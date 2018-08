Von Julian Klevesath

Auf welche Weise hängen Kultur und Kommunikation zusammen? Inwieweit kann Kunst der Vermittlung von unterschiedlichen Kommunikationsstilen dienen? Im Rahmen des Projektes "Das Gespräch vor dem Gespräch" des Heidelberger Kunstvereins gehen die Kuratorinnen Kathrin Hartmann, Jessica Laignel und Susanne Weiß dieser Frage nach.

Ausgangspunkt für dieses Projekt bilden die Erfahrungen, welche die Kuratorinnen als ehemalige Kulturmanagerinnen der Robert-Bosch-Stiftung in der Ukraine, Marokko und den Vereinigten Arabischen Emiraten sammelten.

"Wir sehen uns als Kulturmittlerinnen", erklärt Susanne Weiß. Ziel sei es einen "Dialog der Kulturen im Sinne der Völkerverständigung" anzuregen. Das Projekt stellt dabei nicht nur die drei Länder und deren Kommunikationsspezifika gegenüber, es vereint auch die Genres Literatur, Tanz und Theater.

Der ukrainische Autor Serhij Zhadan versucht in einem eigens für die Ausstellung verfassten Essay die Schwierigkeit der Übersetzbarkeit von Kultur aufzuzeigen und seine Heimat in der Post-Perestroikazeit im Spannungsverhältnis aus Sprachgemisch und innerer Zerrissenheit zu erklären.

Eine ganz andere Kommunikation herrscht in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Davon zeugt nicht nur die Fotografie Roland Fürsts von seiner Reise durch das Land aus dem Jahr 1978 (unser Bild). Die Berliner Dramaturgin Hannah Hurtzig veranschaulicht mit ihrer Videoarbeit "Nation Builders", in der sie zentrale Akteure des öffentlichen Lebens der Emirate miteinander in Dialog treten lässt, in welch rudimentärer und archaischer Form Kommunikation hier immer noch stattfinden kann. Ein Land, das "von Stereotypen übersät ist", wie Susanne Weiß erklärt, wo Geld die Welt regiere und man sich ganz bequem per SMS scheiden lassen könne. Die Kommunikationskultur hinkt dabei meilenweit der wirtschaftlichen Entwicklung hinterher.

Die in Marrakesch lebende Choreografin Bouchra Ouizguen verbindet schließlich mit dem Tanzstück "Madame Plaza" Tradition und Moderne. Sie zeigt die Aïtas, Gesellschafterinnen (vergleichbar mit den japanischen Geishas), entschleiert und versucht die Chiffren der Verführung und Weiblichkeit in die zeitgenössische Sprache umzudeuten. Mit viel Ausdruck und emotionaler Wucht thematisiert Bouchra die Widersprüchlichkeit und den Wandel des Bildes dieser marokkanischen Sängerinnen.

Auf ebenso unterschiedliche wie eindrückliche Weise untersucht die Ausstellung kulturspezifische Kommunikationsstile, Hierarchien, Geschlechterverhältnisse und zeigt dabei, dass Kunst stets auch eine "Poetik des Nichtverstehens" ist. So lautet auch der Titel des dazugehörigen Symposiums im Dezember.

Info: Kunstverein Heidelberg, "Das Gespräch vor dem Gespräch" bis 27. Januar. Eröffnung heute, 19 Uhr. Symposium "Die Schönheit des Nichtverstehens - Verstehen, Verständnis und Verständigung im internationalen Kulturaustausch" am 7. und 8. Dezember.