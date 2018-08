Von Julian Klevesath

Es ist paradox: Dem neuseeländischen Schriftsteller Alan Duff gelang 1990 mit seinem Roman "Warriors" ein Weltbestseller, der sogar erfolgreich verfilmt wurde. Er rief eine Stiftung ins Leben, die jährlich rund 600 000 Bücher an Kinder und Jugendliche verschenkt, die keine Chance auf Bildung haben. Dennoch wurde er von der nationalen Kritik ignoriert. Nie hat ihn eine Universität oder ein Literaturfestival eingeladen.

Man nahm Duff, der selbst Halb-Maori ist, übel, dass er gegen die vorherrschende Meinung anschrieb. Er übte offen Kritik an seinem Volk und benannte schonungslos die Gründe für die soziale Armut der Maori: mangelnde Bildung, Alkoholismus, Kriminalität.

Jetzt war Alan Duff, der auch auf der Frankfurter Buchmesse vertreten war, zu Gast im Deutsch-Amerikanischen Institut Heidelberg und plauderte im Gespräch mit Moderator Dr. David Eisermann offen über sein Heimatland, Rugby, die Kunst des Schreibens und seine eigene Familiengeschichte.

Der 1950 geborene Autor hat ein bewegtes Leben hinter sich und kam früh selbst mit Gewalt in Berührung. Sein Buch "Warriors" hat stark autobiografische Züge. Der Sohn einer Maori-Mutter und eines europäischen Vaters wuchs in einer Sozialsiedlung in Rotorua auf. Der Vater war belesen und gebildet, die Mutter verfiel dem Alkohol und wurde gewalttätig. Beim ersten Date schlug sie den Vater mit einem Schuh. Auch Duff lernte seine Fäuste einzusetzen, kam wegen Körperverletzung ins Gefängnis. Den Bruder verlor er bei einem Autounfall.

"Warriors", das gerade neu aufgelegt wurde, schildert das Leben im Maori-Ghetto von Pine Block. Im Zentrum der Geschichte stehen Beth, die versucht ihre fünf Kinder durchzubringen und ihr Mann Jake, ein arbeitsloser Hüne, der zwar über einen starken linken Haken verfügt, aber auch ein starkes Alkoholproblem hat. Duffs Mutter stand für die Figur des Jake Pate, verrät der Autor.

Duff vermittelt anschaulich, dass Neuseeland eine "physical nation" ist, in der man sich mehr für Rugby als für Bücher interessiere, wo die Leute keine Schals tragen und keine 80 Dollar für einen Haarschnitt ausgeben.

Darum ist Duff, der heute in Frankreich lebt, so eine wichtige literarische Stimme in Neuseeland. Er zeigt, dass Bücher und Bildung den einzigen Ausweg aus der Armut weisen. Gangmitglieder und Jugendliche kommen bei seinen Besuchen in der alten Heimat auf ihn zu und danken ihm für seine Romane. Dabei sieht Duff sich auch selbst als stolzer Maori-Krieger, erweist sich aber zugleich als sensibler, kultivierter Geist und bekennt, dass ihm die europäische Mentalität mehr zusage. Zerrissen zwischen den Kulturen sucht er seinen Weg und steht damit beispielhaft für das spannungsreiche, multikulturelle Neuseeland.

Info: Alan Duff: Warriors. Unionsverlag. 312 Seiten. 9,90 Euro.