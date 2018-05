Von Carmen Oesterreich

Hitler. War er schon von Geburt an "ein Monster"? Was war das für ein Typ, der mit 13 Jahren seinen Vater und mit 18 seine Mutter verloren hatte? Hat ihn die Gesellschaft zum Monster gemacht? Auch der Autor und Regisseur Kristo Sagor hat darauf keine Antwort. Deshalb stellt er in der Inszenierung seines Stücks "Du Hitler" im Studio Werkhaus wahnsinnig viele Fragen, die zu denken geben.

Pfeilschnell schießen sie aus den vier Darstellern, die keiner Figur klar zugeordnet werden können. Jeder kann ein Monster sein. Der Lehrer, der Student, das Mädchen, der Mann im Anzug, der auf der Landstraße gerne Gas gibt. Sie alle gibt es zunächst nur in der dritten Person. Er oder sie ist frustriert, widersprüchlich, in Gedanken sehr böse und besessen von Kontrollwahn oder Hass. Die Erfahrungen aller vier Protagonisten hangeln sich an Hitlers Biographie entlang, ihre Aussagen erschrecken als solche, die man tagtäglich auf der Straße, im Bus, in der Schule, vielleicht auch zu Hause hört.

Die vier Schauspieler Helene Schmitt, David Benito Garcia, Sebastian Brummer und Uwe Topmann treiben eine Szene nach der anderen auf die Spitze, bis einer sagt "Du Hitler". Dann entspannt sich die Situation, ist ja nur ein Spiel. Doch der Alltagsfaschismus, der hier immer wieder ausgekotzt wird, geht weiter - auch draußen in der Gesellschaft. Erwischt! Du Hitler. In einem normalen Sozialgefüge greift diese gesellschaftliche Kontrolle unter Freunden, aber was ist, wenn Menschen keine Freunde haben? Wie die vier Figuren, wie Hitler? Johannes, der Mann im Anzug, formuliert es so: "Alle reden über den anderen. Irgendwas fehlt. Irgendeine Form von Nähe. Einer, der ihn zwingt, Kontakt zu halten."

Kristo Sagor (Gewinner des Publikumspreises beim Heidelberger Stückemarkt 2001) hat erkannt, dass er die Jugendlichen, für die er diese Deutsche Erst-aufführung des Schnawwl inszeniert, nur sensibilisieren kann. Bist Du auch so? Direkt konfrontieren die Schauspieler das Publikum mit Fragen zu erster Liebe, Freundschaft, Gewalt und Mut. Die Zuschauer sind gefordert, konzentriert zuzuhören und zuzuschauen.

In diesem Stück der Erzählung, der Zwiegespräche, des Chors, der eigenen Gedankenwelt setzen die vier Schauspieler die Akzente nicht nur durch Intonation, sondern auch durch kleine Gesten. Sie gucken mit aufgerissenen Augen so wahnsinnig wie der Diktator, gehen im Gleichschritt, steigern sich in Kleinigkeiten hinein. Dezent wie packend untermalt die Musik (Sebastian Katzer) das Geschehen, etwa wenn das Mädchen sich ausmalt, was passierte, wenn ihr kleiner Bruder in einem bestimmten Winkel auf den Boden fiele.

Die braune Bühnenwand (Iris Kraft), vor der sich die Biografien der Einzelnen der von Hitler in übertragenem Sinn ähneln, offenbart am direktesten die Hilflosigkeit aller Beteiligten. Zusammenhangslose Buchstaben und Zeichen, wie ein Kind sie spontan auf der Schreibmaschine tippt, sind darauf abgebildet. Buchstaben ohne Worte. Hitlers Vater wollte, dass sein Sohn so werde wie er: Ein Beamter an der Schreibmaschine. Der aber wollte Künstler werden. Zerbrochene Ziele, zerbrochene Kindheit.

Sagor wollte keine missverständliche oder "kindheitsverkitschte" Familienidylle mit Papa, Mama, Adolf zeichnen, sondern einen Bezug zur Gegenwart schaffen. Jeder soll selbst denken, selbst verstehen, selbst handeln.

Die Bühnenwand, aus der erst nur klei-ne Guckkastenwürfel geschnitten werden, rückt nach hinten und zeigt einen Umkleideraum. Alle vier tragen jetzt graue Hosen, weißes T-Shirt, ein schmales Bärtchen unter den Nasenlöchern und einen feuchten Scheitel. Schnell wird man zum Monster Hitler! (Kostüm: Eva Roos) Das aber wird konterkariert durch Dialoge. Nun treten die Figuren in Beziehungen, die jedoch zerbrechen. Ungenutzte Chancen. Eine Schlägerei, bei der sie wegsehen und sich alle mutlos verdrücken. Die Schauspieler fragen sich im Stück deutlich "Wie konnte der so werden?" und gehen, sich als Hitler gegenseitig siezend, auf Distanz.

Am Ende (Hitlers Mutter ist gestorben, er ist 18) rückt das Bühnenbild wieder nach vorne. Die Guckkästen sind geschlossen. Schluss jetzt mit dem Zusehen. "Du bist am Tiefpunkt. Kann nur besser werden", sagt einer. Die Hoffnung stirbt zuletzt!

Info: www.nationaltheater-mannheim.de