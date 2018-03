Von Peter Wiest

Mannheim. Mit Cover-Songs ist es so eine Sache. Egal, wie gut man sie nachspielt - letztlich spielt man sie halt nur nach. Wenn überhaupt, hilft da nur eins: Umarrangieren; neu einkleiden; einem alten Song ein neues Gewand und neuen Sound geben, ohne dass sein ursprünglicher Reiz oder gar der Wiedererkennungswert verloren geht. Zumindest dies haben die Macher von "The Wolf with the Red Roses", der neuen Eigenproduktion des Mannheimer Capitols, geradezu beispielhaft geschafft: Mit einem Ensemble, dem die schiere Lust am Rock'n'Roll aus allen Knopflöchern springt.

Gut 30 Jahre Rockgeschichte haben sie dabei aufgearbeitet: Eine subjektive Auswahl von Songs, die (fast) jeder kennt. Stücke von Prince, Pink Floyd, Manfred Mann, Bruce Springsteen, Peter Gabriel oder Marillion bringen sie auf die Bühne. Meist fast perfekt dargeboten; oft in ganz eigenen Varianten und Variationen; stets so, dass das Publikum am liebsten lauthals mitsingen würde (was es hin und wieder auch tut). Und daran kann nichts schlecht sein - also ist "The Wolf with the Red Roses" eine alles in allem sehr gelungene Produktion geworden.

Gelungen besonders durch die wunderbaren Musiker, die glücklicherweise nicht nur im Hintergrund bleiben müssen: Was die Band um die Gitarristen Matthias Klöpsch und Christof Brill und den musikalischen Leiter Frank Schäffer bietet, sucht seinesgleichen. Da verblasst das Bühnengeschehen im Vordergrund oft ein bisschen - was gar nicht so schlimm ist angesichts der Tatsache, dass es thematisch dieser Aufführung an einem roten Faden mangelt. Warum man ausgerechnet das Meat Loaf-Zitat vom Wolf als Titel gewählt hat, bleibt rätselhaft, auch wenn man den Grund vermuten kann: Wolfsmasken zwischen (unerklärlicherweise auf Rollen permanent hin- und hergeschobenen) Bäumen machen sich optisch halt ganz gut.

Sei's drum: Das schmälert den Spaß an der Aufführung kaum. Zumal die drei singenden Saschas (Krebs, Lien und Kleinophorst) alle bestens bei Stimme sind und diese auch voll aussingen. Letzteres gelingt Christiane Weber leider erst in der zweiten Hälfte - aber immerhin.

Bleiben die beiden Tänzer Nina Ungerer und Kevin Hudson: Offensichtliche Profis, deren Choreografien und Körperbeherrschung imposant sind. Letztlich jedoch lebt die Aufführung vom Rock'n'Roll. Und so sollte es ja auch sein bei einer Capitol-Eigenproduktion.

Fi Info: Weitere Aufführung am 28. Juni.