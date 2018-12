Von Milan Chlumsky

Sehr selten findet man heutzutage eine Ausstellung, in der reine Poesie herrscht und in der zugleich verständlich wird, warum Begriffe wie modern, neu und harmonisch sich nicht gegenseitig ausschließen müssen. Und warum jemand diesem Zauber so stark erliegen konnte, dass etwa ein Fünftel seiner ausstellenden Künstler Frauen waren: Der Komponist und Schriftsteller Herwarth Walden (eigentlich Georg Lewin), der 1910 die Zeitschrift "Sturm" unter dem Einfluss seiner ersten Frau, der Dichterin und Malerin Else Lasker-Schüler, gründete, hatte eben ein feines Gespür für das Neue und Ungewöhnliche.

Walden begeisterte sich für alle neue Entwicklungen nicht nur in der Musik, sondern auch in der Malerei, vor allem für die Expressionisten. Schon 1910 ist Oskar Kokoschka nach Berlin gekommen, um an der literarischen Zeitung, die Walden mit Alfred Döblin gerade gegründet hatte, mitzuwirken. Weitere Mitarbeiter waren bis Ende 1932 Max Brod, Paul Scheebart, René Schickele, Heinrich Mann, Karl Kraus, Anatole France und Selma Lagerlöf. Walden eröffnete - wieder auf Anregung seiner (zweiten) Frau, der Schwedin Nell Roslund hin - 1912 die "Sturm-Galerie", die schlagartig durch Integration der aktuellen Richtungen in der Kunst zur ersten europäischen Adresse wurde. Ähnlich dem "Salon d’Automne" in Paris eröffnete Walden von September bis Dezember 1913 auf 1200 Quadratmetern Fläche den "Ersten Deutschen Herbstsalon". Die Ausstellung wurde von August Macke und Franz Marc gehängt. Die internationale Avantgarde war mit Künstlern aus Deutschland, Holland, Amerika, Österreich, Frankreich, Italien, Russland und der Schweiz vertreten. In einer Sonderschau wurde der kürzlich verstorbene französische Maler Henri Rousseau gezeigt.

Die neue Kunst blieb jedoch für viele unverständlich, die Presse hatte mit Walden kein Erbarmen. "Bunthäutiger Tölpel und Bastardtalent", so die Kritik. Er habe sich "Hottentotten im Oberhemd, eine Horde Farben spritzenden Brüllaffen" in die Galerie geladen. So kernig verurteilte man, was man nicht kannte und nicht verstand. Unter den knapp 100 Künstlern, die hier ausstellten, waren auch Frauen: Natalja Gontscharowa, Gabriele Münter, Marianne von Werefkin, Sonia Delaunay-Terk und Jacoba van Heemskerck - allesamt Künstlerinnen, deren Arbeiten man häufig in der Kunstzeitschrift Sturm reproduziert fand. Am Ende sind es etwa 30, die von Walden vertreten werden - alle unterschiedlich und alle weit über den Malereirand schauend in Richtung angewandte Kunst, Mode, Design, Theater, Ballett oder Film. Die Kunsthalle Schirn hat jetzt für 18 "Sturm-Malerinnen" eine wunderschöne Ausstellungsarchitektur mit 18 Kojen entworfen, die sich wie eine rhythmische Welle von einer zu anderen Seite des Raumes bewegen. Mit etwa 280 Werken wird nicht nur sehr bekannter Künstlerinnen gedacht - Sonia Delaunay, Else Lasker-Schüler, Alexandra Exter, Natalja Gontscharowa, Marianne von Werefkin oder Gabriele Münter, sondern auch jener, die in den 1920er Jahren bekannt waren, aber fast gänzlich in Vergessenheit gerieten: Marthe Donas, Jacoba van Heemskerck, Lavinia Schulz, Hilla von Rebay oder Maria Uhden.

Hinzu kommen Malerinnen aus Frankreich (Marcelle Kahn, eine Schülerin von Fernand Léger), aus Kroatien (Vjera Biller), Russland (Helene Grünhoff) oder Schweden (Sigrid Hjertén) sowie eine ganze Reihe aus Deutschland, die eine besondere Karriere hinter sich hatten. So gehört Magda Langenstrass-Uhlig zu den ersten deutschen Malerinnen mit dem Diplom einer Kunstschule. Ihre Lithografien und Gemälde, die den Ersten Weltkrieg schonungslos darstellen, wurden in einer gemeinsamen Ausstellung mit Kurt Schwitters in einer Sturm-Ausstellung stark beachtet. Auch Lavinia Schulz, die zu den großen Experimentatorinnen bei Tanz, Pantomime und Bühnenbild gehörte, ist zu sehen oder Marthe Donas, die bei Alexander Archipenko in Paris studierte und von der er behauptete, "er sei sein bester Schüler". Donas’ Weigerung, zwischen männlicher und weiblicher Kunst zu unterscheiden, führte dazu, dass sie ihre Arbeiten mit "Tour Donas" signierte.

Ebenfalls ist Hilla von Rebay zu nennen, die von Hans Arp in den Sturm-Kreis eingeführt wurde, wo sie Werke von Chagall, Delaunay, Kandinsky, Klee und Mark sah und selbst mit ihren Farb- und Formexperimenten begann. 1925 verließ sie Berlin in Richtung New York und machte sich dort einen Namen als Künstlerin. Auch Salomon R. Guggenheim gehörte zu den Porträtierten; von Rebay gelang es, ihn für die Moderne Kunst zu begeistern. Der Grundstein für eine der weltweit bedeutendsten Sammlungen expressionistischer Kunst hat sie damit gelegt. Als Direktorin der Guggenheim- Stiftung beauftragte sie den renommierten Architekten Frank Lloyd Wright mit dem Bau des gleichnamigen Museums. Dabei hörte sie nie auf, selbst weiter künstlerisch tätig zu sein.

Jede dieser Künstlerinnen hat auf eigene Weise auf die Entwicklung in der Kunst reagiert. Was eine derartige Ausstellung von jenen ihrer männlichen Kollegen unterscheidet, ist eine besondere Gabe für Harmonie und systematische Ordnung, die nicht selten einen neuen Rhythmus, wenn nicht gar eine neue Wahrnehmung bedingten. Poetische Funktion gehörte damals wie selbstverständlich dazu - am schönsten zu sehen bei Sonia Delaunay, einem Höhepunkt in dieser besonderen Ausstellung.

