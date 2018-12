Das Streichquartettfest des "Heidelberger Frühling" feiert dieses Jahr seine zehnte Auflage. Von 23. bis 26. Januar stehen sieben Konzerte, vier Workshops und ein Kurs für Amateurquartette auf dem Programm. Quartettspezialistin Irene Schwalb hat gemeinsam mit dem "Frühling" das Programm konzipiert. Jörg Tröger hat sie zum Gespräch getroffen.

Frau Schwalb, Sie sind künstlerisch mitverantwortlich für das Streichquartettfest des "Heidelberger Frühlings". Nach welchen Gesichtspunkten haben Sie die fünf eingeladenen Quartette ausgewählt?

Wir haben in erster Linie sehr bewusst international gemischt, also verschiedene Quartette aus verschiedenen Ländern, dann aber auch danach geguckt, welche Programme uns angeboten werden.

Warum fanden Sie nun zum Beispiel das Schumann Quartett interessant?

Bei denen ist in diesem Jahr besonders passend und wichtig, dass sie sich in größere Formationen mischen. Sie waren sofort bereit, etwas zu machen wie das "Tschaikowsky Sextett", also aufwendige Werke, die viel Vorbereitung benötigen, um dann mit zwei Gästen in dieser doch relativ kurzen Zeit zusammenzupassen.

Was war der programmatische Ausgangspunkt für die Werkauswahl?

Unser Ausgangspunkt war der Beginn des 20. Jahrhunderts. Wir haben uns um 1900 herum bewegt. Die Ursprungsidee war die bewusste Gegenüberstellung von Webern, der extrem kurze Werke komponiert hat - zum Beispiel die "Bagatellen", die 3 ½ Minuten dauern, oder die "Fünf Sätze" mit elf Minuten -, und Beethovens sehr langem, ausgedehnten Opus 127. Wir finden, dass sich das irgendwie bedingt und deshalb wollten wir diese Werke einander gegenüberstellen.

Die Konzertformen des Streichquartettfests sind sehr vielfältig. Das geht vom Mittagessen mit Musik bis hin zu Workshops mit Publikum - man kann dabei sein und zuhören.

Unbedingt! Jeder ist eingeladen, zuzuhören. Es gibt durchaus auch die Möglichkeit, in Proben zuzuhören. Das soll bewusst nicht hinter verschlossenen Türen passieren. Das gemeinsame Mittagessen ist uns wichtig - und zwar das von Künstlern und Publikum und uns, die das Fest organisieren. Dazu - ebenso wichtig - die Amateure, die wir einladen. Wir bieten zum zweiten Mal einen Kurs für Amateurquartette an. Das ist eine der tragenden Ideen des "Heidelberger Frühlings", diese Gemeinschaft zwischen Künstlern und Publikum.

Sie sind selber ein - wenn man das so sagen darf - alter Quartetthase und haben viele Jahre Bratsche im Minguet Quartett gespielt. Wie beurteilen Sie die Qualität dieser vielen jungen Streichquartette?

Ich habe allergrößten Respekt vor diesen Quartetten und finde, es ist nach wie vor und immer mehr zu beobachten - ich bin auch in vielen Jurys von Quartettwettbewerben - das Niveau ist schlichtweg atemberaubend! Es ist natürlich schwierig für junge Quartette, ihren eigenen Weg zu finden. Aber ich glaube fest daran, dass jedes Quartett seinen Platz findet - so es wirklich hart kämpft und innovativ genug ist.

Besteht da nicht fast eine Verpflichtung für die Ensembles, auch außermusikalisch auf sich aufmerksam zu machen, um bei Agenten und Konzertveranstaltern zu landen?

Unbedingt! Da sind wir sofort beim Thema Musikvermittlung. Meiner Ansicht nach sollte heute jedes Quartett wirklich in der Lage sein, dem Publikum ein Programm, ein Konzept vorzustellen, sich aber auch einer Agentur vorzustellen. Ich glaube, das ist der Weg, der zum Ziel führt.

Kann man sagen, dass die Quartettmusiker so etwas wie eine große Familie sind? Kennen die sich alle, wissen die, was die anderen tun?

Dankenswerterweise ja, und ich möchte behaupten, dass wir mit dem Streichquartettfest einen ganz großen Beitrag dazu leisten. Das ist eine weitere Idee, die hinter diesem Festival steckt: Es soll wirklich ein Fest für alle Beteiligten sein, also nicht nur für das Publikum, sondern auch für uns als Veranstalter und für die Künstler, die sich treffen, die sich austauschen, die Zeit miteinander verbringen. Das ist schon im besten Sinne eine große Familie. Meistens hat man ja nicht das Glück, sich gemeinsam zu begegnen, sondern man fährt irgendwo hin, reist an und sieht: "Ach guck mal, diese Kollegen waren da und jene kommen noch." Aber man trifft sich nicht. Heidelberg ist einer der wenigen Orte, an dem wir das bewusst anders machen.

Info: Das gesamte Interview ist unter www.streichquartettfest.de anzuhören. Dort findet sich auch das ausführliche Programm.