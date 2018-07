Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Die Nähmaschinen müssen richtig heiß gelaufen sein in der Kostümabteilung des Heidelberger Theaters, um die vielen Entwürfe Erika Landertinger zu realisieren. Ein Nonnenkloster galt es einzukleiden; den schwarzen Kämpfern des Kardinals Richelieu mussten Uniformen mit roten Kreuzen drauf verpasst werden; für die drei Musketiere selbst und den Heißsporn D'Artagnan als Vierten im Bunde galt es ebenfalls, historisierende Hüllen zu schneidern; die Textilien der verführerischen Lady de Winter mussten so ausfallen, dass die weiblichen Reize des intriganten Luders betont werden; das französische Königspaar höchstselbst sowie all die Artisten, Trommler und weiteren Mitstreiter gierten ebenfalls nach der passenden Kledage für das Mantel-und-Degen-Spektakel "Die drei Musketiere", das Heidelbergs Chefdramaturg Jürgen Popig nach der Vorlage des 1844 erschienenen Welterfolgs von Alexandre Dumas senior in Schlossfestspiele-taugliche Dialoge verwandelt hat.

Leicht und witzig sollte die Chose werden, das stand fest. Holger Schultze knöpfte sie sich selbst als Chefsache vor. Und dabei bewies der Theater-Kapitän: Klamotte kann er auch. Er spornte seine virtuos fechtenden Mannen zum Aufgalopp mit Steckenpferden an und klotzte mit der Koketterie seiner Darstellerinnen. Als Inszenator ist Schultze tief hinabgestiegen in den Bauch seines Vergnügungsdampfers, um dort, wo es stickig ist und nach Öl riecht, die gute, alte Gagmaschine anzuschmeißen. Aber nicht nur das, er lässt auch noch die beiden Großsegel des Slapsticks und der Travestie hochziehen, weil er genau weiß, dass man in den flacheren Gewässern der Unterhaltungskunst richtig Fahrt aufnehmen muss. Also: Volle Kraft zurück ins Jahr 1625, in dem "Die drei Musketiere" spielen!

Die Ironie der Geschichte will es, dass mit diesem Spektakel streitlüsterne Franzosen an jenen Ort zurückkehren, der von früheren Volksgenossen in den Jahren 1689 und 1693 in eine ziemlich berühmte Ruine verwandelt wurde - so berühmt, dass ihr sogar Alexandre Dumas einen Besuch abstattete. 1838 war's.

Doch zurück zum Schlosshof-Spektakel. Für die Besuchermassen sind so viele Stühle aufgestellt wie nie zuvor. Man blickt in die Nische vor dem Bibliotheksbau. Passend, schließlich zählte ja auch der ebenso mächtige wie intrigante Kardinal Richelieu zu den Bibliophilen. In der jetzigen Inszenierung frönt die von Stefan Reck gespielte Figur allerdings einer anderen Passion: dem Schachspiel, weil der so feine wie fiese Kardinal den französischen König selbst gerne schachmatt setzten möchte. Zuvor gilt es, die Königin (Nicole Averkamp) öffentlich des Betrugs mit dem Herzog von Buckingham (Hans Fleischmann) zu überführen.

Da der dreizehnte Ludwig (Andreas Seifert) ein dekadenter Dummerjan ist, müsste Richelieu eigentlich nach ein paar Zügen gewonnen haben. Doch das verhindern die kampferprobten Musketiere (Thomas Ziesch, Steffen Gangloff und Volker Muthmann) zusammen mit dem agilen D'Artagnon, den Dominik Lindhorst mit einer guten Portion Ironie adelt. Er ist ein Springinsfeld und Fechttalent von Format.

Den ganzen Abend lang wird gebuhlt und geschachert, gefoltert und gefochten, geritten und gestritten, gestorben und - auf Seiten des Publikums - gekichert. Doch damit noch nicht genug: In einer besonderen Szene wird auch gesegelt, und zwar von Frankreich nach England und wieder retour, um die Königin aus jener misslichen Lage zu befreien, die sie des horizontalen Beilagers mit Herrn von Buckingham überführen würde. Das rettende Beweisstück, geschmückt mit zwölf Brillis, gelangt gerade noch rechtzeitig zurück über den Kanal, D'Artagnan sei Dank. Seine Schiffspartie gerät zu einer knalligen Klamauknummer, in der sich sogar der weiße Hai durchbeißt, begleitet vom bekannten Filmsound. Mit von der Regatta ist Lady de Winter (Katharina Quast), deren Busen auf den Wogen gefährlich wogt. Als willfähriges Werkzeug Richelieus erfüllt die Lady trotzdem nicht ihren Zweck und wird wegen etlicher früherer Verfehlungen am Ende einen Kopf kürzer gemacht. Trotzdem bleibt sie bis zum letzten Atemzug stolz. Voilà, une femme! Die drei Musketiere triumphieren derweil und addieren sich mit D'Artagnan zum Quartett. Einmal mehr geben sie dabei ihre Losung aus: "Alle für einen, einer für alle!"

Diese Losung gilt überdies fürs ganze Ensemble. Auch für die vielen Akteure, die hier nicht genannt wurden, darunter drei tierische. Alle stehen füreinander ein, weshalb die Zuschauer der Truppe gerne applaudieren.

Info: Zahlreiche weitere Aufführungstermine bis zum 4. August.