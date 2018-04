Von Milan Chlumsky

Craco ist ein süditalienisches Dorf auf einem Berg, das man nicht betreten darf. 1963 wurde es verlassen, nachdem einige Jahre zuvor die Erde so stark gebebt hatte, dass die Häuser am Rand ins Tal wegrutschten. Das ist die Szenerie, in der John Giorno, der einstige New Yorker Banker, der von Andy Warhol zu Dichtung und Kunst geführt wurde, gewählt hat, um über den Tod von William S. Burroughs, den Gründervater der amerikanischen Beat Generation, zu sprechen.

Als eine Art buddhistische Meditation begleitete Giorno den großen Schriftsteller 1997 in den Tod. Der 83-jährige Burroughs, Guru der amerikanischen Popkultur, hatte am 1. August einen Herzinfarkt erlitten. Am Folgetag starb er. Die Schnipsel-Technik seiner späteren Romane (ein Text wurde in kleine Stücke zerschnitten und dann willkürlich zusammengesetzt) half ihm, die Drogensucht, die unzähligen Kurzaufenthalte in Gefängnissen, die unglückliche Tötung seiner zweiten Frau, die Ächtung infolge seiner Homosexualität zu überwinden. Auf die Frage eines anderen großen Dichters der Beat Generation, Allen Ginsberg, von wem er geliebt würde, antwortete er zögernd: "von den Katzen".

Dabei wäre der Harvard-Student Burroughs beinahe Arzt geworden. Als sich Allen Ginsberg 1943 an der Columbia University einschrieb, fand er neben Burroughs auch Jack Kerouac, den späteren legendären Autor des Romans "On the road" (1951, erschien 1957), der Bibel der ganzen Beat-Generation. Sie alle schienen an Amerika zu leiden: an der Intoleranz, an der Kommerzialisierung fast aller Lebensbereiche, an der Heuchelei der Politik, die mitten im Kalten Krieg Jagd auf ungeliebte "Mitbürger" machte. Die Beatniks gehörten dazu.

Neben Drogen war es vor allem der Alkohol, der die Künstler sprichwörtlich ruinierte. Kerouac, der König der Beatniks, hat sich mit 47 Jahren zu Tode getrunken. Ein anderer Dichter dieser Generation, Gregory Corso, fand im Gefängnis den Weg zur Poesie. Für Corso, der italienischen Ursprungs war und in Kinderheimen aufwuchs, war die Jugend die Hölle. Mit 20 stieß er auf Allen Ginsberg, sein Leben veränderte sich dann radikal.

Im Karlsruher ZKM wird die Geschichte dieser Bewegung jetzt um viele neue Aspekte bereichert. Es ist eine Simultanausstellung, organisiert vom französischen Kritiker und Übersetzer der Werke der Beat-Generation, Jean-Jacques Lebel, an der sich das Centre Pompidou in Metz sowie zwei andere französische Institutionen beteiligen: Nur eine von mehreren Institutionen finanzierte Schau konnte die vielen Dokumente ausfindig machen und sie rekonstruieren. Der erneute Besuch in dem "Hotel Beat" in Paris, in dem Ginsberg wie Kerouac, Burroughs und Corso eine fruchtbare Periode ihres Schaffens erleben durften, ermöglichte es, eine unvergleichliche Atmosphäre zu beleben.

Die Ausstellung beginnt mit einem etwa sechsstündigen Interview von Allen Ginsberg, in dem er die Periode der Beat Generation nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs Revue passieren lässt. Zahlreiche Schwarzweiß-Ausschnitte dokumentieren die Rolle der Musik für die Beat-Generation: Charlie Parker, Jazz, Bob Dylan und Patti Smith, der Komponist Philip Glass, der ein Poem von Ginsberg in sogenannten "repetitive structures" vertonte, sowie zahlreiche Musikgruppen, die direkt oder indirekt in die Bewegung involviert waren. Und selbstverständlich auch jene Poetry Slams, die neben Happenings und "street actions" unzählige Besucher und Aktivisten lockten.

In acht Kojen laufen mehr oder minder lange Videos, die einen ausführlichen Überblick über die pazifistischen Ziele, die Forderungen nach Gleichheit der Protagonisten bei verschiedenen künstlerischen und politischen Manifestationen und Aktivitäten geben.

Viel Zeit sollte man sich nehmen, denn die Geduld wird fürstlich entlohnt - man wird nicht nur auf die enge Freundschaft zwischen Dylan und Ginsberg hingewiesen (Ginsberg war bei der legendären Rolling Thunder Revue 1975 dabei), sondern erfährt auch, dass beispielsweise Paul McCartney auf Ginsbergs' Album "Ballad of the Skeletons" Gitarre gespielt hat. Tom Waits (der das Lied "On the Road", ein Gedicht von Kerouac, aufnahm), Mick Jagger, die Beatles, U2 und viele andere haben bekannt: "We wanted to be beatniks". Die Doors haben dies nach Kerouacs Tod in einem Buchbeitrag geschrieben.

Fi Info: "Beat Generation / Allen Ginsberg", bis 1.9.; Videos bei Youtube. www.zkm.de/zkm/ausstellungen