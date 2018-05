Von Heide Seele

Heidelberg. Die Vielfalt ist seine Stärke. Er ist nicht nur Künstler und Kunsterzieher, nicht nur Menschenfreund und (partei-)politisch engagiert. Er etzt sich auch vehement für seine Kollegen ein. In mehreren wichtigen Verbänden bekleidet er Ehrenämter, zum Beispiel als Vorsitzender im Bundesverband Bildender Künstler oder in gleicher Funktion bei der Internationalen Gesellschaft der bildenden Künste. Und er ist Präsident der von ihm 1999 gegründeten International Association of Art. Werner Robert Schaub, der 1945 in der Ortenau geborene Künstler, der an der Kunstakademie Karlsruhe ausgebildet wurde und in Heidelberg Psychologie und Pädagogik studierte, hat sich um das Kulturleben Heidelbergs verdient gemacht. 1979 gründete er die Künstlergruppe79, die als Forum für Kunst in der Heiliggeiststraße weiter existiert.

1995 wurde Schaub mit dem Willibald-Kramm-Preis geehrt, acht Jahre später erhielt er das Bundesverdienstkreuz. Jetzt wurde dem umtriebigen Kunstschaffenden von der Stadt eine Ausstellung innerhalb der Reihe "Retrospektiven" ausgerichtet. Kulturamtsleiter Hans-Martin Mumm ging bei der Vernissage in seiner Ansprache auch auf Heidelbergs Bewerbung (in der Sparte Literatur) um die Aufnahme in das von der UNESCO eingerichtete Netzwerk kreativer Städte ein, die zur Jahreswende 2012/13 offiziell eingereicht werden soll. Dabei sicherte Mumm auch das anhaltende Engagement der Stadt um die Förderung der Bildenden Kunst zu.

Die Ausstellung im neuen, wohl temperierten Wechselausstellungsraum des Kurpfälzischen Museums hatte Heerscharen von Besuchern angelockt. Stefan Hohenadl vom Heidelberger Kulturamt, der die fundierte Eröffnungsrede hielt, hob Schaubs genaue Beobachtungsgabe wie sein politisches Engagement hervor und betonte, dass die Botschaft für den Künstler wichtig sei. Er hatte eine repräsentative Auswahl aus Schaubs charakteristischem Arbeitsfundus zusammen gestellt, Zeichnungen, Fotografien, Druckgrafiken, Aquarelle und Öbilder. In jeder dieser Techniken hat der Künstler Repräsentatives geleistet. Die Besichtigung der 76 Exponate ruft vieles in Erinnerung, auch die seinerzeit relevanten politischen Implikationen der Kunst. Umweltkritik hatte Schaubs (menschenlose) Arbeiten häufig bestimmt, dazu angetrieben von einer intensiven Liebe zur Natur, die ihm wohl der in dieser Ausstellung mehrfach präsente Vater vermittelt hat, zum Beispiel in den akribischen Darstellungen von Schaufel, Axt, Rechen usw., die eine bäuerliche Arbeitswelt suggerieren.

Dominant vertreten sind die Motive Holz und Baum. Sie begegnen dem Ausstellungsbesucher in der Bleistiftzeichnung, als Gravur in Eichenparkett oder mit Kohlestift auf Pinienbrettern angebracht, häufig auch in dem von ihm favorisierten Triptychon, das auch bei den kleinen Assemblagen vorkommt. Wie Fundstücke sind kleine Hölzchen in die Landschaftsmalereien integriert, die in strahlenden Blau- oder Gelbvarianten den Raum strukturieren.

Mit den stärksten Eindruck neben den vertrauten Körperlandschaften und den naturhaften Radierungen rufen Schaubs Öl-Teer-Holz-Bilder hervor. In sie wurden ebenfalls kleine Fragmente integriert.

Info: Kurpfälzisches Museum der Stadt Heidelberg, bis 9. September. Katalog aus dem Wunderhorn-Verlag 14,80 Euro.