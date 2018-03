Die Rolling Stones in Aktion: Auf riesigen Videoscreens wurde das Geschehen so übertragen, dass jeder in der Arena zum Beispiel Keith Richards bestens auf die Gitarrenfinger schauen konnte. Auch, dass Lisa Fischer bei 'Gimme Shelter' einen Knopf verlor, war deutlich zu sehen. Auf eingespielte Videos verzichtete die Band weitgehend - wodurch der Live-Charakter der Show deutlich unterstrichen wurde. Foto: dpa

Von Klaus Welzel

Düsseldorf. Ein Orkan fegt über und durch die Esprit-Arena. Ohrenbetäubend. Laut. Es pfeift und hallt. Doch die, die uns Schutz versprechen, das sind die Verursacher. Seit eineinhalb Stunden heizen sie den 45.000 Zuschauern infernalisch ein. Noch 35 Minuten, dann zünden die Raketen. Game over. Hintergrund Hintergrund Die Band reiste bereits am Dienstagabend an und belegte 50 Zimmer in einem Düsseldorfer Nobelhotel. Abends schauten die fußballbegeisterten Musiker WM-Spiele an. Am Donnerstag fand am Nachmittag ein umfangreicher Soundcheck statt. Im unweit gelegenen Münster (126 km) gaben die Stones 1965 ihre ersten beiden Deutschlandkonzerte von je 22 Minuten Spieldauer. Die Karten kosteten damals [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Die Band reiste bereits am Dienstagabend an und belegte 50 Zimmer in einem Düsseldorfer Nobelhotel. Abends schauten die fußballbegeisterten Musiker WM-Spiele an. Am Donnerstag fand am Nachmittag ein umfangreicher Soundcheck statt. Im unweit gelegenen Münster (126 km) gaben die Stones 1965 ihre ersten beiden Deutschlandkonzerte von je 22 Minuten Spieldauer. Die Karten kosteten damals 6 bis 12 Mark, heute ca. 99 bis 250 Euro. we

[-] Weniger anzeigen

Doch jetzt schreitet Lisa Fischer über den Laufsteg in das Zuschauerrund. Gewaltige Energie versprühend. Und das sind die zwei, drei Minuten, die der eigentliche Star des Abends Luft holen kann. Er, der 70-Jährige, steht 30 Meter hinter seine "Backgroundsängerin". Mick Jagger wartet nur darauf, dass sie endlich singt: "Gimme shelter". Und er sprintet nach vorn. Übertönt mit seinem unglaublichen Organ die schwarze Sängerin. Ein großartiger Moment. Berauschend und erschöpfend zugleich.

So ist das, wenn man "die letzte Rolling Stones-Tournee" besucht. Die Vier von der Kernbesetzung geben alles - vor allem, wenn man das Konzert mit dem Auftritt von vor sieben Jahren in Frankfurt vergleicht. Damals mussten Tickets verschenkt werden, die Bühne quergestellt, damit es einigermaßen voll aussah. Diesmal, 2014, waren die Karten binnen einer halben Stunde ausverkauft (obwohl es an der Abendkasse erstaunlicherweise doch noch welche gab).

Die Band wirkt wie ausgewechselt. Verjüngt! Gitarrist Keith Richards (70) singt ziemlich gut während seiner zwei Solo-Nummern. Der zweite Saitenakrobat, Ron Wood (67), bildet mit Richards ein sehr komisches Duo, dem es eindeutig Spaß macht, die Gitarren kreischen zu lassen. Und wenn beide dann gemeinsam mit dem dritten Gitarristen Mick Taylor den ohnehin schon abgrundtief bösen "Midnight Rambler" als wahren Höllenritt gestalten, dann gibt es im Publikum kein Halten mehr.

Natürlich steht bei diesem Stones-Konzert das Alter im Vordergrund. Schlagzeuger Charlie Watts zählt 73 Lenze). Im roten T-Shirt erledigt er routiniert seinen Job, erhält dafür allerdings einen fast schon übertriebenen Applaus. Er ist der Einzige, der schlicht dazu steht, nicht mehr der Jüngste zu sein.

