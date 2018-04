Von Peter Lahr

Künzelsau. 1949 kam Reinhold Würth als Auszubildender in die Schraubengroßhandlung seines Vaters. Fünf Jahre später starb der Vater überraschend an einem Herzinfarkt, und der damals 19-Jährige übernahm den Betrieb, zu dem zwei Mitarbeiter gehörten. Der Rest scheint Legende. Mittlerweile ist die Würth-Gruppe in 84 Ländern präsent und beschäftigt über 66.000 Mitarbeiter. Nach über sechs Jahrzehnten macht der Betrieb 9,7 Milliarden Euro Umsatz (2011) und verfügt über ein Eigenkapital von drei Milliarden Euro. Reinhold Würth, der sich selbst "zu 80 Prozent als Kaufmann" fühlt, entwickelte schon früh Interesse an den "schönen Dingen des Lebens". Über sein Wirken als Kunstsammler und Museumsmann spricht er im RNZ-Interview.

Sie sind bereits in jungen Jahren in die väterliche Schraubenhandlung eingestiegen, übernahmen nach dem frühen Tod des Vaters als 19-Jähriger den Betrieb. Wie entwickelten Sie bei all der Arbeit den Sinn für die schönen Dinge des Lebens?

Schon über die Familie hatte ich einen Zugang zu den schönen Künsten. Ich erinnere mich gerne an erste Ausflüge mit meinen Eltern zum Beispiel nach Wien und den Besuch im Schloss Schönbrunn. Meine Eltern haben mir eine gute Lebensbildung mitgegeben und damit das Fundament gelegt. Die vertiefte Beschäftigung mit der Bildenden Kunst wurde dann initiiert durch meine Freundschaft zu dem Fotografen Paul Swiridoff.

Das Hohenlohe gilt ja - anders als etwa das Rheinland - nicht eben als bilderfreundliche Region. Gibt es ein Gemälde, das Sie bereits in jungen Jahren fesselte?

Nun, die Stuppacher Madonna von Matthias Grünewald, die ja nur 25 km von Künzelsau in Stuppach residiert, war schon Teil der schulischen Ausbildung - so ganz bilderlos ist Württembergisch-Franken nicht.

Es blieb nicht bei der Faszination. Sie begannen selbst, Kunst zu sammeln. Wie kam es eigentlich dazu?



Angeregt wurde ich durch meinen Freund Paul Swiridoff. Anfänglich kaufte ich überwiegend in der Urlaubszeit, beispielsweise während des Besuchs der Salzburger Festspiele, wo ich an Regentagen die eine oder andere Galerie besuchte. Daher kommt auch ein größerer Schwerpunkt österreichischer Kunst in der Sammlung Würth. Inzwischen entscheiden wir große Neuerwerbungen im hochkarätig besetzten Kunstbeirat, aber bis zum heutigen Tag sind mir direkte Kontakte zu Künstlern sehr wichtig. Ein Besuch in einem Atelier ist für mich wie ein Urlaubstag.

Womit startete die Sammlung Würth, die heute über 15.000 Werke zählt?

Die erste bedeutende Erwerbung war ein Aquarell von Emil Nolde, "Wolkenspiegelung in der Marsch", von 1935.

Hat es Sie einmal gereizt, die Kunstseiten zu wechseln und selbst zu malen?

Nein. Nie.

Über welche Eigenschaften muss ein Kunstwerk verfügen, damit es bei Ihnen gut ankommt?

Es muss mich einfach begeistern.

Was motivierte Sie als Sammler, Ihre Kunstwerke auch öffentlich zu zeigen? Sind Sie mit der Idee zunächst auch angeeckt?

Nein, angeeckt bin ich damit nicht, und ich finde es schön, Kunst in der Raumschaft hin zu den Bürgern und den Mitarbeitern am Arbeitsplatz zu präsentieren. In Deutschland unterhalten wir das Museum Würth am Verwaltungssitz in Künzelsau sowie die Hirschwirtscheuer, hier zeigen wir kleinere Ausstellungen in familiärem Rahmen. Die Kunsthalle Würth und die Johanniterkirche in Schwäbisch Hall werden inzwischen auch auf internationalem Parkett wahrgenommen. Aber die Ursprungsidee, Kunst am Arbeitsplatz zu präsentieren, hat im Konzern ja außerhalb Deutschlands Schule gemacht. Heute betreiben wir in Europa zehn weitere Kunstdependancen. Im April kommenden Jahres eröffnen wir übrigens die elfte in Rorschach in der Schweiz.

