Frederik Bushs ''Martha'' aus der Fotoserie ''Bad Woman'' (2013) ist Teil der Ausstellung ''Deltabeben'' in Ludwigshafen. Repro: Milan Chlumsky

Von Milan Chlumsky

Eine sportliche junge Dame auf einem Fitnessgerät trägt zentrale Passagen aus "Sein und Zeit" vor, des Hauptwerks des Philosophen Martin Heidegger. Sie hat sicherlich schon mehrere Kilometer auf dem Gerät hinter sich, stolpert jedoch ständig über einige Begriffe des Philosophen. Das Video scheint vordergründig einige Thesen des einst an der Freiburger Hochschule tätigen Philosophen zu bestätigen, nämlich dass die grundsätzlichen Fragen des Seins (der Ontologie) nicht ohne den Faktor Zeit zu lösen sind.

Eine komplizierte Befragung in seiner Hütte am Schwarzwälder Todtnauberg mündete eben in diesen "Ersten Teil" seines Zentralwerks (der versprochene zweite Teil ist nie erschienen), 1927 veröffentlicht und Heideggers wichtigste Publikation nach zehn Jahren des "Schweigens". Später verstörte der Philosoph durch seine Begeisterung für den Nationalsozialismus. Nach dem Krieg revidierte Heidegger einige seiner Postulate gründlich.

Nicht ein Bruchstück davon erfährt der Besucher, der in Ludwigshafen nun mithilfe einer Endlos-Videoschleife in die philosophische Welt Heideggers einsteigen kann - vorausgesetzt, er kennt sich bereits ein bisschen aus. Es könnte sich aber ebenso gut um die Quantenmechanik eines Werner Heisenberg oder Edmund Husserls Philosophie der Arithmetik handeln, die auf dem Crosstrainer vorgelesen werden. Die Videoarbeit "Sein und Zeit" des Künstlers Björn Drenkwitz, der vor drei Jahren den Emy-Roeder-Preis erhielt, trägt einen prägnanten Titel, ihr Inhalt dagegen ist eher reduziert, so dass sich die Frage stellt, ob es sich dabei um mehr als um einen amüsanten Trittbrettfahrer-Gag handelt.

Insgesamt aber ist die diesjährige dritte Ausgabe des "Deltabebens" - der Präsentation von 52 in der Metropolregion tätigen oder beheimateten Künstlern, die von 13 Fachleuten ausgewählt wurden - internationaler und interessanter geworden. Neben Künstlern aus Mannheim und Ludwigshafen sind auch Heidelberger vertreten wie Alex Feuerstein, Jeanette Fabis, Natalia Berschin, Sabine Amelung und Monti di Plasma.

Zu den interessanten Videokünstlerinnen gehört die in Südafrika geborene und in Mannheim lebende Gretta Louw, (sie ist die diesjährige Preisträgerin des Heinrich-Vettel-Preises) mit ihrer Gif-Animation; zu den spannendsten Fotografien zählen die stark kontrastierenden schwarzweißen Bilder des Mannheimers Peter Schlör, der sich seit Jahren dem Thema Licht widmet.

Die Malerei ist in diesem Jahr beim "Deltabeben" stark vertreten, mit Alex Feuerstein und seinen rätselhaften, auf Holz gemalten großformatigen Bildern, mit den an Hieronymus Bosch erinnernden Arbeiten von Dominik Schmitt sowie dem von James Ensor inspirierte Bild "Zaungäste" von Michael Meyer und dem apokalyptischen Ölgemälde "Balance of Power II" von Natalia Berschin.

Dazu kommt die wunderbare "Sehwege-Serie" aus über 300 Teilen von Bernhard Sandfort (Jahrgang 1936), der sich seit 2006 dem Thema Gesetzmäßigkeit und Zufall widmet. Keine einzige der allesamt 30 mal 30 cm großen Arbeiten ist mit einer anderen identisch. Bemerkenswert ist auch der in Berlin lebende Monti di Plasma, der wunderbar mit Tusche und Kohle umzugehen weiß.

Mit den beiden Bildhauern Günther Berlejung und Jens Trimpin sind inmitten verschiedener Installationen zwei "Klassiker" dabei. Dazu gesellt sich das schöne aus 32 Pappmachéteilen bestehende Wandensemble von Jakob Broder, "Gesang von Abschied und Neubeginn".

Vieles lässt an eine Kontinuität der wohl ältesten Künstlergemeinschaft in der Region, "Anker", denken, die Anfang 1950 gegründet wurde und 2002 mit einer Ausstellung im Hack-Museum ihr 50-jähriges Bestehen feierte. Möglicherweise kann die alle zwei Jahre stattfindende "Deltabeben"-Schau an diese Tradition anknüpfen.

Info: "Deltabeben, Regionale 2014", bis 31. August in Wilhelm Hack Museum und Kunstverein Ludwigshafen, Katalog 15 Euro.