Richards, dessen knautschig-zerfurchtes Gesicht auffallend oft milde lächelt, steckt seine mittlerweile grau gewordene Wuschelmähne in buntes Tuch; ansonsten viel Grün, Gelb, Rot an dem Klamotten. Wood wiederum wird für sein quietschgelbes Leibchen von Jagger auf deutsch auf den Arm genommen: "Tolles Shirt, gibt es das auch für Männer?".

Überhaupt zeigt sich Jagger sehr unterhaltsam. Die dünnen Beinchen jagen immer noch quer über die Bühne. Der Körper zappelt. Und bei "Worried about You" singt der ansonsten kehlig lärmende Brite so hoch, dass er locker und authentisch auch die alten Bee Gees Hits hätte wiedergeben können.

Deutschland hält Jagger übrigens für weltmeisterreif: "Tolles Spiel gegen Portugal". Dass zeitgleich zum Düsseldorfer Auftritt seine Engländer verlieren, steckt er entweder routiniert weg - oder die Crew hinter der Bühne raunt es ihm nicht zu. Ansonsten beste Kenntnisse über die Region: "Habt Ihr ein Kölsch dabei. Ich bevorzuge Alt", scherzt er und bekennt: "Wir haben versucht, 'Tage wie diese' einzustudieren". Doch dann gibt es statt des größten Hits der Düsseldorfer Punkband Die Toten Hosen eben doch "Street Fighting'Man" zu hören. Schnell. Enervierend.

Es wäre falsch, hier zu interpretieren, den Stones mache das Alter nichts aus. Natürlich macht es das. Erstaunlich jedoch, wie vital die Herren nach all den Drogenexzessen geblieben sind. Selbstredend greift Jagger auch zur Gitarre, um einmal nicht wie ein Derwisch über die Bühne flitzen zu müssen. Und zwei-, dreimal verspielt sich Richards - aber das könnte mittlerweile auch zur Masche geworden sein. Denn einem Reporter verriet er ob des stundenlangen Soundchecks, der in Düsseldorf den Einlass um eine halbe Stunde hinauszögerte: "Wir sind mittlerweile so alt. Wir haben alles längst vergessen".

Sollte dem so sein, so fand am Donnerstag eines der besten Täuschungsmanöver der Rockmusik statt. Der gute Sound - allenfalls vergleichbar mit einem U2-Konzert -, die Lautstärke und der Druck, der hinter der wie immer gigantomanischen Show steckt - all das kann natürlich Ausdruck dessen sein, dass hier vier Kerle gegen das Altwerden anschreien.

Am Ende ist jedenfalls das Publikum erschöpft, das zusammengenommen rund sechs Millionen Euro für diesen Abend hingelegt hat. Ohne Getränke und Werbe-Artikel. Böse Jungs sind diese Stones. Ob es noch eine Tour gibt? Hoffen wir mal auf lange Jugend. Denn von diesem Sturm kann man nicht genug kriegen.

Info: Diese Songs wurden gespielt:

> 1. Jumpin' Jack Flash

> 2.Let's Spend the Night Together

> 3. It's Only Rock 'n' Roll

> 4. Tumbling Dice

> 5. Worried About You

> 6. Doom and Gloom

> 7. Street Fighting Man

> 8. Out of Control

> 9. Honky Tonk Women

> 10. You Got the Silver (K. Richards)

> 11. Can't Be Seen (K. Richards)

> 12. Midnight Rambler (Gitarrensolo mit Ex-Bandmitglied Mick Taylor)

> 13. Miss You

> 14. Gimme Shelter

> 15. Start Me Up

> 16. Sympathy for the Devil

> 17. Brown Sugar

Zugabenteil:

> 18. You Can't Always Get What You Want

> 19. Satisfaction (mit Mick Taylor)