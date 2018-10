Von Rainer Köhl

Werke für gemischten Chor hört man allenthalben. Gesänge für Männerchor oder für Frauenensemble hingegen sind eine Spezialität. Gleich zwei junge deutsche Spitzenchöre gaben ein Konzert in der prächtig gefüllten Kirche St. Josef in Mannheim-Lindenhof: Das Frauenensemble LaCappella und der Männerchor Vocapella Limburg begeisterten ihr Publikum mit einem ebenso anspruchsvollen wie klangschönen Programm. Zuvor bekundete Vocapella mit einer öffentlichen Probe im Container am Mannheimer Paradeplatz seinen Protest gegen die geplante Schließung der Klassikabteilung der Musikhochschule.

Der von Tristan Meister geleitete Chor Vocapella hat seine Mitglieder aus ehemaligen Limburger Domsingknaben rekrutiert und widmet sich anspruchsvoller Literatur für Männerchorgesang. Ausgezeichnet wurde er bereits beim Internationalen Chorwettbewerb in Budapest mit einem 1. Preis, eine CD hat er auch schon aufgenommen. Mit Werken der Renaissance begann der Männerchor. Klangsatte Bässe und feine Tenorspitzen vereinten die 14 Sänger in Hugo Wolfs "Einkehr" zu einer farbenreich schwebenden Romantik.

Werke des 20. Jahrhunderts sind ein besonderer Anreiz für solch einen hervorragend geschulten Chor wie diesen und so setzte Vocapella einen ersten Höhepunkt mit dem Psalm 27, "The Lord is my light" von Henk Badings. Überaus wohlklingend wurden die harmonischen Zuspitzungen geformt, von kraftvoll herben Anrufungen durchflutet.

Ihre hohe Kunst ließen die jungen Männer hier ebenso deutlich werden wie in Volker Wangenheims "Quam pulchri super montes", das aus der Einstimmigkeit heraus vielstimmige Klänge wie einen Fächer aufgehen ließ, vom Zarten ins Kraftvolle emporschießend, mit unendlich fein gestuften Klängen und Farben. Die tief versunkenen, mystischen Klangwelten von Morten Lauridsen und Knut Nysted klangen ebenso eindringlich wie das Inbrünstige, welches daraus emporwuchs.

Dazwischen sang der Chor LaCappella aus Hessen, sechs junge Frauen, die ebenfalls hervorragend geschult sind. Überaus reine Klänge entwickelte das Sextett zunächst in einem gregorianischen Gesang, deren engelhafte Wirkung schönster Auftakt war zu den Engelsgesängen, die noch folgen sollten. Seraphisch schön in den einander umschlingenden Linien von Patricia Van Nees' ("Nine orders of angels") oder in den bezaubernden Freudengesängen von Petr Ebens "De Angelis": Ja, auch Engel können mitunter geschwätzig sein und vergnügt durcheinander singen, wie man in letzterem hören konnte. Himmlisch zart und in schön schwebender Hymnik klangen die sanft aufgewölbten Bögen in Cesar Francks "Panis Angelicus".

Als Uraufführung sang das Sextett ein "Lux aeterna" von Wolfgang Drescher: Glühende Farbprismen, aneinander reibende Töne eröffneten ein bezauberndes Kaleidoskop. Ein himmlisch leuchtendes, still wogendes "O salutaris hostia" von Eriks Esenvald betörte ebenso wie "Words of the angel" von Ivan Moody, dessen zauberisch umschlingenden Echolinien von der Empore herabschwebten. Nicht minder suggestive Wirkung gab das Frauenensemble den verschlungenen Motiven in den Werken von Franceso Guerrero und Vytautas Miskinis: bald sanft, bald freudig vital, immer in großem Wohllaut leuchtend. Ein gemeinsam gesungener Mendelssohn offenbarte, wie harmonisch beide Chöre auch zusammen erklingen können.