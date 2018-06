Bad Rappenau. (tk) Vor einiger Zeit sah man sie im Morgenprogramm bei "Volle Kanne" sitzen, einer Sendung, die im Heavy Metal eine doch eher kleine Rolle spielt. Am Samstag hielt die proppenvolle Mühltalhalle dann die Hände hoch zum "Sign of Horns", bei einem furiosen Gig mit den Schweizern von "Maxxwell": Doro Pesch ist eine, die offensichtlich immer passt und eine verlässliche Zugnummer, nicht nur, aber eben auch für eingefleischte Heavyfans.

Die Frau hat eine "Credibility" in der Szene, bei der man ihr auch Ausflüge ins Morgenprogramm nicht ankreidet; oder einige in Deutsch aufgenommene Kitschballaden. Denn wenn’s gilt, dann gilt’s, und es kommt etwas heute fast schon Rares: Metal der alten Schule, straight, laut, melodiös, ziemlich Achtziger, enges Beinkleid, Lack und Nieten, Bein auf der Box und Mikro ins Publikum.

In Düsseldorf vor über 30 Jahren war sie Frau der ersten Stunde, und so ziemlich alle Heroen der Zunft haben mit ihr musiziert: Motörheads in diesem Jahr verstorbener Lemmy Kilmister als einer der bekanntesten, aber auch Chris Boltendahl von Grave Digger und so ziemlich alles aus dem Rhein-Ruhr-Schmelztiegel.

Nach Bad Rappenau waren sogar Fans aus Frankreich angereist, das hätten sie nicht müssen, am Vorabend war Station in Karlsruhe, aber Doro Pesch gehört zum insofern elitären Kreis von Musikern, als dass man ihnen hinterher tourt. "Immer großartig, in einer neuen Stadt zu spielen" hieß es kurz nach dem Auftritt auf Doros Facebook-Fanpage. Das offizielle Erinnerungsfoto dort zeigt, wie alles aus dem Häuschen ist.

In der Kurstadt ist nichts vom Tourstress zu merken, den sie sich zweifelsohne antut: Die nach einigen Shows in den USA noch fürs Spätjahr eingeschobene "Love’s Gone To Hell" Europatour mit 15 Auftritten vom 24. November bis 14. Dezember führte von den Niederlanden kreuz und quer durch Nord- und Ostdeutschland, nach Polen, Tschechien, Slovakei, Ungarn und durch Süddeutschland zurück zum Schlussgig in Köln.

Dabei lässt sie sich von zwei Bands begleiten, zuerst von der Münchener Heavy-Formation "Spitfire", in der Mühltalhalle vor rund 600 Begeisterten mit den Schweizern von "Maxxwell", die im Vorprogramm eigenes Liedgut spielten: Krachig, basslastig, Einschläge von Industrial. Zusammen mit Doro entsteht im Sound eine Mixtur, die ordentlich vorwärtsgeht, hart, laut, einige nicht unattraktive Ecken und Kanten vielleicht mehr als üblicherweise.

Kraftpaket, Energiebündel, Urgestein - all das klingt so ausgelutscht, aber es stimmte halt einmal mehr: Dass diese Frau - Jahrgang 1964, sie wirkt jünger - liebt, was sie da macht, war überdeutlich; zeigte sich beim Konzert im Gasgeben von der ersten bis zur letzten Minute: In rauchig-hauchigen Powerballaden mit ordentlichem Druck aus dem Hintergrund; in theatralischen Bassgewittern und Gitarrenumgang vom Feinsten. Und, ja, "Metal Göttin" darf Doro sich seit dem vergangenen Frühjahr auch nennen, als sie in Las Vegas den "Metal Goddess Legend Avard" erhielt.