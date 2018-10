Von Heribert Vogt

Heidelberg/Paris. Der Pariser Louvre mit Leonardo da Vincis Mona Lisa als Weltattraktion war 2012 mit zehn Millionen Gästen das meistbesuchte Museum auf dem Globus. Ständigen Zugang zu seinen großen Schätzen haben Heidelberger Studierende seit nunmehr fünf Jahren. Zum Wintersemester 2007/08 startete der binationale Studiengang "Internationaler Master für Kunstgeschichte und Museologie", der vom Institut für Europäische Kunstgeschichte an der Universität Heidelberg und von der École du Louvre in Paris, Frankreichs prestigeträchtiger Elitehochschule für Kunstgeschichte, durchgeführt wird.

Vor dem Hintergrund der schon mehr als 50 Jahre währenden Hochschulbeziehungen der Universität Heidelberg zum südfranzösischen Montpellier (seit 1954/55) führt dieser weltweit erste integrierte internationale Studiengang auf Masterebene im Fachbereich Kunstgeschichte ins Herz von Frankreichs Hauptstadt. Das zweijährige Masterprogramm führt die sich ergänzenden Kompetenzen in Paris und Heidelberg zusammen. Unter der entsprechenden Internetadresse (www.ecoledulouvre.fr/heidelberg.html) finden sich auch Fotos der Universitätsbibliothek und des Carolinums in Heidelberg.

Die Deutsch-Französische Hochschule in Saarbrücken unterstützt diesen Studiengang, dessen Plätze international ausgeschrieben werden. Sie gewährt einen Mobilitätszuschuss. Pro Jahrgang werden in Deutschland und Frankreich je sieben oder acht Bewerber ausgewählt. Über sie sagt der Heidelberger Studiengangsleiter Michael Hesse: "Von den baltischen Staaten bis zum Libanon sind Studierende vieler Nationalitäten vertreten."

Die zentrale Organisation und Koordination wird von Heidelberg aus erledigt. Das Programm führt zum Erwerb des "Diplôme de Muséologie" und des "Diplôme de deuxième cycle de l'École du Louvre" sowie des Mastergrades in Heidelberg. Neben den Urkunden über beide Hochschulgrade erhalten die Studierenden ein gemeinsames Zeugnis der Partnerinstitutionen und der Deutsch-Französischen Hochschule.

Das erste Jahr verbringen die Studierenden in Paris, wo die École du Louvre den Lehrgang für Museologie, Denkmalpflege und Restaurierung anbietet. Die praxisnahe Ausbildung umfasst sammlungsgeschichtliche wie konservatorische Aspekte, Konzeption und Aufbau von Ausstellungen sowie Verwaltung und Rechtslage. Die Teilnehmer können täglich im Louvre und in weiteren Pariser Museen vielen Kunstwerken und ihrer Präsentation begegnen. Die 1882 gegründete École du Louvre ist eine renommierte Elitehochschule, die Kurse in Kunstgeschichte, Museologie, Archäologie, Kulturgeschichte und Epigrafik anbietet. Sie befindet sich im Pariser Louvre und untersteht dem französischen Kultusministerium.

Die abschließenden beiden Semester des Masterprogramms absolvieren die Studierenden am Heidelberger Institut für Europäische Kunstgeschichte (www. iek.uni-hd.de). Hier werden sie in der wissenschaftlichen Recherche ausgebildet. Und ihre analytisch-kritischen Fähigkeiten werden vertieft. Zudem verfassen sie an der Ruperto Carola eine Masterarbeit. Besonders hilfreich sind dabei die herausragenden Heidelberger Literaturbestände. Die Universitätsbibliothek hat das Sondersammelgebiet Kunstgeschichte. Sie ist in diesem Fach deutschlandweit die größte und bedeutendste Bibliothek. Von ihren drei Millionen Büchern entfallen etwa 400.000 auf die Kunstgeschichte.

Der binationale Master-Studiengang für Kunstgeschichte und Museologie ermöglicht etwa verantwortliche Tätigkeiten im internationalen Museums- und Ausstellungsbereich sowie in der Denkmalpflege. Infrage kommen darüber hinaus auch andere klassische Berufsfelder der Kunstgeschichte wie Kulturmanagement, Schulen, Hochschulen, Forschung, Erwachsenenbildung und Touristik, Publizistik (Presse- und Verlagswesen, Rundfunk, Fernsehen, Online-Dienste), Kunst- und Antiquitätenhandel oder Art Consulting.

Michael Hesse über die Chancen der teilnehmenden Studierenden: "Der große Vorteil aber ist eigentlich, dass für die meisten wegen der internationalen Ausrichtung die Ländergrenzen kaum mehr eine Rolle spielen. Sie finden überall ihren Weg."

Info:www.iek.uni-hd.de; www.ecoledulouvre.fr/heidelberg.html