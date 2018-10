Sie isst gerne und sie steht dazu: In dem Stück 'Fettes Schwein' spielt Rada Radojcic die Titelrolle. Ihr Freund Tom, dargestellt von Raphael Grosch, liebt zwar jedes Gramm an ihr, kommt aber mit dem Druck seiner spöttelnden Kollegen nicht klar. Foto: Mara Eggert

Von Heide Seele

In der Pause wurde ausgiebig über eigene Essgewohnheiten diskutiert, denn in Ute Richters jüngster Inszenierung im Heidelberger Zimmertheater geht es genau um dieses Thema und seine Folgen. Wer dick ist, begibt sich heute in die Gefahr, zum Außenseiter abgestempelt und entsprechend ausgegrenzt zu werden. "Fettes Schwein" (Fat Pig) ist denn auch der drastische Titel des Stücks von Neil LaBute, das zur Zeit auch an anderen deutschen Bühnen erfolgreich gespielt wird. Es dekliniert wieder die bewährte Viererkonstellation durch, aber ohne das übliche Bäumchen-wechsle-dich-Spiel, denn der schmale Tom verliebt sich in eine "Tonne", und die könnte er ganz für sich alleine haben.

Sie heißt Helen, ist blond, sympathisch, liebenswert, aber sehr umfangreich. Als "fettes Schwein" wird sie daher von ihrer Vorgängerin Jeannie verunglimpft, einer körperlich schmächtigen Karrierefrau, die ihre Niederlage nicht verkraften kann. Ihre Darstellerin Gitte Reppin muss denn auch fortwährend giften und Frust und Eifersucht zelebrieren.

Sie hetzt und stichelt: "Was findest Du an ihr?" Kaum weniger bösartig die Attacken von Toms Freund Carter, der sogar mit einem Foto der übergewichtigen Helen die Kollegen erheitert und so die unheilvolle Entwicklung in Gang setzt. Da hat es Tom schwer, seine Sympathien für die essfreudige Helen aufrecht zu halten.

Der theatererfahrene Jens Wachholz gibt als Carter überzeugend und nicht ohne bösen Witz den Unsympath. Er ist im wirklichen Leben mit Rada Radojcic liiert, der gebürtigen Dortmunderin, deren Eltern einst aus Serbien nach Deutschland eingewandert waren. Sie spielt ihren Part mit sonniger Selbstverständlichkeit, freundlicher Ausstrahlung und demonstriert auch überzeugend den Genuss, den sie empfindet, wenn sie in etwas Essbares beißt.

In Ute Richters variablem Bühnenbild, das Gerlinde Britsch in sanften Farben gestaltete, spielt sich die Tragikomödie ab, in der sich die Protagonistin gegenüber Tom gleich zu Beginn über ihre Körperfülle lustig macht und diese immer wieder zur Sprache bringt. Sie demonstriert dabei Humor und Selbstironie, merkt aber, dass sich ihr Freund ihretwegen geniert. So verzieht er sich zum Beispiel bei einem Betriebsfest mit ihr in einen stillen Winkel.

Mit psychologischer Feinheit entlarvt Neil LaBute die Feigheit der Männer, die sich lieber aus Konflikten herausmogeln anstatt sie - wie es eher Frauen tun - offensiv anzugehen. Der etwas unsichere Tom ist so ein Schlaffi, dem es an der nötigen Standfestigkeit und auch an Selbstbewusstsein fehlt. Raphael Grosch spielt diese Rolle mit jungenhafter Hilflosigkeit und als ein mit seiner Situation deutlich Überforderter. Das beweist auch die Knutschszene, in der er gesteht: "So entspannt war ich noch nie mit einer Frau, vielleicht mit meiner Mutter". Lacher im Publikum.

Die "Druckerzeugnis-Expertin" (Bibliothekarin) kann schließlich gegen die geballte Niedertracht der zwei Kontrastfiguren Jeannie und Carter nicht ankommen, denn obwohl sie Tom versichert: "Für dich würde ich mich ändern" zieht sich dieser zurück. Er macht dafür die Reaktionen der Umwelt verantwortlich und kokettiert mit seiner Schwäche.

Vieles an diesem Zeitstück mit der Konstellation "Starke Frau - schwacher Mann" wird sprachlich witzig und zum Teil sicher lebenswahr auf die Bühne gebracht. Zum Abschluss der Premiere gab es daher reichlich Applaus für die Intendantin und Regisseurin Ute Richter und für ihre vier Darsteller.

Info: "Fettes Schwein" steht bis etwa Ende Mai auf dem Spielplan des Zimmertheaters Heidelberg, Hauptstraße 118. Beginn 20 Uhr, sonntags 17 Uhr. Karten unter Telefon 06221/21069.