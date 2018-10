Von Hans-Joachim Of

Mannheim. "In nur vier Zeilen was zu sagen, erscheint zwar leicht, doch ist es schwer. Man braucht ja nur mal nachzuschlagen, die meisten Dichter brauchen mehr", wusste schon der großartige Heinz Erhardt. Jetzt hat der 1983 in Mannheim geborene Dominique Crisand im Stile seines großen Vorbildes eine Sammlung teilweise kritischer, doch zugleich auch humoristischer Vierzeiler - insgesamt über 70 Stück - veröffentlicht. "Gevierzelt" heißt sein Büchlein, das im Engelsdorfer Verlag erschienen und im Buchhandel und im Internet zu kaufen ist.

Seitdem er 1997 als 14-Jähriger einen Wettbewerb gewann, bei dem es darum ging, einen Vierzeiler in fünf Minuten mit vorgegebenen Wörtern zu formulieren, widmet sich Dominique Crisand fast ausschließlich dieser Gedichtform. Sein Rezept: Eine Prise Ironie, eine Messerspitze Sarkasmus, zwei Teelöffel (bevorzugt trockener) Humor. Zu guter Letzt ein mehr oder weniger gesellschaftskritisches Thema - wenn es nicht gerade um das Leben eines Schinkenbrotes oder den Dialog zwischen einem Mürbe- und einem Hefeteig geht. Im Gedicht "Traumwelt" beispielsweise steht geschrieben: "Deine Traumwelt gibt es nicht. Ich sage dir: Vergiss es! Wir sind hier nicht bei Wünsch Dir was, sondern bei So isses".

Warum lediglich vier Zeilen, warum die Einschränkung? "Dafür gibt es viele Gründe", sagt Crisand. Einer davon sei, dass man mit Vierzeilern viele Menschen erreiche, die beim Anblick eines längeren Gedichtes keine Lust verspürten, dies jetzt alles zu verinnerlichen.

"Vierzeiler sind kurz, lesen sich leicht, bleiben hängen", so der Autor, der "im richtigen Leben" im Außendienst tätig ist und oft Gelegenheit hat, dem Volk "auf's Maul zu schauen".

So ist das Büchlein auch unterteilt in verschiedene Bereiche des alltäglichen Lebens. Und warum nichts Ernsthaftes? "Bücher, das Internet, Blogs, Zeitschriften und alles mögliche sind voll mit nachdenklichen, traurigen, düsteren und romantischen Gedichten. Meine Vierzeiler haben - wenn auch versteckt - eine mehr oder weniger ernst zu nehmende, humoristisch verpackte, Botschaft".

Schmunzeln ist also erlaubt - und letztlich ist bei "gevierzeilt" von "Tierisches" über "Alkoholisiert" bis hin zur sinnfreien Rubrik "Genickt und darüber nachgedacht" für jedermann etwas passendes dabei.

Info: "gevierzeilt" von Crisand, Dominique; 75 Seiten, Engelsdorfer Verlag, ISBN 3-86268-336-2. 7,50 Euro.