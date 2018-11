Von Volker Oesterreich

Kultur ist ein höchst lebendiger Prozess, der auf stetige Erneuerung angewiesen ist. Das heißt nicht, dass man erarbeitete Werte und Traditionen über Bord wirft, sondern mit den Schätzen von gestern für die Menschen von heute arbeitet und zusätzlich noch die Pforte der Kreativität für kommende Generationen ganz weit öffnet.

Hintergrund Vorschläge für die Kulturstadt Heidelberg Sammler-Museum: Heidelberg braucht keine neue Kunsthalle oder ein zusätzliches Museum für zeitgenössische Kunst, da die Mannheimer Kunsthalle und das Hack-Museum in Ludwigshafen enorm viel bieten. Eine große Chance wäre es aber, ein Sammler-Museum zu gründen, beispielsweise auf einer der Konversionsflächen. [+] Lesen Sie mehr Vorschläge für die Kulturstadt Heidelberg Sammler-Museum: Heidelberg braucht keine neue Kunsthalle oder ein zusätzliches Museum für zeitgenössische Kunst, da die Mannheimer Kunsthalle und das Hack-Museum in Ludwigshafen enorm viel bieten. Eine große Chance wäre es aber, ein Sammler-Museum zu gründen, beispielsweise auf einer der Konversionsflächen. Viele bedeutende Kunstsammlungen befinden sich in privatem Besitz. Und viele Sammler haben Interesse daran, ihre Schätze in ordentlich kuratierten Ausstellungen zu präsentieren. Literaturstadt: Seit der Aufnahme Heidelbergs ins Unesco-Netzwerk der kreativen Städte hat sich viel getan, allerdings ist noch eine und noch eine und noch eine Lesereihe nicht der Weisheit letzter Schluss. Wichtig wäre es, die literarische Kreativität durch Workshops und Seminare zu fördern - am besten in einer Literaturakademie oder einem Literaturinstitut, das der Universität angegliedert werden könnte. Baden-Württemberg verfügt über eine Film-Akademie, über eine Pop-Akademie und eine Reihe von Kunst- und Musikhochschulen, aber eine Literatur-Akademie gibt es im Land der Dichter und Denker noch nicht. Hier besteht Nachholbedarf. Konzertsaal: Die Heidelberger Stadthalle hat viel Charm, optimal für den Konzertbetrieb ist sie aber nicht. Das wird jetzt während des Heidelberger Frühlings wieder einmal deutlich - und war auch Thema bei den Eröffnungsansprachen des Festivals. Festival: Die Zahl der Festivals in der Metropolregion ist in den letzten 20 Jahren enorm gestiegen. Brauchen wir noch mehr? Vermutlich nicht. Wichtiger wäre eine Bündelung, eine bessere Vernetzung und eine optimierte Programm-Absprache. Soziokultur: Das Konzept der Soziokultur ist in den 1980er und 1990er Jahren stecken geblieben. Die bunte Mischung von Kleinkunst, Off-Theater, Lesungen, Konzerten sowie Club-Veranstaltungen und Partys (Letztere als finanzielle Stütze) wirken ein wenig profillos. Mit dem Umzug des Karlstorbahnhofs stellt sich auch die Aufgabe einer inhaltlichen Neukonzeption. Metropolregion: Das Lagerdenken in den drei Zentren Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen ist immer noch stark ausgeprägt. Dabei könnte man in vielen Fällen gemeinsam stärker sein als kommunale Einzelkämpfer. Das Festival "Enjoy Jazz" und das "Fotofestival" sind zwei gute Beispiele für Kulturaktivitäten, die nicht an einzelnen Stadtmauern haltmachen. Die ins Stocken geratene Bewerbung Mannheims als "Europäische Kulturhauptstadt" könnte neu an Fahrt gewinnen, wenn sie von der gesamten Metropolregion ernst genommen würde.

[-] Weniger anzeigen

Genau diesem Ziel hat sich die Stadt Heidelberg verschrieben, die gemeinsam mit Experten und mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern an einer Neukonzeption der Kulturleitlinien feilt - so will es auch der Gemeinderat.

Erste Sondierungsgespräche haben bereits stattgefunden. Am 21. April sind auch Bürgerinnen und Bürger eingeladen, ihre Vorschläge einzubringen. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr im Spiegelsaal des Prinz Carl am Kornmarkt.

