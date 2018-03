Dieses Foto, aufgenommen im Juni 1939 im Restaurant ''El Morocco'' in New York, spricht Bände: Marlene Dietrich und Erich Maria Remarque sind seit zwei Jahren ein Paar. Bereits ein Jahr später ist die Affäre vorbei, aber aus Liebe wird Freundschaft. Foto: Dt. Kinemathek

Von Ingeborg Salomon

Ohne Zweifel war die Beziehung zwischen Marlene Dietrich und Erich Maria Remarque eine große, wenn auch kurze Liebe. Oder genauer: eine wilde Amour fou mit allem, was dazugehört - Ekstase und Eifersucht, Begehren und Bitterkeit, Sehnsucht und ein klein wenig Sadismus. Weil die beiden sich in vielen Briefen über ihre jeweilige Befindlichkeit austauschten, wissen wir heute, wie sich die Schauspielerin und der Schriftsteller im September 1937 kennengelernt haben, ein Liebespaar wurden und sich 1940 trennten. Was nicht das Ende ihrer Freundschaft bedeutete: Der "Blaue Engel" und der Erfolgsautor pflegten über Jahrzehnte, bis zu Remarques Tod am 25. September 1970, das, was man heute eine "On-Off-Beziehung" nennen würde. Sicherheiten gab es hier keine, Trennungen waren an der Tagesordnung, nicht nur räumlich, sondern auch emotional. "Sag mir, dass Du mich liebst" lautete denn auch der Titel einer Lesung im Kurpfälzischen Museum, wo zur Zeit die Sonderausstellung "Mythos Marlene" zu sehen ist.

Dr. Susan Richter, Professorin am Historischen Seminar der Universität Heidelberg, und Dr. Bernd Braun, stellvertretender Geschäftsführer der Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte, zitierten aus den Briefen der beiden und spielten sich gekonnt bei einem Glas Wein die Bälle zu. So fiel es den Zuhörren leicht, diesem teils vergnüglichen, teils schmachtenden, teils fordernden Briefgeplänkel zu folgen.

Schon bei der ersten Begegnung der beiden, am 7. September 1937 am Lido in Venedig, schlug offenbar der Blitz ein, obwohl sich weder Marlene Dietrich noch Erich Maria Remarque in einer besonders glücklichen Phase ihres Lebens befanden. Marlene Dietrich hatte mit 35 Jahren ein für einen Hollywood-Star reifes Alter erreicht und war zudem knapp bei Kasse. Das war Remarque, der in der Schweiz das Leben eines Jet Setters führte zwar nicht, doch sein Welterfolg "Im Westen nichts Neues" lag bereits acht Jahre zurück, der 39-Jährige litt unter Selbstzweifeln und ertränkte diese in Alkohol. Dass Marlene Dietrich verheiratet war mit dem amerikanischen Filmproduzenten Rudolf Sieber (und es bis zu dessen Tod 1976 trotz etlicher Affären auf beiden Seiten auch blieb), störte die frisch Verliebten nicht. "Es war ein Blitz, ein Wetterleuchten", schreibt Remarque rückblickend an seine Angebetete.

Das Wetterleuchten dauerte ganze drei Jahre und war zum größten Teil eine Fernbeziehung, denn "das (!) Puma", wie Remarque seine Geliebte oft nannte, lebte meist in den USA, "Alfred", so der Spitzname der Dietrich für ihren Liebhaber, hingegen in seiner noblen Villa am Lago Maggiore. In diesen warf der frisch Verliebte wenige Tage nach der ersten Begegnung mit der Diva eine geschlossene Flasche "allerfeinster Trockenbeerenauslese als Dank an die Götter", wie er schwärmte.

Rund 300 Briefe von Remarque an sein "Süßestes Herz" sind erhalten. Dass es von der Dietrich nur rund 20 sind, alle aus einer Zeit, als diese Liebe schon in Freundschaft übergegangen war, liegt an Paulette Goddard. Die Ex-Frau von Charlie Chaplin, seit 1958 mit Remarque verheiratet, war nämlich nachträglich eifersüchtig - und vernichtete einen Großteil seiner Liebespost. Zudem telefonierte Marlene Dietrich auch gerne mit ihrem fernen Geliebten, während Remarque exzessiv Briefe schrieb; verbürgt sind mehrere Tausend Adressaten.

Doch das Wetterleuchten verlosch. 1940 reichte es zwischen den beiden zwar noch zum Austausch von Weihnachtsgeschenken, doch die rosarote Brille der Liebenden hatten sie abgelegt: So beklagt sich Remarque in einem Brief - nicht an Marlene Dietrich - über deren Weihnachtsgeschenke, "einen Teewagen und einen idiotischen Papierkorb". Im September 1943 stellt Remarque nach einem Treffen mit seiner Ex kühl fest: "Sie sah noch zerstörter aus, diese schöne Legende ist vorbei." Dass Remarque die Frau, ohne die er meinte, nicht leben zu können, 1944 Alma Mahler-Werfel gegenüber als "schönes Flittchen" bezeichnet, hindert ihn nicht, sich von Marlene für die weibliche Hauptfigur seines Romans "Arc de Triumphe" inspirieren zu lassen. Marlene Dietrich fand die literarischen Liebesszenen langweilig.

Wer diesen höchst unterhaltsamen und charmanten Abend im Kurpfälzischen Museum verpasst hat, bekommt im April eine neue Chance. Dann ist in der Ebert-Gedenkstätte eine Ausstellung über Erich Maria Remarque zu sehen, Dr. Bernd Braun und Susan Richter haben angekündigt, die Lesung zu wiederholen.

Info: Die Ausstellung "Mythos Marlene Dietrich" wird noch bis 9. Februar im Kurpfälzischen Museum gezeigt.