Mashrou’ Leila, eine in der arabischen Welt sehr bekannte und auch umstrittene Band aus dem Libanon, wird am Sonntagabend das Festival "Enjoy Jazz" in der Heidelberger Stadthalle eröffnen. Darüber sprach unser Mitarbeiter Rainer Köhl mit Festivalleiter Rainer Kern.

Herr Kern, Mashrou’ Leila ist keine bekannte Jazzband, sondern eine hierzulande eigentlich unbekannte Formation aus dem Nahen Osten. Es gab bislang nur zwei Live-Auftritte in Deutschland. Ist das nicht ein Risiko für Sie als Veranstalter?

Natürlich ist das auch ein Risiko. Mein Team und ich sind aber davon überzeugt, dass gerade bei Festivals Wagnisse möglich sein müssen und eingegangen werden sollten. Denn nur durch das Erproben von Risiken wenden sich diese irgendwann in eine selbstverständliche Unbekümmertheit. Diesen Wandel mit zu bedingen, scheint mir die dringlichste Aufgabe eines Festivals zu sein, und wir können ein Risiko daher nie ausschließen - und wollen es bewusst auch gar nicht.

Die Band singt von Konflikten zwischen religiösen Gruppen, über Homophobie, von korrupten Zuständen im Libanon und ähnlich brisanten Themen. Sie singt ihre Songs auf Arabisch. Da bleibt für ein nicht-arabisch sprechendes Publikum also nur die Musik, oder?

Ja, ich würde sagen, dass ein Zugang zu den Inhalten von Mashrou’ Leila ihre Musik darstellt. Sie transportiert ein Gefühl, eine Stimmung, ein bestimmtes Auftreten in der Welt. Ich denke aber auch, dass es heute nicht mehr sehr schwer ist, sich Inhalte sprachlicher Art, seien sie auf Arabisch oder in irgendeiner anderen Sprache, zu erschließen. Kultur darf gerne auch einmal etwas zumuten, dazu gehört auch die Auseinandersetzung mit anderen Sprachen, mit deren Poesie und nicht zu vergessen ihrem Klang.

Ist es auch ein gesellschaftspolitisches Statement, das Festival mit dieser Band zu eröffnen, die in der arabischen Welt viele Fans hat?

Mashrou‘ Leila haben in der arabischen Welt ja nicht nur viele Fans. Grob geschätzt gibt es wohl ähnlich viele Menschen, die verurteilen, was diese Band tut, so wie es Fans gibt, die hinter den Künstlern stehen. Außerdem möchte ich das ungern über eine geografische Verortung thematisieren, sondern begreife es vielmehr als eine Haltung, die Menschen anderen Menschen gegenüber einnehmen. Mit unserer Eröffnung möchten auch wir dieser Haltung Taten folgen lassen. Ja, das Konzert ist ein politisches Statement - für einen Dialog, der ein Verständnis und ein mitfühlendes Zusammenleben ermöglichen soll. Für eine Kultur der gegenseitigen Wertschätzung und für eine gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen. Im Allgemeinen ist meine Arbeit aber auch nur sehr schwer von den gesellschaftspolitischen Aspekten unserer Zeit getrennt zu sehen - und gerade der Jazz wird diese Komponente immer in sich tragen.

Der schwedisch-türkische Saxophonist Ilhan Ersahin wird als Gast zur Band hinzutreten, und im Vorprogramm spielt das Mehmet Ungan Trio von der Orientalischen Musikakademie Mannheim. Wird es also eine arabisch geprägte Dance-Night, in Fortsetzung der südafrikanischen Eröffnung im letzten Jahr?

Ilhan Ersahin ist als Special Guest dabei, weil er als großartiger Musiker in seinem Verständnis von Jazz eben oben genannte Haltung widerspiegelt und lebt. Das gleiche gilt auch für das Mehmet Ungan Trio, das den Abend als Vorband eröffnen wird. Eine Fortsetzung zu letztem Jahr ist das Eröffnungskonzert in der Hinsicht, dass wir uns auch mit Hugh Masekela für einen Musiker entschieden hatten, dessen musikalisches Werk tief durchdrungen ist von seinem politischen Engagement und der darüber großen Einfluss auf die ihn umgebende Gesellschaft ausüben konnte. Ganz wunderbar ist daran natürlich, dass dieser Botschaft im Tanz Ausdruck verliehen wurde, und wir haben natürlich nichts dagegen, dass dies auch bei der morgigen Eröffnung fortsetzen werden wird.

