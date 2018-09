Von Klaus Welzel

Der Hüne betritt die Bühne. Schmettert los. Mit seinen zwei Meter Körpergröße braucht der frühere Football-Spieler Gregory Porter eigentlich gar kein Mikrofon. Sein Soul-Bariton füllt lässig die Heidelberger Stadthalle aus. Den 1400 Besuchern stockt der Atem.

Eine grandiose Zugabe zum siebenwöchigen Enjoy-Jazz-Festival. "Wir hätten doppelt so viele Tickets verkaufen können", freut sich Festival-Leiter Rainer Kern vor dem Konzert. Das lag sicherlich auch daran, dass die eine Hälfte des Publikums wegen Porter gekommen war. Denn wann zeigt sich ein "Heilsbringer des Jazz" schon einmal in der Provinz? Die andere Hälfte - das sind Anhänger der amerikanischen Gospel- und Soul-Sängerin Lizz Wright, die mit ihrer anmutigen Stimme den ersten Teil des Abends bestreitet. Auch für sie gibt es stehenden Applaus, Zugaberufe. Und wie sie barfüßig und sehr natürlich da vorne auf der Bühne steht, das lässt vor allem Männerherzen höherschlagen. Ihr Eröffnungssong "Old Man (look at my life)" ist zudem eine wunderbare Interpretation des Neil-Young-Klassikers. Und auch ihre "C.C. Rider"-Version kann sich hören lassen. Dazwischen wirkt die 33-Jährige jedoch ein bisschen brav - ihre Band routiniert, aber lange nicht so perfekt wie die Begleitcombo von Gregory Porter, die den zweiten Teil des Abends in einen Sekundenflug verwandeln wird.

Das liegt aber vor allem am Frontmann. Porter ist mit seinen 42 Jahren nicht nur stimmgewaltig. Er betont die einzelnen Vokale und Konsonanten mit einer unbeschreiblichen Exaktheit. Wie ein Vulkan sprüht er. Dass das der Mann sein soll, dessen Bruder bei Rassenunruhen erschossen wurde, dessen Mutter (zu) früh starb, der seine Sportlerkarriere wegen einer Schulterverletzung aufgeben musste? Kaum zu glauben.

Porters Antwort auf Schicksalsschläge ist die Energie, mit der er eine Stimmung herbeizaubert, deren Gutelaunehaftigkeit man sich als einigermaßen aufgeschlossener Musikfan kaum entziehen kann. In der Stadthalle bringt er das Publikum bereits beim dritten Song dazu, minutenlang einen relativ komplizierten Klatschrhythmus zu modulieren. In "Liquid Spirit" geht es um die Sehnsucht der Menschen nach tiefgründiger Musik. Das ist sie!

Der Sänger liebt das Spiel. Seine Zugabe "Be Good" klingt teuflisch nach "Mister Bojangles". Und Pianist Chip Crawford setzt die zauberhafte Täuschung in zahlreichen Soli fort. Mindestens so erstaunlich, dass Yosuke Sato nur aus Lunge zu bestehen scheint - so sehr bläst er ins Alt-Saxofon. Die gesamte Band - eine einzige Wonne.

Im Anschluss an die Show verhalten sich die teilweise bereits ergrauten Jazz-Fans wie Teenager, lassen sich von ihrem stets freundlichen Star die CD-Cover signieren, halten ihm ihre Tickets entgegen für eine Unterschrift. Schnell ein Handyfoto. Porter macht alles mit. So geht das bis Mitternacht. Und Ingrid Wolschin, Geschäftsführerin des Karlstorbahnhofs, freut sich: "Das ist das Schönste für einen Veranstalter, wenn er nach dem Konzert ein glückliches Publikum sieht."