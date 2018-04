Das Apollon Musagète Quartett eröffnet am 8. September die 'MuKu'-Saison mit Kammermusik in der Alten Aula. Foto: Borggreve

MR. Vier Polen eröffnen die Konzertsaison der Musik- und Kunstfreunde Heidelberg: Das Apollon Musagète Quartett, 2006 gegründet und gerade mit dem Borletti-Buitoni Trust Award ausgezeichnet, startet am kommenden Montag, 8. September, 20 Uhr, in der Alten Aula der Universität mit Werken von Joseph Suk, Janácek und Dvorák in den musikalischen Herbst. Die Streichquartettformation war schon 2008 im Münchner ARD-Wettbewerb erfolgreich und hat seither mehrere CDs aufgenommen.

Die Kammermusikreihe der "MuKu" wird fortgesetzt mit dem Wiener Hugo-Wolf-Quartett, das am 23. September mit Haydns op. 33/2, Weberns "Langsamem Satz" und Mendelssohns f-Moll-Quartett in Heidelberg gastiert.

Der junge ukrainische Pianist Alexej Gorlatch - er wurde 1988 in Kiew geboren und lebt seit 1991 in Deutschland - gewann beim ARD-Wettbewerb unter anderem den Publikumspreis und ist am 20. Oktober mit Werken von Mozart, Beethoven und Chopin in der Alten Aula zu hören. Das in Mainz gegründete Gutenberg-Quartett kommt zusammen mit der Pianistin Polina Grishaeva am 17. November und spielt zwei Klavierquintette von Dvorák (A-Dur, op. 81) und Schostakowitsch (g-Moll, op. 57).

Im Dezember wird das Lockenhaus-geprüfte Klaviertrio Alba nach Heidelberg und bringt neben Beethovens Op. 70/1 Raritäten von Kelly-Marie Murphy (*1964) und Joseph Marx (1882-1964). Das Werk der von kanadischen Eltern stammenden, aber auf Sardinien geborenen Komponistin Murphy wurde für das Trio Alba geschrieben und erklingt in deutscher Erstaufführung.

Das Zürcher Merel Quartett spielt Mozart, Beethoven und Bartók zu Beginn des neuen Jahres und das Duo Kostov-Valkov ist mit Werken für Cello und Klavier von Bach bis Rachmaninow im Februar zu hören. Das Jean Paul Klaviertrio beschließt den Kammermusikzyklus am 12. Mai mit Werken von Joseph Haydn, Maurizio Kagel und Antonin Dvorák.

Info:

Detailliertes Programm im Internet: www.kammermusik-heidelberg.de