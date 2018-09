Von Alexander R. Wenisch

Bundesstraße, Felder, Industrieschlote, Fußballplätze, Häuser mit Deutschland-Fahne im Vorgarten. Dazu die Nationalhymne. Das sind die ersten Szenen des aktuellen Tatorts "Verbrannt": Eine Fahrt in eine Kleinstadt, hinein in die zunächst grau-triste, dann erschreckend braune deutsche Wirklichkeit. Ein Krimi, der vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Flüchtlingskrise thematisch mal wieder den Puls der Zeit trifft.

> Was ist passiert? Die Bundespolizisten Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) und Katharina Lorenz (Petra Schmidt-Schaller) liegen auf die Lauer, um zwei dunkelhäutige Asylbewerber dingfest zu machen, die mutmaßlich mit gefälschten Pässen handeln. Dann der Zugriff. Die Täter entkommen zunächst, schließlich verpasst einer von ihnen Lorenz einen Schlag, bis Falke eintrifft und den Mann krankenhausreif schlägt - fast besinnungslos vor Wut.

> Wie geht es weiter? Der Wutausbruch ist nur der Anfang. Der stark blutende und zudem betrunkene Afrikaner wird in einer Zelle gesperrt. Am frühen Morgen schlagen Flammen in der Zelle hoch, der Mann verbrennt. Seltsam: Er soll sich selbst angezündet haben, obwohl er doch gefesselt war. Unter den wachhabenden Polizisten will keiner die Schuld tragen. Wichtigster Satz: "Was’n das für’n Sumpf hier?!"

> Worum geht es wirklich? Um Polizeigewalt und Rassismus im Dienst. Aber auch um Perspektivlosigkeit in einer Kleinstadt, um die Angst vor Überfremdung und den Verlust vom Heimatgefühl. Szenischer Kristallisationspunkt dieser Melange ist der Polizist Mehmet Mutlu, selbst türkischer Abstammung, dennoch Rassist, der zu Protokoll gibt: Früher - also bevor die ganzen Ausländer nach Deutschland gekommen sind - haben "die Brötchen besser geschmeckt".

> Alles unrealistisch? Keineswegs. Der neue "Tatort" nach dem Drehbuch von Stefan Kolditz beruht auf dem Fall von Oury Jalloh, der vor gut zehn Jahren in Dessau (Sachsen-Anhalt) in Polizeigewahrsam verbrannte. Noch heute wird unter Fachleuten, Freunden und Justizkritikern erregt über den Tod des Mannes aus Sierra Leone diskutiert. Der damalige Dienstgruppenleiter der Polizei wurde 2012 wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe von 10 800 Euro verurteilt. Der Bundesgerichtshof (BGH) wies 2014 alle Einsprüche gegen das Urteil des Magdeburger Landgerichts zurück. "Tatort"-Autor Kolditz ("Unsere Mütter, unsere Väter") spricht von "obszön lächerlichen Strafen". Die Dessauer Polizei habe die Ermittlungen behindert.

> Ist der Tatort dann ein Doku-Drama? Nein. Das haben die Autoren bewusst vermieden. Der Fall Oury Jalloh liefert nur die Blaupause für den Plot. Bewusst wurde die Tatort-Handlung auch nicht in Ostdeutschland, sondern in Salzgitter angesiedelt. Alltäglicher Rassismus, wollen die Autoren klarmachen, ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Zudem sind Übergriffe der Polizei auch keine Seltenheit, wenn auch nicht die Regel: Man erinnere sich nur an Misshandlungen von Flüchtlingen bei der Bundespolizei Hannover oder an Beamte in Heilbronn, die Mitglied beim rassistischen Ku-Klux-Klan waren.

> Wie schlagen sich die Kommissare? Da ist noch immer die offensichtliche Zuneigung der beiden füreinander. Da ist aber auch ein Fall, der den Ermittlern an die Nieren geht. Falke, ohnehin ein Bauchtyp, plagt sein schlechtes Gewissen; Lorenz kann die Brutalität, mit der sie andauernd konfrontiert wird, nicht mehr so abgebrüht wegstecken. Beide stürzen in eine tiefe Krise, aus denen sie - leider - nicht mehr rauskommen. "Verbrannt" ist der letzte gemeinsame Fall für das spannende Team Falke/Lorenz. Petra Schmidt-Schaller steigt aus dem Tatort aus.

> Sonntag, 20.15 Uhr - lohnt sich das Einschalten? "Verbrannt" ist auch in seiner Bildsprache ein düsterer Krimi, der aufwühlen will - und das auch schafft. Sehr sehenswert: Die Kamera ist immer sehr nahe am Geschehen dran, das erzeugt eine bedrückende, authentische Atmosphäre. Und über die Story wird diskutiert werden!