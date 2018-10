MR. Mit Unterschriften wurde es besiegelt: Elias Grandy wird ab der Spielzeit 2015/16 Generalmusikdirektor (GMD) des Theaters und Orchesters Heidelberg sein. Oberbürgermeister Dr. Eckart Würzner und der 34-jährige Dirigent unterzeichneten nun den Arbeitsvertrag. Der Heidelberger Gemeinderat hatte sich mit sehr großer Mehrheit für Grandy entschieden.

Ihre Freude über die künftige Zusammenarbeit brachten Oberbürgermeister Dr. Eckart Würzner, Kulturbürgermeister Dr. Joachim Gerner und Theaterintendant Holger Schultze bei der Vertragsunterzeichnung im Heidelberger Rathaus zum Ausdruck. "Grandy ist ein hervorragender Musiker mit Esprit und Frische, der das Kulturleben unserer Stadt bereichern wird. Ich freue mich, dass er sich für Heidelberg entschieden hat und sich in einem hochkarätigen Bewerberfeld durchsetzen konnte.", sagte Würzner. Intendant Holger Schultze und Kulturbürgermeister Dr. Joachim Gerner betonten unisono, Grandy habe künstlerisch und musikalisch auf Anhieb nicht nur die Fachjury und den Heidelberger Gemeinderat, sondern auch Publikum und Presse bei den öffentlichen Vordirigaten überzeugt.

Elias Grandy sagte, er blicke seiner neuen Aufgabe in Heidelberg mit Freude entgegen: "Ich habe das Gefühl, hier am richtigen Ort zu sein."

Der gebürtige Münchner studierte Dirigieren bei Prof. Hans-Dieter Baum in Berlin und Violoncello, Musiktheorie und Kammermusik in Basel und München. Als Akademist beim BR-Symphonieorchester spielte er unter vielen großen Dirigenten wie Mariss Jansons, Riccardo Muti oder Bernard Haitink. Er vertiefte seine Ausbildung durch Kurse bei Menahem Pressler, Walter Levin, Peter Gülke und Fabio Luisi. Noch während des Studiums gab er sein Operndebüt in Rheinsberg.