Gustavo Pérez (vorn) in der Heidelberger Galerie Heller am Adenauerplatz. Foto: Hentschel

Von Heide Seele

Dass er ein gefragter Künstler ist, verwundert nicht, denn seine Gefäße sind fein gefertigt, ästhetisch in ihrer Wirkung. Sie muten edel in ihrer überwiegend monochromen Farbigkeit an, weisen dekorative Spuren auf, und jedes der Stücke, die alle in den letzten zwei Jahren entstanden sind, ist ein Unikat.

Marianne Heller hat in ihrer Heidelberger Galerie lange warten müssen, bis es ihr gelang, Gustavo Pérez in einer Einzelausstellung - sie trägt den lapidaren Titel "Linie-Fläche-Raum" - zu präsentieren. Die Galeristin und der in Mexiko geborene Keramiker artikulierten bei der Vernissage daher unisono ihre Freude über das Zustandekommen der Ausstellung. Pérez zeigt eine vielseitige Auswahl aktueller Arbeiten, in denen er neue Ideen und eine unverwechselbare Formensprache entwickelte.

Der 63-jährige Keramiker hatte zunächst Ingenieurwissenschaften, Mathematik und Philosophie studiert, bevor "der Ton ihn auswählte" und nicht umgekehrt, da dieses Material ihm unbegrenzte Möglichkeiten bietet. Zwanzig Jahre hat es gedauert, bis er zu seiner individuellen Artikulation gefunden hatte.

Er geht dabei allemal vom gedrehten Zylinder aus, den er nachhaltig prägt, indem er ihn auf der Scheibe schlitzt, Einritzungen vornimmt oder durchlöchert. Die Dehnungen und Verformungen verleihen dem Körper eine lebendig-organische Qualität. Nach oben zu ist er überwiegend offen, kann sich aber auch zur Skulptur verschließen. Einige wenige Objekte wecken Assoziationen an stachelige Seesterne, aufgeplatzte Knospen oder aufgeplusterte Kissen.

Die Wände wurden durch die Finger des Keramikers eingedrückt, so dass das starre Material weich erscheint. Einige der luftig aufgebauten Objekte weisen schwarze Partien auf. Der Betrachter erkennt, dass Pérez viel gezeichnet hat, aber die Lineaturen auf den Keramiken hat er in sie hineingeschnitten. Da liegt natürlich der Name von Lucio Fontana in der Luft, mit dem den Mexikaner ansonsten aber wenig verbindet.

Pérez gibt seinen nur mit Nummern bezeichneten, fantasieanregenden Arbeiten keine Namen. Sie zeichnen sich durch Originalität und Klassizität aus, sind rhythmisch strukturiert, und ihre Oberflächen mit abstrakten Formen strahlen den Zauber ferner Kulturen aus.

Dr. Josef Strasser von der Pinakothek der Moderne in München erzählte in seiner Einführung, dass Pérez in Mexiko City studierte, lange experimentierte und intensiv mit der Form gerungen habe, weil er keineswegs konzeptuell sein wollte. Für sein Studium an der Accademia di Brera in Mailand hatte er ein zweijähriges Stipendium bekommen. Seine mit den Händen vorgenommenen Verformungen der Oberfläche bezeichnete der Kunsthistoriker als das Markenzeichen des Keramikers.

Info: Gustavo Pérez in der Keramikgalerie Heller in Heidelberg, Friedrich-Ebert-Anlage 2, bis 7. Juli.