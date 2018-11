Von Volker Oesterreich

Wie oft mag es schon vorgekommen sein, dass diese Preziose auf die Goldwaage der Theatermacher gelegt und sofort aussortiert wurde? Ab damit in die untere Schublade des Talmis. Dabei ist es ein Frevel, Schillers "Der Parasit oder Die Kunst sein Glück zu machen", eine 1803 vollendete Übertragung aus dem Französischen, als Leichtgewicht zu verteufeln. Geschehen ist das trotzdem in schöner Regelmäßigkeit, weshalb das Publikum die Prosa-Komödie, die auf einem 1797 verfassten Vers-Drama von Louis Benoît Picard basiert, so gut wie nie zu sehen bekommt. Zu Unrecht, wie sich jetzt zeigt, denn "Der Parasit" ist eine fantastische Szenenfolge über die Usancen in einem Ministerbüro. Durch den Regie-Feinschliff Stefan Bachmanns vermag sie besonders schillernd zu funkeln.

Zum Auftakt der 17. Internationalen Schillertage griff sich Bachmann den fast vergessenen Klunker und polierte ihn als Koproduktion des Festivals mit dem Staatsschauspiel Dresden auf Hochglanz. Das Ergebnis ist auch aus der Sicht des enthusiastisch klatschenden Premierenpublikums brillant. Dank der überragenden Ensembleleistung - Bachmann hat seine Produktion bis in die Nebenrollen hinein perfekt besetzt - wirkt der mit allerlei Liebeshändeln garnierte Zweikampf zwischen dem geschassten Bürohengst La Roche und dem geschickt intrigierenden Selicour äußerst kurzweilig. Dagegen ist die thematisch vergleichbare TV-Serie "Stromberg" der reinste Schmarren.

Charakteren, die man aus dem eigenen Alltag zu kennen glaubt, begegnet man an diesem Abend in schön karikierender Überzeichnung wieder: dem Schleimscheißer, der vom Fleiß der subalternen Arbeitsbienen profitiert, dem Opfer, das rachsüchtig gegen widerfahrenes Unrecht aufbegehrt, der jungen Naiven, die unglücklich liebt, der lüsternen Matrone, die ranschmeißerisch agiert, dem ungeschickten Youngster, der zunächst nicht so recht weiß, was er tun soll, und dem ministeriellen Bürovorsteher, der als personifizierte Begriffsstutzigkeit eine große Angriffsfläche bietet.

Torsten Ranft meistert die Partie des rachsüchtigen La Roche mit Bravour. Ein Energiebündel, das schnaubt, grimassiert und chargiert, dass einem schier Hören und Sehen vergeht. Er beherrscht die große Kunst der Klamotte perfekt und entlarvt gleichzeitig ihre hohe Künstlichkeit. Überhaupt das Artifizielle! Bachmann, der schon als junger Off-Theater-Matador mit der Goethe-Rarität "Lila" den Friedrich-Luft-Preis einheimste, labt sich an der unbestreitbar vorhandenen Raffinesse dieser Schiller-Rarität. Seine Personenführung gleicht einer Choreografie, die zur Komödienmechanik der beiden hohen Drehtüren des Einheitsbühnenbildes passt, geschaffen wurde es von Olaf Altmann, der ansonsten meist die Räume für Michael-Thalheimer-Inszenierungen entwirft.

Neben Bachmann, Ranft und Altmann haben auch die anderen Beteiligten einen Preispokal verdient: Philipp Lux als Minister Narbonne, Hannelore Koch als dessen lüsterne Mutter, Ines Marie Westernströer als naiv liebende Minister-Tochter, Ahmad Mesgarha als geschickt lavierender Intrigant Selicour, Lars Jung und Matthias Luckey, die als Vater und Sohn Firmin die beiden Vertreter des bescheidenen Fleißes sind, sowie Benjamin Höppner als grobschlächtiges Landei; last, not least Christian Clauß, der als geschundener Kammerdiener in die Drehtürmangel gerät. In Barbara Drosihns schräger Kledage machen sie allesamt eine gute Komödien-Figur. Nur ganz zum Schluss, da geht's auch hüllenlos, wenn der entlarvte Parasit Leine ziehen muss - an allen vorbei in Schimpf und Schande.

Tags drauf bei den Schillertagen dann ein Stoff, der mit weltpolitischen Intrigen und Liebeshändeln am Hof des spanischen Herrschers Philipp II. zu tun hat: "Don Carlos" in der Inszenierung Jette Steckels aus dem Thalia-Theater Hamburg. Die Produktion ist schon vor zwei Jahren entstanden und wurde wegen ihrer Ensembleleistung und ihres hochaktuellen Zugriffs mit Querverweisen auf Julian Assanges Wikileaks-Enthüllungen schon mit vielen Elogen bedacht. Jens Harzer ist darin als Marquis Posa ein Vorkämpfer der Menschenrechte, der sich gegen den ebenso absolutistischen wie katholischen Fundamentalismus des spanischen Herrschers behaupten will. Für seine Leistung wurde Harzer zum "Schauspieler des Jahres" gewählt.

Seine Hamburger Kollegen leisten ebenfalls ganze Arbeit: Hans Kremer ist als Philipp II. auf feinnervige Weise vom Zweifel angekränkelt. Mirco Kreibich scheitert in der Titelpartie ganz rollengerecht am Vater-Sohn-Konflikt genauso wie an seinem oppositionellen Geist, seiner Freundschaft zu Posa und seiner unerfüllbaren Liebe zur Stiefmutter Elisabeth, Letztere gespielt von der versierten Lisa Hagmeister. Alicia Aumüller macht aus ihrer Prinzessin Eboli eine hochattraktive Intrigantin, die von enttäuschter Liebe angetrieben wird. Und das Trio Victoria Trauttmansdorff, Christoph Bantzer und André Szymanski mischt als Beichtvater Domingo, Herzog Alba und Großinquisitor parasitär im Machtgefüge mit. Man sieht: Beide Stücke arbeiten mit vergleichbaren Motiven.

Auch in der Hamburger Schiller-Inszenierung ist das Bühnenbild ständig in Bewegung. Florian Lösche eröffnet mit ihm abstrakte Denk- und Schreckensräume, die zugleich als Projektionsflächen dienen. Zu sehen ist auf ihnen beispielsweise ein krabbelnder Säugling, den König Philipp II. für die Folge eines Seitensprungs seiner Gattin hält.

Das Publikum der Schillertage feierte den Abend, zeigte sich nach dreieinhalb Stunden aber auch erschöpft, weil es zu wenig Frischluft bekam. Wegen des Großbrandes in Ludwigshafen musste die Klimaanlage des Opernhauses, in dem das Gastspiel stattfand, auf Umluft umgeschaltet werden. Die Folge: Im Haus herrschte bald eine ähnlich stickige Atmosphäre wie am Hof Philipp II.

Info: www.nationaltheater-mannheim.de oder www.schillertage.de