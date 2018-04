Da gibt's was zu sehen (von links): Andreas Seifert (Dale Harding), Florian Mania (Billy Bibbit), Martin Wißner (Martini), Volker Muthmann (Randle P. McMurphy), Dominik Lindhorst (Cheswick) und Hans Fleischmann (Scanlon) blicken in 'Einer flog über das Kuckucksnest' gierig auf ein Kartenspiel mit drastischen Sexbildchen. Foto: Florian Merdes

Von Volker Oesterreich

Wer glaubt, Irre kämen irre gut, der irrt von Fall zu Fall. Zwar lecken sich Schauspieler alle zehn Finger danach, als Betrunkene oder Debile auftrumpfen zu können, aber die Gefahr der Über- oder Untertreibung ist immens. Bloßes Chargieren denunziert die Rollen; auf der anderen Seite verbieten sich die feinen Töne des psychologischen Kammerspiels. Kurzum: Es gleicht der Quadratur des Kreises, durchgeknallte Typen typengerecht darzustellen.

Matthias Kaschig hat's im Marguerre-Saal des Heidelberger Theaters zusammen mit einem versierten Ensemble versucht. Als Vorlage dient dem Regisseur Ken Keseys Roman "Einer flog über das Kuckucksnest", dessen Verfilmung von 1975 durch Milos Forman Weltruhm erlangte. Jack Nicholson, Louise Fletcher und Danny DeVito setzten damals zusammen mit zahlreichen weiteren Vollprofis Maßstäbe. An diesem Filmklassiker kann man sich kaum sattsehen. Er ist schrill und schräg, poetisch und tiefgründig, urkomisch - und dennoch in vielen Momenten tieftraurig. Ganz große Kunst also. Doch kann man die kopieren? Nein, davon sollte man die Finger lassen. Das weiß auch Matthias Kaschig, der in seiner Inszenierung einen anderen, theatergerechten Weg gegangen ist.

Die Dramatisierung von Dale Wasserman (deutsch von Ingeborg von Zadow) macht schnell klar, wo in der geschlossenen Abteilung einer psychiatrischen Klinik der Hammer hängt: Man erkennt sofort, dass es hier um nichts weniger geht als um den Freiheitskampf in einem diktatorischen System. Die Patienten sind mit all ihren individuellen Macken das Spiegelbild einer nicht normierten, freiheitsliebenden Gesellschaft, während die Psychiatrie-Oberschwester Ratched ein fürchterliches Regime anführt, das weder vor Elektroschocks noch vor einer Lobotomie zurückschreckt.

Opfer solcher Be-, pardon: Misshandlungen wird der aufgeweckte Psychiatrie-Rebell McMurphy, der es mit seinem Charme und seiner Chuzpe schafft, das Leben in der "Klapse" für die Patienten etwas lebenswerter zu machen. Ganz in Schillers Sinne weiß er, dass der Mensch nur da ganz Mensch ist, wo er spielt. Deshalb gibt er den Insassen der geschlossenen Abteilung nicht nur Spielkarten mit drastischen Sexbildchen zur Belustigung, sondern auch einen Ball zum Austoben. Und damit der von einem Mutterkomplex gepeinigte Stotterer Billy (Florian Mania) erotisch therapiert werden kann, schmuggelt McMurphy auch noch zwei muntere Flittchen in die Psychiatrie.

Fazit: Fröhlich wäre dieses Anstaltsleben, herrschte hier nicht die Oberschwester Ratched. Sie normiert, drangsaliert und wendet die fiesesten Unterdrückungsmechanismen an. Katharina Quast verleiht diesem Dragoner im Schwesternkittel (Kostüme: Nina Kroschinske) die nötigen Gemeinheiten. Doch dem Einfallsreichtum McMurphys, der von Volker Muthmann voller Energie gespielt wird, ist dieses Biest mit Bartwuchs auf dem Gebiss nicht gewachsen. Deshalb wird an McMurphy die Lobotomie vollzogen. Nach dem neurochirurgischen Eingriff ist er nur noch ein seelenloser Klumpen Biomasse. Sein Freund, der große Indianerhäuptling, schenkt ihm daraufhin den Gnadentod.

Das rollenreiche Stück geht im nüchternen Krankenhaus-Ambiente mit drei großen Bullaugen im Hintergrund über die Bretter (Bühne: Martin Kukulies). Für schöne Momente sorgt Valentí Rocamora i Torà mit seiner Choreografie, durch die jene Szene überhöht wird, in der Billy seine Unschuld verliert. Eindrucksvoll auch die Leistung Komi Togbonous, der als Indianerhäuptling in einer ganzen Reihe von Intermezzi surrealistisches Textmaterial über die Absurdität der Welt verlautbart. "Die da draußen sind wesentlich verrückter", heißt es in einer Szene passenderweise. Das übrige Ensemble lebt die Verrücktheiten mal mehr, mal weniger deutlich aus. Trotzdem hakt der Abend dramaturgisch immer wieder, sodass sich eine gewisse Zähigkeit einstellt. Daran kann auch die aktuelle Botschaft des Whistleblowers Edward Snowden nichts ändern. Sie wird zu Beginn eingeblendet und ermuntert dazu, die Regeln zu brechen, wenn dies der Freiheit dient. Freundlicher Applaus.

Info: Die nächsten Vorstellungen: 28. November, sowie am 9., 20. und 26. Dezember. www.theaterheidelberg.de