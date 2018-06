Von Heribert Vogt

Heidelberg. "Unglaublich aktuell" ist Shakespeares um 1605 entstandenes Drama "Timon von Athen", aber dennoch wird es "so gut wie nie gespielt". Mit solch widersprüchlichem Befund eröffnete der Germanist Dieter Borchmeyer in seiner Veranstaltungsreihe "Shakespeare und kein Ende" dieses Mal den Abend. Für ihn ist der "Timon", den auch Karl Marx besonders hochhielt, "eines der liebsten Stücke von Shakespeare". Das Drama ist so "ungeheuer griechisch", spielt in Griechenland und weist große Gemeinsamkeit mit der griechischen Tragödie auf. Diese Faszination teilte durchaus der Heidelberger Rechtswissenschaftler Paul Kirchhof in seinem Vortrag "Timon von Athen oder der Sog zur Misanthropie", an dessen Ende auch die Überschrift für diesen Artikel geliefert wurde: "Die Macht des Geldes, die alles zerstört".

Zunächst umriss Kirchhof die Figur des Timon, der im antiken Griechenland des 5. Jahrhunderts v. Chr. ein wohlhabender, angesehener Bürger Athens ist. Er verhält sich großzügig und lädt oft Freunde ein. Aber seine Großzügigkeit sammelt diejenigen Menschen, die Geld sammeln und nicht Freundschaft oder Gespräch, sondern Geschenke und Reichtum wollen. Als Timon dies erkennt, distanziert er sich von ihnen, wird bitter und zieht sich in den Wald zurück, wo er letztlich in der Einsamkeit stirbt. Sein Grundanliegen nach der Enttäuschung besteht darin, die Menschheit zu hassen. Timon ist der Gute und Gutgläubige, der an seinem Wohlwollen gegenüber den Menschen zerbricht.

Im Mittelpunkt des Dramas steht die Macht des Geldes. Auch heute haben wir nach Kirchhof zwar Geld, aber dafür keinen garantierten Gegenwert. Das ganze System baut vielmehr auf Vertrauen. Wie das Geld ist auch die Sprache ein Zeichen für etwas anderes, aber beide Phänomene wirken grundverschieden: Während die Sprache ihre Gegenstände unterscheidet, vermeidet das Geld die Unterscheidung, es kann für alles stehen. Bei Shakespeare ist das Geld die "unnatürliche magische Kraft, die alles ins Gegenteil verkehrt". Deshalb wandelt sich mit ihm Freundschaft zu Geschäftsbeziehungen oder Liebe zu Hass.

Als Timon selbst Hilfe benötigt, leiht ihm niemand Geld. In seiner Enttäuschung beschimpft er seine vermeintlichen Freunde, schlägt auf sie ein und hasst fortan die ganze Menschheit. Im Wald lebt dann auch der Feldherr Alkibiades in seiner Verbannung. Und als Timon dort Gold findet, finanziert er dessen Feldzug gegen das verhasste Athen. Timons Tod ist für Kirchhof kein Zerbrechen am Schicksal und keine Sühne, sondern Ergebnis seines Rückzugs aus der Welt.

Zwei Modelle der Ökonomie sind hier gescheitert: der Tauschgedanke auf Basis der Großzügigkeit sowie Wucher und Berechnung. Letzteres war bei Shakespeare im frühen Kapitalismus eine "Sünde gegen die Natur", da Geld kein Geld erzeugen kann. Die Menschen lebten damals ganz in der Gewalt der Natur, gegen die sie sich nicht versündigen durften. Der Zins war generell verboten. Vor diesem Hintergrund hält Shakespeare die urbane Gesellschaft für korrupt, und Timon ist zu Tode enttäuscht.

Eine ähnliche Konfliktlage machte Kirchhof für unsere Gegenwart aus. Denn Ludwig Erhards Vorstellungen von der sozialen Marktwirtschaft haben sich grundlegend verändert. Damals galt das übersichtliche Szenario: Der Arbeitnehmer verdient Lohn für seine Arbeit, und der Unternehmer macht einen Gewinn, weil er den Bedarf eines anderen befriedigt hat. Heute ist dies ganz anders geworden: Der Gewinn ist der ausdrückliche Auftrag des wirtschaftlichen Unternehmens. "Das ist der große Fehler, an dem wir heute leiden", so Kirchhof. Deshalb entstehen die großen Brüche, die man kaum noch verstehen kann.

Shakespeares "Timon" ist demnach eine Antwort auf die Gegenwart, in der die Europäische Zentralbank willkürlich "Helikoptergeld" in EU-Mitgliedstaaten verteilt. Derweil spekulieren Banken auf den Niedergang von Opel oder Griechenland. Aber wenn sie sich verspekulieren, erklären sie sich für systemisch und greifen jenseits aller Eigenverantwortung in die Staatskasse. Auch das künstliche Wirtschaftswachstum durch neue Schulden ist für Kirchhof Ausdruck eines "organisierten wirtschaftlichen Niedergangs". Und hinsichtlich der Automatisierung der Warenproduktion registrierte er zwar die Arbeitsentlastung, aber der so erzielte Gewinn fließt wiederum an die Geldgeber, sodass die Schere zwischen Kapital und Arbeit immer weiter auseinandergeht.

Aber soll die Macht des Geldes unsere Wirklichkeit bestimmen, oder sollen andere Maßstäbe gelten? Timon wird in der Einsamkeit vom Menschenfreund zum Hasser der abstrakten Menschheit. Auch heute ist der Finanzmarkt völlig anonym, gesteuert von den Märkten. Das Wachstum ist ebenfalls eine abstrakte Größe, da keiner weiß, wer wie wächst. Bei Geldanlagen in Fonds wird die Bank zur Spielbank. Wenn Computer an der Börse mitbieten und Gewinne abschöpfen, ist daran kein einzelner Mensch mehr beteiligt. Verantwortlichkeit wie Freiheit verschwinden in der Anonymität des Marktes.

Und das Geld wird möglicherweise durch die neue Währung des Wissens beeinflusst. Denn alles wird digital gespeichert, sodass die Wissensmacht die Kapitalmacht modifizieren kann. Vor diesem Hintergrund ist es für Kirchhof dringend geboten, "eine neue rechtsverbindliche Geldordnung zu entwerfen".