Mit der Bürgerbeteiligung will die Stadt die Grundlage für eine transparente und flexible Kulturförderung erarbeiten und ihr Profil als Kulturstadt weiter ausbilden. Wo stehen wir, wohin wollen wir? Das sind dabei die zentralen Fragen.

Das Kulturangebot ist in den vergangenen zwei Dekaden enorm gewachsen. Speziell im Bereich der Festivals. Der Heidelberger Frühling etwa, der gerade zum 20. Mal stattfindet, sorgt dafür, dass Weltstars der Klassik-Szene am Neckar auftreten.

Und mit der Aufnahme Heidelbergs ins Unesco-Netzwerk der kreativen Städte ist auch die Literaturszene gefordert. In diesem Bereich hat das Kulturamt zusammen mit diversen Veranstaltern bereits viel in Bewegung gesetzt.

In puncto literarische und künstlerische Bildung könnte aber noch Neuland erschlossen werden. So hätte etwa die Gründung eines Literaturinstituts nach Leipziger Vorbild durchaus das Zeug dazu, Heidelberg wieder zu einem Zentrum des kreativen Geschehens zu machen. So wie während der Romantik oder der George-Zeit.

Angegliedert werden könnte solch ein Institut an die Universität, von der ohnehin schon etliche literarische Angebote und Aktivitäten ausgehen. Man denke nur an spezialisierte Seminare mit Schreib-Workshops, die Brentano-Jury, die Poetik-Dozentur sowie Seminare zur Editions-Praxis.

Diese Themenfelder ließen sich bündeln, erweitern und ohne allzu großen Kostenaufwand institutionalisieren. Dies ist jedoch nur ein Vorschlag. Weitere finden sich auf dem "Kultur-Wunschzettel" rechts. Das Bürgerforum kann das gesamte Spektrum der Kultur ausloten und Vorschläge diskutieren, zuspitzen oder verwerfen.

Mitarbeit ist gewünscht

Andrea Edel, die Leiterin des Heidelberger Kulturamtes, wird am 21. April in das Thema einführen. Anschließend präsentieren sich die Heidelberger Kulturszene: der Heidelberger Frühling mit Liedern der Romantik, vorgetragen von Andreas Beinhauer (Bariton) und Anna Graczykowska (Klavier), das Festival Enjoy Jazz mit Joss Turnball (Perkussion), die Reihe Word up! mit Dominique Macri (Poetry Slam) und das Klangforum Heidelberg mit Vokalmusik von Johannes Brahms.

Moderator Christoph Jopen wird das weitere Vorgehen erläutern, vor allem die Beteiligung der Bürger. Der Gemeinderat hat in einer Klausurtagung vor zwei Jahren Alleinstellungsmerkmale für das kulturelle Leben Heidelbergs erörtert. Sie werden im Kulturgespräch vorgestellt und gemeinsam besprochen.

An sieben Themenstationen können die Bürger ihre Ideen formulieren. Diese werden in die weitere Arbeit einbezogen. Nach dem Auftakt am 21. April haben die Teilnehmer die Möglichkeit, an weiteren Kulturwerkstätten mitzuarbeiten. Hierfür sind neben den eingeladenen Kulturschaffenden und Institutionen 20 Plätze für interessierte Bürgerinnen und Bürger reserviert.

Eine Mitarbeit an einer ganztägigen Kulturwerkstatt am 18. Juni und einer halbtägigen am 4. Oktober wird gewünscht. Infos liegen am 21. April im Prinz Carl aus und können vom 22. April bis zum 13. Mai auch im Kulturamt angefordert werden, telefonisch unter der Nummer 06221 / 58-33000 oder 58-33010. Die Infos werden außerdem auf der Homepage der Stadt zur Verfügung stehen. Sollten sich mehr Interessenten melden als Plätze vorhanden sind, entscheidet das Los.

Die Neukonzeption knüpft an den Kulturbericht von 2006 und eine stadtweite Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen zur Kultur in Heidelberg im Jahr 2014 an. Die Federführung liegt beim Kulturbürgermeister Joachim Gerner und der Kulturamtsleiterin Andrea Edel. Anfang 2017 sollen die neuen Leitlinien vom Gemeinderat verabschiedet werden.

Ende nächster Woche will übrigens auch die Metropolregion Rhein-Neckar ihre "Kulturvisionen" vorstellen.