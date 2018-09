Von Welf Grombacher

August Wilhelm Iffland war der Star der Goethezeit. Er stand auf allen großen Bühnen und schrieb auch selbst Stücke. Seine Werke wurden früher häufiger gespielt als die von Schiller und Goethe. Sein wohl größtes Verdienst aber war die Etablierung der deutschen Sprache im Theater, nachdem ihn der preußische König Friedrich Wilhelm II. nach Berlin geholt hatte. Als Schauspieldirektor war er federführend, als das sogenannte französische Theater am Gendarmenmarkt zum Königlichen Nationaltheater umgewandelt wurde.

Vor 200 Jahren, am 22. September 1814, starb Iffland. Er hat ein Ehrengrab in Berlin. Sein Name ist heute nur noch Kulturinteressierten ein Begriff. Seine Stücke kennen nicht mal mehr die Germanistikstudenten. 65 Dramen hat er verfasst. Gespielt werden sie schon lang nicht mehr. So mancher tut sie leichtfertig als "bürgerliche Rührstücke" ab. In Mannheim, wo er sich die ersten Meriten erworben hat, verbannte man sein Denkmal, das im Zweiten Weltkrieg leicht beschädigt worden war, auf den Bauhof und zerschredderte es später ganz. Jede Zeit hat eben ihre eigenen Idole.

Der Herr Vater ist Registrator an der Königlichen Kriegskanzlei. Ein harter, aber ehrbarer Mann, der seinen 1759 in Hannover geborenen Sohn August Wilhelm gerne als Theologen gesehen hätte. Das aber ist so gar nicht seine Sache. Viel lieber schleicht er sich heimlich davon und schaut sich Gastspiele der Seylerschen Truppe an. "Bei der Vorstellung des Hamlet schlossen sich in mir Gefühle auf für das Erhabene, Wunderbare, und Große, die mir bis dahin unbekannt waren." Als der Streit zwischen Vater und Sohn wieder einmal eskaliert, steht sein Entschluss fest: Er flieht nach Gotha, wo sein großes Vorbild, der Schauspieler Konrad Ekhof, am Hoftheater spielt.

Die Lehrjahre nehmen ein jähes Ende als Ekhof 1778 stirbt. Zu diesem Zeitpunkt plant der pfälzische Kurfürst Carl-Theodor ein eigenes Theater in Mannheim. Zu diesem Zweck engagiert er die führungslose Truppe aus Gotha. So landet Iffland 1779 in Mannheim, wo er mit dem jungen Schiller bis tief in die Nacht hinein trinkt, diskutiert und eigene Stücke rezitiert. Den Titel des Schillerdramas "Kabale und Liebe" übrigens soll sich Iffland erdacht haben, während der von Ifflands "Verbrechen aus Ehrsucht" eigentlich von Schiller stammt. Ein tolles Gespann waren die beiden wohl. Die Rolle des Franz Moor im Drama "Die Räuber" ist für den aufstrebenden Mimen der Durchbruch. Schiller schwärmt über seinen Freund: "Deutschland wird in diesem jungen Mann noch einen Meister finden." Wie wahr!

Befeuert vom Erfolg, wagt sich Iffland immer häufiger an eigene Stücke. Zunächst mit eher mäßigem Erfolg. Sein "Albert von Thurneisen" wird 1781 noch mit "Nachsicht, Freundschaft und Wärme" aufgenommen. Schon sein "Verbrechen aus Ehrsucht" aber wird ein Erfolg. Als es gegeben wird, habe "Stille geherrscht, wie bei der Kaiserkrönung", berichtet Schiller. Auch das Lustspiel "Die Hagestolzen" wird 1791 in Mannheim uraufgeführt. Ifflands bestes Stück, wie Goethe einmal meint, der den Kollegen zwar lieber als Schauspieler sieht und vor allem über dessen Interpretation des "Clavigo" schwärmt: "Mit so viel Wahrheit und Delikatesse sah ich seit Ekhof nicht mehr spielen." Sogar einen "odieusen Kerl" nennt der Dichterfürst aus Weimar den jüngeren Iffland. Was so viel heißt wie: der Typ ist verrucht gut!

Als die Franzosen in Mannheim einmarschieren, flieht der Intendant Wolfgang Heribert von Dalberg nach München und übergibt die Geschäfte an Iffland. Der hält die Stellung, bringt das Theater durch die Wirren. Später wird er in seinen Lebenserinnerungen "Über meine Theatralische Laufbahn" (1798) von dieser Zeit schreiben: "Ich erinnere mich nicht, jemals in meinem Leben so angespannt und verbraucht worden zu sein." Zumal ihn Dalberg bei seiner Rückkehr nach dem Abzug der Franzosen auch noch rügt, die Theaterkasse nicht geschont zu haben, statt ihm dankbar zu sein. "Nie in meinem Leben ist meine Erwartung so bitter getäuscht worden." Iffland hat genug, wirft hin und wählt unter den zahlreichen Angeboten, die er sich erspielt hat, das von König Friedrich Wilhelm II. in Berlin, der ihn zum Direktor der neuen Nationalbühne macht.

Dafür aber muss ein ordentliches Haus her und so drängt Iffland seinen Regenten, das marode Französische Theater am Gendarmenmarkt aufzuhübschen. Das erledigt der Baumeister Carl Gotthard Langhans. Im Jahr 1802 wird es neu eröffnet. Wie sein Herr betrachtet auch Iffland das Schauspiel als "wirksames Mittel zur Belebung eines edlen Patriotismus". Alle seine Vorstellungen sind ausverkauft. Obwohl jeden Tag zwei stattfinden. Zu seinen größten Fans gehört die schöne Königin Luise. Nach ihrem viel zu frühen Tod vermacht sie dem Theatermann eines ihrer teuersten Tafelgeschirre.

Info: Anlässlich des 200. Todestages von August Wilhelm Iffland stellt Prof. Dr. Alexander KoÅ¡enina zusammen mit den Ensemblemitgliedern Reinhard Mahlberg und Michael Fuchs den Theatermann vor. Die Lesung findet am 22. September, 20 Uhr, im Werkhaus des Nationaltheaters Mannheim statt.