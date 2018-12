Von Heribert Vogt

Kein Schiller und kein Goethe finden sich im Schauspielprogramm für die kommende Spielzeit. Für gediegene deutsche Klassizität sind die Zeiten offenbar zu unruhig. In der Ära der Globalisierung wie der Wut- und Mutbürger sind vielmehr Internationalität und Engagement angesagt. Wenn also schon Klassik, dann wenigstens internationale: Und so geht am 14. Dezember zum Schauspielstart im Neuen Saal des Heidelberger Theaters Shakespeares Komödie "Wie es euch gefällt" über die Bühne. Dem darin enthaltenen Satz "Die ganze Welt ist eine Bühne" kommt programmatische Bedeutung zu.

Denn die Internationalität ist ein hervorstechendes Merkmal der Schauspielpremieren. Großen Anteil hat daran der Heidelberger Stückemarkt mit seiner zwölfjährigen Gastlandtradition, aber auch mit seiner fast dreißigjährigen Verwurzelung im zeitgenössischen Theater. Und sowohl im Hinblick auf internationale Vernetzung als auch auf neue Dramatik wird der Stückemarkt schon seit Jahren immer stärker zum Motor für die Heidelberger Schauspielsparte.

Dementsprechend startet die Spielzeit mit dem Gewinner des Autorenpreises beim Stückemarkt 2011: Am 6. Oktober findet die Deutschsprachige Erstaufführung von "Schöne Dinge sind auf unserer Seite" des türkischen Autors Berkun Oya im Zwinger1 statt. Von Mario Salazar, der am Autorenwettbewerb des Stückemarkts 2012 beteiligt war, erlebt das Drama "Alles Gold was glänzt" am 22. November an gleicher Stelle seine Uraufführung. Und der Stückemarkt 2013 wird am 26. April mit dem Siegerstück der diesjährigen Festivalausgabe eröffnet: mit der Deutschen Erstaufführung von "Alpenvorland" des österreichischen Dramatikers Thomas Arzt.

Die Premieren im Neuen und im Alten Saal des Heidelberger Theaters schreiten mit Shakespeare beginnend hinsichtlich ihrer Entstehungszeit voran. So folgen im 19. Jahrhundert mit Georg Büchner und Henrik Ibsen berühmte Autoren, die dem Realismus und der Gesellschaftskritik verbunden sind. Zum Büchner-Jahr kommen im Januar "Leonce und Lena" sowie eine Bühnenfassung von "Der hessische Landbote". Von Henrik Ibsen steht "Hedda Gabler" auf dem Plan.

Auffallend ist die anglo-amerikanische Präsenz. Neben Shakespeare finden sich der moderne Klassiker Samuel Beckett ("Glückliche Tage"), der US-Dramatiker David Mamet ("Hanglage Meerblick"), die irische Autorin Carmel Winters ("B for Baby"; deutschsprachige Erstaufführung) und der US-Schriftsteller Upton Beall Sinclair ("Petroleum"; deutschsprachige Erstaufführung).

Hinzu kommt die Uraufführung von "Schwimmen lernen" der Autorin Marianna Salzmann. Besondere Höhepunk-te bilden Alfred Jarrys "König Ubu" in beiden Theatersälen und "Die drei Musketiere" von Alexandre Dumas bei den Schlossfestspielen 2013 in der Inszenierung von Intendant Holger Schultze.