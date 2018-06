Von Rainer Köhl

Zwischen New Soul, Jazz und altem Blues ließ Malia ihre Musik bislang genüsslich auspendeln. Neuerdings ist noch ein starker Anteil R&B und Electro hinzu gekommen, seit die britisch-malawische Sängerin ihre neue CD "Convergence" herausgebracht hat. Mit diesem Programm gastierte Malia nun bei "Enjoy Jazz" im ausverkauften Ludwigshafener "Das Haus". Den Schweizer Elektroniktüftler Boris Blank (Yello) hat sie zur Albumproduktion hinzugenommen, und der hat bekanntlich sehr viel Sinn für rassige Sounds und edlen Groove. Das transportierte ganz wunderbar auch die exzellente Live-Band, mit der die Sängerin gastierte.

Sinnlich dunkel ist Malias Musik und ebenso ihre Stimme. Elegante, raffinierte Sounds, entspannte Grooves, die in Richtung Triphop gehen, unterlegen die tiefschwarz-herbe, edel angeraute Stimme der Sängerin. Malia versteht es, mit ihrer wandlungsreichen Gesangstechnik zu spielen, ihre Stimmfarbe zu modulieren, mit purer Klangsinnlichkeit Ausdruck zu erzielen. Ganz besonders gewannen die Balladen große Eindringlichkeit durch die lang gezogenen, lange ausschwingenden Töne.

Elektronischer Gospel seien die neuen Kompositionen für sie, sagte die Sängerin, und das ließ sie auch spüren mit ihrem expressiven, gospel-affinen Gesang. Hippe, clubbige Sounds und dazu Malias sinnlich laszive Stimme, die sehr viel Soul und R&B vereint.

Starke Songs waren dies allesamt. Etwa "Tears run dry", eine wunderschöne, relaxt schwingende Soulnummer, von sinnlichen Slide-Klängen des Gitarristen Lars Cölln begleitet, bevor es in einen Danceteil geht. Andere Songs wiederum klingen so, als wären sie der Titelsong für den nächsten James-Bond-Film. Elegante Klänge sind es immer, mit welchen die Band grundiert, der tieffrequente E-Bass ebenso wie das Fender Rhodes-Piano und die Laptop-Sounds von Nis Kötting, deren Coolness einen schönen Kontrast bildet zu dem lasziven Gesang. Ihrem Vorbild Nina Simone hat Malia ein ganzes Album (mit deren Songs) gewidmet, und "Feeling good" sang sie daraus, ließ große Gospelhymnik glühen. Und einen Song aus Malawi sang sie am Ende, Roots-Musik mit rituellen Beats.