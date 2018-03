Von Monika Frank

Eine Lebensgeschichte hat sie schon, wie sie mit bedeutungsvollem Unterton gleich zu Beginn anmerkt, die Titelfigur Ella in Herbert Achternbuschs erstem, 1978 uraufgeführtem Theaterstück. Doch gespiegelt und erzählt wird diese Elends-Bilanz einer fatalen Verkettung körperlicher und seelischer Misshandlungen nicht von ihr selbst, sondern von Josef, ihrem früh verlorenen Sohn, dem es wohl auch nicht besser als ihr ergangen ist.

Beider Endstation am Rand der Gesellschaft ist ein zur kärglichen Wohnung umfunktionierter Hühnerstall im Haus von Ellas Schwester Lena. Den einzigen selbst erworbenen Besitz stellt hier eine Kaffeemaschine dar. Die "gute Tasse Bohnenkaffee", deren Zubereitung zum zwanghaft ausgeübten Ritual wird, versüßt sich Josef zum Schluss mit einem in Gift getränkten Stück Würfelzucker. Sein Selbstmord treibt die schreiend umherirrende Mutter dann vollends in den Wahnsinn.

Soweit Achternbuschs Vorlage. Susanne Schmelchers eher dezente als auf grelle Effekte setzende Inszenierung, die jetzt im Zwinger1 des Heidelberger Theaters erfolgreich Premiere hatte, hält sich eng an den Text, spart aber die physische Anwesenheit der Mutter gänzlich aus und vertagt den Selbstmord des Sohnes. Bei ihr erinnert nur noch die am Kleiderbügel hängende Kittelschürze an Ella. Josef fragt im letzten Satz zwar noch "Wo hab ich das Zyankali?", sucht jedoch nicht weiter danach, sondern wickelt sich in seine graue Decke und versinkt in Lethargie, während langsam das Licht ausgeht. Damit wiederholt sich das erste Bild der Aufführung. Beim Eintreffen der Zuschauer kauert Josef-Darsteller Hans Fleischmann bereits ebenso zugedeckt und mit allen Anzeichen von Hospitalismus auf dem kleinen Hocker im sonst leeren, rundum weißen Bühnen-Zimmer von Erika Hoppe. Wobei eine Live-Cam ihn ständig von oben im Visier hat, deren Bilder als blasse Schemen auf eine Seitenwand der ausweglos anmutenden Behausung projiziert werden.

Hans Fleischmann meistert die schwierige Gratwanderung zwischen Verkörperung des Sohns und Spiegelung der Mutter bewundernswert souverän. In seiner eindringlichen Aneignung von Ellas Leidensweg durch psychiatrische Anstalten, Gefängnisse und kirchliche Pseudofürsorge-Institutionen gibt es Momente nahtloser Identifikation, wenn er mühsam wie sie die Erinnerungsfetzen in einen zeitlich geordneten Zusammenhang bringen will und dabei immer wieder von der Erregung über besonders schlimme Erfahrungen aus dem Konzept gebracht wird. Es gibt aber auch Distanz schaffende parodistische Einschübe, so bei den ständigen Kaffee-Angeboten der Mutter, die ihn eindeutig als Josef, den Erzähler kenntlich machen. Es spricht für die ernsthafte Qualität der Aufführung, dass nur wenig gelacht wird, obwohl viel schaurige Komik in Ellas Selbstbeschreibungen steckt - "vor lauter Schlägerei bin ich deppert worden" - ebenso wie in ihrer aus der Not geborenen Widersetzlichkeit gegen die Normen einer Gesellschaft, die für sie nur Zurückweisung, Demütigung und brutalste Formen der Bestrafung bereithielt.

Das Premierenpublikum dankte mit lang anhaltendem Beifall für eine stimmige, nachhaltig wirkende Inszenierung, die genauso sehenswert ist wie die kleine Ausstellung, die ergänzend dazu angeboten wird.

Fi Info: Weitere Vorstellungen: 9. April, 26. Mai und 9. Juni. Kartentelefon unter 06221/ 58 20000.