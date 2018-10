Von Ingeborg Salomon

Es sind nicht die großen Katastrophen, die den Protagonisten in den Erzählungen von Wilhelm Genazino das Leben schwer machen. Seine Ich-Erzähler leiden vielmehr an den kleinen Unzulänglichkeiten des Alltags, den sie als skurril und sonderbar empfinden. In "Die Liebesblödigkeit", einem bereits 2005 erschienenen Roman, sind es ein Paar fleischfarbene Stützstrümpfe, die den Erzähler mit Fragen des Alterns im Allgemeinen und seiner nachlassenden Potenz im Besonderen konfrontieren. Dass dieses Leiden am Alltäglichen durchaus komische Züge hat, davon konnten sich die Zuhörer gestern Nachmittag bei einer über weite Strecken erheiternden Lesung des Heidelberger Poetikdozenten im Rahmen der Literaturtage überzeugen.

Am Beispiel des Wortungetüms eines "Eierpfannkuchenrandstreifens" - selbiger befindet sich in einer Suppe, und weniger lyrische Menschen würden ihn schlicht als "Flädle" bezeichnen - gerät der Protagonist heftig ins Grübeln. Seine trüben Gedanken gelten nicht nur seiner komplizierten, aber seit Jahren bewährten Dreiecksbeziehung, sondern auch der eigenen Kindheit, als der kleine Junge einen Ball nicht zum Spielen benutzte, weil er hätte schmutzig werden können, sondern ihn mit ins Bett nahm, und sich dabei glücklich fühlte.

Ganz ähnlich geht es auch der Hauptfigur in der Erzählung "Der verlorene Schuh", nur sind es hier die Sandalen, die nicht getragen, sondern nur angeschaut werden. Glück pur. Als Zugabe las der 71-Jährige dann noch einen Essay mit einem Titel, der Genazinos Hauptthema auf den Punkt bringt: "Der Kampf gegen die eigene Biographie". Über Wahrheit, Projektionen, Lügen (und die Gründe dafür) sowie Enttäuschungen diskutierte der Autor dann mit seinem (vorwiegend weiblichen) Publikum. Wer mehr von Genazino hören möchte, hat bei vier weiteren Lesungen Gelegenheit.

Info: Am 27. Mai, 3. und 10. Juni, liest Wilhelm Genazino jeweils um 19 Uhr in der Universität, am 4. Juni, um 19.30 Uhr im Karlstorbahnhof.