Wie in Trance: Nanette Waidmann in Dea Lohers "Unschuld". Foto: Annemone Taake

Von Heribert Vogt

Immer wieder werden sie zu Boden geschickt, die Menschen im Boxkampf des Lebens. Nach Schicksalsschlägen, Niederlagen, Enttäuschungen oder Krankheiten sind diese Erniedrigten und Beleidigten schwer angezählt in Dea Lohers Stück "Unschuld" (2003), das nun zum Heidelberger Schauspielstart in die neue Spielzeit von Regisseurin Brit Bartkowiak im Zwinger 1 inszeniert wurde. Dea Loher (Jahrgang 1964) gilt als die erfolgreichste deutschsprachige Dramatikerin ihrer Generation. Beim Heidelberger Stückemarkt war sie bislang mit drei Bühnenwerken vertreten.

Die Figuren in "Unschuld" erfahren nie gelingendes Leben oder Glück, kommen nie im eigenen Dasein an, sondern wandeln in einer Art Trance durch die Gesellschaft - stets absorbiert von den erlittenen Tiefschlägen. So kommt es auf der Bühne zu einem Zusammenleben nach rätselhafter Grammatik, das eher einem Nebeneinander- oder sogar Auseinanderleben gleicht. In einer europäischen Stadt am Meer wanken die Angeschlagenen zwar, aber sie fallen nicht.

Da sind die beiden illegalen Einwanderer, die zwischen Zukunftshoffnung und Heimatverlust so sehr paralysiert sind, dass sie zögern, einer ertrinkenden Frau zur Hilfe zu kommen. Oder da ist das junge Paar mit seinen verlorenen Träumen, das wirtschaftlich kaum über die Runden kommt. Ein älteres Paar spricht längst nicht mehr miteinander. Und eine Alleinstehende muss ihre Einsamkeit kompensieren. Sehr fußfest sind die Probleme einer alternden Diabetikerin, der Amputation droht. Eine junge blinde Frau schließlich muss sich großäugig durch ihre Lebenswelt tasten.

Sie haben sämtlich ihr Päckchen zu tragen und begegnen einander als von einer harten Realität Gebeutelte, als Gestrandete, als von ihren Gefühlen Hin- und Hergerissene. Da prallen fremde Welten aufeinander, die das zwischenmenschliche Fremdsein noch potenzieren, Amokläufe und Selbstmorde eingeschlossen.

Allerdings hinterlassen diese Kollisionen in den lähmend wirkenden Irrungen und Wirrungen vielleicht auch die unsichtbare Spur einer Schicksalsgemeinschaft. Denn Sein und Schein der seelischen oder körperlichen Verletzungen und Wunden verschwimmen hier stets aufs Neue: Die Probleme des einen sind zugleich die Probleme des anderen, und die neuen Konstellationen können möglicherweise Auswege aus der Einsamkeit des Einzelnen bergen.

Das gilt schon für die Migranten Elisio (Florian Mania) und Fadoul (Fabian Oehl), die einander unterschiedliche Perspektiven bieten. Auch das junge Paar Franz (Martin Wißner) und Rosa (Sheila Eckhardt) gibt einander Halt vor drohendem Elend. Ähnlich trifft dies für die alternde, an der Wissenschaft verzweifelnde Philosophin Ella (Nicole Averkamp) und ihren als Goldschmied arbeitenden Mann Helmut (Hendrik Richter) zu. Die alleinstehende Frau Habersatt (Katharina Quast) rettet sich geradezu in die Probleme der anderen. Die Diabetikerin Frau Zucker (Karin Nennemann) behauptet sich durch forsches soziales Auftreten als "Tankwart". Und schließlich lebt die junge blinde Absolut (Nanette Waidmann) davon, dass sie in einer Hafenbar tanzend vor den Augen der Männer die Hüllen fallen lässt.

Generell aber schwanken und wanken diese Überlebenskämpfer eher, als dass sie tanzen. Denn sie sind sämtlich der "Unzuverlässigkeit der Welt" und auch ihrer Sinnlosigkeit ausgeliefert: "Gott ist in der Tüte", nämlich in der Einkaufstüte. Durch allzu einschneidende Ereignisse können die Verlassenen schon mal aggressiv ausrasten - vor allem in der Phantasie. Aber dann kommt doch wieder die Sehnsucht nach Liebe und Zugehörigkeit durch, die sie nicht vollends niederstürzen lässt.

Insgesamt bietet der zweistündige Abend ein recht zähes Theaterbrot mit gedehnten Szenen und wenig offener Handlung. Aber engagiertes Kauen hilft dann doch weiter. Denn wenn man erst die kollidierenden Biographien aufgedröselt hat, dann erhalten auch die anfangs umherfliegenden Stücksplitter einen Sinnzusammenhang. So wird die theatrale Fremdsprache auf der Bühne nach und nach verständlich. Hilfreich sind zudem die raffinierten Lichteffekte (Bühne und Kostüme: Merle Vierck) oder auch die Musikzuspielungen (Martin Wißner).

Der eindrucksvollste Effekt besteht aber wohl in der bruchlosen Einbeziehung der beiden Zuwanderer "aus dem Süden" in das Szenario der desillusionierten Nordeuropäer, die ihrerseits auf der Flucht vor der Lebensleere sind. Offenbar attestiert Dea Loher beiden Seiten "Unschuld" an ihrer jeweiligen Lage. Und es sind auch keinerlei große Unterschiede zu sehen. Im Gegenteil: Vielleicht können Einheimische und Zuwanderer einander eine neue Heimat bieten. - Starker Applaus.

