jeweiligen Textpassagen kommentierte und sich gegen Ende gar manches Solo erlaubte.

Jens Thomas ist dagegen ein anderer Typ von Musiker: Rot ist seine Gitarre, die er bald zum Kreischen bringt, willenlos ist das Klavier seinem Zugriff ergeben. Vögel sollen beim zweiten Auftritt mit ihm durch die voll besetze Feuerwache flattern, die bösen Vögel gar, die einst Hitchcock aus Daphne du Mauriers 1952 erschienener Erzählung "Birds" entweichen lies. Matthias Brandt präsentierte diese Schauergeschichte und verbarg dabei auch nicht ihre Schlichtheit. Man beugt umso stärker den Rücken vor Hitchcock, wenn man die Vorlage einmal vernommen hat.

Und gerade hier zeigte sich wieder Matthias Brandts Kunst, allein mit der Stimme zu bedrohen, zu schrecken, zu ängstigen. Jens Thomas gerierte sich hier als eigenständiger Partner, der Songs zur Geschichte beisteuerte, die sein Schauspielerkollege bisweilen sogar übernahm. Ein ausbaufähiges Konzept. Die müssen Spaß beim Schaudern haben, fand man unweigerlich.

So gab es zuletzt auch keine Vögel mehr, sondern Wechselstrom und Gleichstrom. "Speed of Grace" nennt Jens Thomas seine Hommage an AC/DC, aus der er eine höllische Zugabe bot. Danach Jubelszenen in der Feuerwache, doch die Vögel Mannheims draußen blieben ruhig, der Schreiber dieser Zeilen aber fragte sich, wie die schrillen Flatterlaute böser Vögel notiert werden sollen, die Brandt so einschüchternd ins Mikrofon hauchte.