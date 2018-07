Von Angesicht zu Angesicht: Der Künstler Stephan Balkenhol arbeitet in seinem Karlsruher Atelier an einem Denkmal für den französischen Widerstandskämpfer Jean Moulin. Foto: Uli Deck

Von Ingo Senft-Werner

Der deutsche Bildhauer Stephan Balkenhol verwirklicht ein Denkmal für den französischen Résistance-Kämpfer Jean Moulin in Metz. "Es ist nicht nur eine Hommage an Jean Moulin, sondern bezeugt auch die deutsch-französische Freundschaft", erklärte Balkenhol. Der Professor an der Karlsruher Kunstakademie hatte zuletzt das Richard-Wagner-Denkmal für Leipzig entworfen. Seine Moulin-Skulptur wird am 10. Juli im Bahnhof Metz aufgestellt. Dort wurde der Koordinator des französischen Widerstandes am 8. Juli 1943 für tot erklärt.

Um den Ablauf im Bahnhof nicht zu behindern, hat Balkenhol seine Skulptur auf einer 2,70 Meter hohen Säule platziert. Dort stehen auf einem etwa fünf Meter langen Träger vier lebensgroße Bronze-Figuren. Im Zentrum Moulin im schwarzen Anzug, mit selbstbewusstem Blick, einen Arm angewinkelt. Um ihn herum zwei Männer und eine Frau, die reliefartig gearbeitet sind und an Schatten erinnern. "Indem ich Jean Moulin nur lebensgroß und nicht überlebensgroß darstelle, will ich ihn ins Heute holen und damit die Aktualität seines Eintretens für die Freiheit erlebbar machen", sagte Balkenhol.

"Moulin kann ein großes Vorbild für uns alle sein." Die drei anderen Figuren können als einfache Passanten gedeutet werden oder als Anspielung auf die "Armee der Schatten", wie die Résistance-Kämpfer genannt wurden. An Moulin, dem es gelungen war, die teils zerstrittenen Widerstandsgruppen zu einer schlagkräftigen Truppe zu vereinen, wird in Frankreich mit zahlreichen Denkmalen erinnert. In Metz, das als offizieller Sterbeort gilt, fehlte bislang aber ein solcher Platz. Die Stadtväter baten deshalb Balkenhol um einen Entwurf.

Der Kontakt kam nicht zufällig zustande. Der deutsche Künstler sieht Frankreich als seine zweite Heimat. Er besitzt ein Atelier in Meisenthal im Departement Moselle, zu dem auch Metz gehört. Dort ist er zudem künstlerischer Leiter der Kulturstätte "Halle verrière", die mit Ausstellungen bekannter Künstler immer wieder für Aufsehen sorgt. Die Liebe zu Frankreich liegt in Stephan Balkenhols Familie. Sein Vater war im Zweiten Weltkrieg als Dolmetscher im Nachbarland unterwegs und hat sich danach für "die Versöhnung mit dem Erbfeind" stark gemacht. "Meine jetzige Arbeit wäre sicherlich in seinem Sinne", freut sich der Sohn.

Die Umsetzung des etwa eine Tonne schweren Kunstwerkes ging zügig vonstatten: Im Januar dieses Jahres wurde die Idee geboren, nur sechs Monate später wird die Skulptur nun aufgestellt, wie Balkenhol sagte. "Alles verlief ungewöhnlich reibungslos und superschnell." Wie die meisten seiner Figuren zeigt auch Jean Moulin keine Emotionen, sein Blick geht ins Leere, er wirkt seltsam unbeteiligt. Das hat bei Balkonhol Methode, denn Mitdenken ist bei seinen Skulpturen durchaus erlaubt und ausdrücklich erwünscht. "Meine Skulpturen erzählen keine Geschichten. In ihnen versteckt sich etwas Geheimnisvolles. Es ist nicht meine Aufgabe, es zu enthüllen, sondern die des Zuschauers, es zu entdecken", hat er einmal gesagt.