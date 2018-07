Von Rainer Köhl

Er ist Weltmusiker im besten Sinne, der Schlagzeuger Mani Neumeier. Einer, der seine Einflüsse aus Ethnomusik ebenso bezieht wie aus Rock und Free Jazz. All dies fließt ein ins Soloprogramm des "Guru Guru"-Gründers. Bei "Enjoy Jazz" trat er nun solistisch in der Mannheimer Galerie Zephyr auf, wo gleichzeitig die Fotoausstellung von Norman Seeff "The Look of Sound" zu sehen ist.

Mit Free Jazz hat übrigens die Karriere von Neumeier begonnen, der in den 1960er Jahren im Irene-Schweizer-Trio spielte. In jener Zeit spielte er auch mit Philly Jo Jones, Marion Brown, John McLaughlin, Barney Wylen, Yuseef Lateef, dem Peter-Brötzmann-Trio, dem Manfred-Schoof-Quintett und dem Globe Unity Orchestra. Danach erst gründete er die Rockband "Guru Guru", ein Flaggschiff des Psychedelic Rock.

"Talking drums" heißt Neumeiers neue Solo-CD. Ein programmatischer Titel, denn wie nur wenige versteht er es, seine Trommeln sprechen zu lassen. Mit seiner Frau, der japanischen Musikerin Etsuko, betrommelte er ein Arsenal an silbrig hell klingenden Meereskorallen, gefolgt von einem Duo mit Handtrommeln, mit Sticks geschlagen: Asiatische Trommelriten mischten sich dabei mit schamanisch beschwörenden Gesängen.

Neumeier lässt aber seine Trommeln nicht nur sprechen, sondern auch singen. Durch Druck auf das Trommelfell variiert er die Tonhöhe und erzeugt melodische Sequenzen. Das funktionierte bei der Handtrommel gut, und auch für sein drumset hat sich der findige Musiker etwas einfallen lassen, das "Manitom": Mit einem Luftschlauch hat er ein Tom-Tom verbunden und mit eingeblasenem Luftdruck variierte er die Fellspannung und Tonhöhe des Instruments. Zusammen mit der mitreißenden Polyrhythmik, die er auf Becken und Felle klöppelte, ergab dies ein erregendes Konglomerat.

Einen Sack voller Bleche und Metall hat Mani Neumeier immer dabei bei seinen Soloperformances, und den leerte er krachend auf dem Bühnenboden aus, bevor er sich mit den Sticks drüber hermachte. Ein ganzes Gamelanorchester ließ er daraus erstehen.

Mani Neumeier ist viel in der Welt herumgekommen, hat indische Trommeltechniken ebenso gelernt wie balinesische Gamelanmusik und vieles mehr. Die rituellen Rhythmen und Klänge sind sein künstlerisches Lebenselixier.

Die suggestive, hypnotische Kraft der ruhig oder kraftvoll pulsierenden Töne bezieht Neumeier von überallher: aus dem Dschungel ebenso wie aus den Fabrikhallen. Und er ist ein Klangmagier. Mit Filzschlägeln betrommelte er später sein drumset, magisch, suggestiv und erregend. Neumeier ist ein Homo ludens mit kindlicher Freude am Spielerischen: Ein singender, hopsender Spielzeughase leistete ihm zeitweise Gesellschaft. So viel kunstvolles Vergnügen muss sein dürfen.