Das "Museum Würth" öffnete 1991 seine Pforten im Verwaltungsgebäude der Konzernzentrale in Künzelsau. Hätten Sie damals gedacht, dass im Lauf der Jahre an die zwei Millionen Besucher ihren Weg hierher finden? Gibt es so etwas wie ein Erfolgsgeheimnis?



Ganz offen gesagt hätte ich mir damals nie träumen lassen, als ich diese Idee entwickelte, ein öffentlich zugängliches Museum in ein aktives Verwaltungsgebäude zu integrieren, dass so viele Besucher den Weg zu uns nach Künzelsau-Gaisbach finden würden, um die unterschiedlichen Ausstellungen zu besuchen. Es gibt kein Geheimnis und es gibt keinen Big Bang. Wir sind unseren Weg konsequent Schritt für Schritt gegangen und haben dabei stets auf Qualität geachtet. Diesen Grundsatz habe ich im Unternehmen angewendet und beim Aufbau meiner Sammlung. Ich bin ja zu 80 Prozent Kaufmann. Vielleicht liegt in dieser Konsequenz unser Geheimnis.

Sie entwickelten sich vom Sammler zum Museumsmann, wie Ihre 14 Häuser zwischen La Rioja und Oslo unschwer beweisen. Wie sehen Sie Ihre damit entstandene neue Rolle?

Ach, wissen Sie, ich selbst nehme mich nicht so wichtig. Mir genügt, wenn die Besucher unserer Ausstellung Freude und Bereicherung empfinden und zur nächsten Ausstellung wieder kommen. Ein kleines bisschen stolz bin ich, dass es gelungen ist, in der Johanniterkirche in Schwäbisch Hall ein so exemplarisches Konvolut spätmittelalterlicher und frühneuzeitlicher Gemälde aus dem südwestdeutschen Raum zeigen zu können, deren Schlussstein sozusagen nun die Schutzmantelmadonna von Hans Holbein dem Jüngeren bildet.

Längst sind es nicht mehr die öffentlichen Museen, sondern Sammler, die die Kunstszene formen. Wie werten Sie diesen Wandel der Kulturlandschaft? Wo liegen Vorteile, wo Gefahren?



In der Tat leiden die öffentlichen Museen zur Zeit an ihren schmalen Ankaufsetats, gleichwohl, die Welt dreht sich weiter. Geht es um den Erwerb absoluter Spitzenwerke der Kunst, bringt auch heute die Öffentliche Hand, nicht zuletzt auch mit der Unterstützung der Kulturstiftung der Länder, erstaunliche Erwerbungen zustande. Unterhalb dieses Niveaus erfüllen die Privatsammler, ohne dass sie dies besonders bedenken, eine halböffentliche Aufgabe, indem sie Kunstwerke im Land halten: Wir nähern uns damit US-amerikanischen Verhältnissen an. Weil sich dort die öffentlichen Geldgeber um die Bildende Kunst kaum kümmern, sind eine große Zahl von Museen in privater Trägerschaft entstanden mit internationalem Spitzenrang wie das Museum of Modern Art in New York oder die Ghetty Institution in Malibu. Übrigens ist meine These, dass, über lange Zeit gesehen, die weitaus meisten privaten Kunstkollektionen mindestens in Deutschland über Erbteilungen usw. bei den staatlichen Museen landen werden.

Ist eine Sammlung je vollendet? Oder gibt es das eine oder andere Werk, das Sie gerne darin aufnehmen würden?



Mein Anliegen war immer, der zeitgenössischen Kunst und vor allem auch der Avantgarde die Chance zu geben, mit Exponaten in eine halböffentliche Sammlung aufgenommen zu werden. So hat sich im Lauf der Jahrzehnte eine veritable Kunstsammlung aufgebaut, die in ihrer Lebendigkeit und Vielfalt ein gutes Qualitätsniveau dokumentiert. Genau wie der Spitzensport oder die Topwissenschaften nie zustande kämen ohne Breitensport und gutes Bildungsniveau, so wäre auch das eine Prozent Weltspitze in der Bildenden Kunst undenkbar ohne Zehntausende von Amateurkünstlern, Autodidakten, Lehrern und Absolventen an den Kunstakademien der Welt. Diesem Kanon folgend habe ich die Sammlung Würth aufgebaut. Sichtbar und ablesbar ist dies an der aktuellen Ausstellung "Von Kopf bis Fuß - Menschenbilder" in Schwäbisch Hall. Dort werden Neuerwerbungen präsentiert, dazu zählen unbekanntere Namen wie der des österreichischen Bildhauers Markus Redl, aber auch eine Arbeit von Gustav Klimt - übrigens ein lang gehegtes Desiderat.