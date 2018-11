Von Rainer Köhl

Seit drei Jahren findet das Preisträgerkonzert des renommierten, mit 15.000 Euro dotierten Jazzpreises des SWR und des Landes Rheinland-Pfalz im Rahmen von Enjoy Jazz im Ludwigshafener Kulturzentrum Das Haus statt. In der Vergangenheit mehrfach nominiert und heuer für den Preis auserkoren: Georg Graewe. Der 1956 geborene Komponist und Pianist aus dem Ruhrgebiet steht für eine ganz eigene musikalische Sprache und Ästhetik im experimentellen Jazz, die auf der Auseinandersetzung mit der europäischen Musiktradition basiert.

Von der "Ausformung einer ebenso freien wie konzisen Klang- und Formsprache" spricht die Jury in ihrer Begründung. Graewe machte in den achtziger Jahre von sich reden, als er mit Theo Jörgensmann das Grubenklangorchester als Experimentierfeld nahe der zeitgenössischen Avantgarde für Projekte wie "Bergmannsleben" (1982) oder "Hanns Eisler" (1984) gründete. Graewe komponierte Opern, Kammermusiken und Orchesterstücke, spielte viel in den USA, mit Avantgardejazzern wie Anthony Braxton.

Das erste Set im Haus musizierte der Pianist solo, und da zeigte sich eindrucksvoll seine musikalische Sozialisation, die zwischen Free Jazz und Neuer Musik pendelt. Die atonalen Klänge eines Schönberg hat er tief verinnerlicht. Über eine fabelhafte pianistische Technik verfügt Graewe, womit er einen quecksilbrig dahinfließenden Endlosstrom erzeugte. Atemberaubend war dabei die Präzision, mit der er die hochkomplexen und immer sublim dahin huschenden Läufe und Verflechtungen tönen ließ.

Seit fast drei Jahrzehnten musiziert Graewe im frei improvisierenden Trio mit Ernst Reijseger und Gerry Hemingway, und das tat er auch nun im zweiten Teil. Seinen pointillistisch virtuosen Stil, der an die Klavierwerke von Pierre Boulez erinnert, behielt er auch hier bei. Überhaupt war dies ein wunderbar egalitäres Spiel der drei Musiker. Geisterhafte, surreale Klänge durchwehten das Triogefüge ebenso wie hochvirtuose Verflechtungen atonaler Linien.