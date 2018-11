Von Roland Mischke

Am Todesort in Berlin steht ein Kreuz, "stümperhaft zusammengeschweißt", wie Wolfgang Herrndorf es sich gewünscht hatte. An der Stelle hat er sich erschossen, die Pistole hatte er sich lange davor besorgt. Wenn ihm nachts angst und bange wurde, hielt er sich an ihr fest. "Ich schlafe mit der Waffe in der Hand, ein sicherer Halt, als habe jemand einen Griff an die Realität geschraubt. Mit dem Macbook zusammen der schönste Gegenstand, den ich in meinem Leben besessen habe", schreibt er am 17. September 2011.

Er wollte seinem Leben ein Ende machen, wann er es für richtig hielt. Er wollte keine Gerätemedizin. Der 1965 in Hamburg geborene Herrndorf hatte gehofft, erst im Winter zu sterben, aber im Sommer dieses Jahres ging es ihm immer schlechter. In einem Eintrag heißt es: "Während ich vermutlich alles sinnlos denke, fühle ich, dass ich sterbe."

Man muss sich ein Leben vorstellen, das relativ spät in die Spur kam. Herrndorf hat viel ausprobiert, er war Maler und Schriftsteller. Erst liebäugelte er auf der Kunstakademie in Nürnberg mit der Renaissance und galt als reaktionär. Dann zeichnete er für die Satire-Zeitschrift "Titanic" und schuf Cover, die Helmut Kohl ihm nie verzeihen wird. Als Autor gelang ihm mit dem Debüt "In Plüschgewittern" nicht der Durchbruch, beim Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt fiel er durch - erst später lobte die Kritik den Roman.

Dann kam 2010 "Tschick", ein Roadmovie, die Fahrt zweier Schüler im geklauten Lada durch den deutschen Osten. Das Buch hat sich bisher über eine Million Mal verkauft, ist in 26 Ländern erschienen und erhielt den Heidelberger Clemens-Brentano-Preis sowie den Deutschen Jugendbuchpreis. Ein Riesenerfolg im Schatten der Diagnose Hirntumor, im selben Jahr festgestellt. Herrndorf ließ seine Freunde daran teilnehmen, wie es ihm ging. Er begann den Blog "Arbeit und Struktur" - ein digitales Tagebuch, die Chronologie eines Lebens und Sterbens. Bis zuletzt behielt Herrndorf die Kontrolle über sich. Was man zunächst nur episodisch lesen konnte, als work in progress, liest man nun am Stück. Das Buch ist von existenzieller Wucht. Herrndorf, dem die Ärzte keine Chance bieten konnten, lebte mit dem Wissen und der Ohnmacht, eines Tages handlungsunfähig zu sein. Seine Disziplin, weiterzumachen, ist ungeheuerlich. Selbst seine finale Handlung steht am Schluss im Buch: "Wolfgang Herrndorf hat sich am Montag, dem 26. August 2013, gegen 23.15 Uhr am Ufer des Hohenzollernkanals erschossen." Er wurde 48 Jahre alt.

Arbeit und Struktur gegen die rasant ablaufende Lebenszeit. Chemotherapie, Schreiben, eine neue Wohnung beziehen, Ferien mit Freunden, schwimmen im Plötzensee, Bücher lesen, die eigene Schwäche spüren, die stärker werdenden epileptischen Anfälle überstehen, die Ausfälle im Gesichtsfeld, die Orientierungslosigkeit, am Ende sogar der Sprachverlust - alles souverän dokumentiert. Mit dem Schmerz des Abschieds, dem Kampf um das Weiterleben: "Gib mir ein Jahr, Herrgott, an den ich nicht glaube, und ich werde fertig mit allem."Produktiv sein statt verzweifeln.

Sein Freundeskreis als Stütze, der Wedding als Revier, die Schönheit der Welt. Herrndorf preist das Leben, auch wenn er mal einen Wutanfall bekommt, weil er so früh gehen muss. Sogar Humor ist im Buch zu finden, und er ist fair denen gegenüber, die es ihm schwer machen, etwa der Krankenkasse. Doch stets weiß der Sterbende: "Immer die gleichen drei Dinge, die mir den Stecker ziehen: die Freundlichkeit der Welt, die Schönheit der Natur, kleine Kinder." Bis zuletzt lebte er in der Sprache. "Ich war fast immer allein. Die letzten drei Jahre waren die besten."

Info: Wolfgang Herrndorf: "Arbeit und Struktur." Rowohlt Berlin, 2013, 448 Seiten, 19,95 Euro.