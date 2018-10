Von Alexander R. Wenisch

Ein Satz ist entlarvend: "Das ist ja fast wie bei Breaking Bad", sagt ein ermittelnder Beamter. Ja, aber eben nur "fast". Vielleicht hatten Drehbuchautor oder Tatort-Redaktion die Idee, die US-Erfolgsserie ins "europäische" zu übersetzen. Vielleicht ist dies auch der Grund, warum die ORF-Episode "Paradies" die Tatort-Sommerpause an diesem Sonntag beendet. Allein: Zwischen Wunsch und Wirklichkeit liegen Meilen. Mit den Wiener Kollegen Moritz Eisner und Bibi Fellner startet die Tatort-Saison extrem schwach.

Wobei man dies den beiden Schauspielern Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer gar nicht zur Last legen kann. Die beiden spielen toll - wie immer, muss man sagen. Ein starkes Team. Wie bereits im Grimme-Preis-gekrönten Fall "Angezählt" (2013) wird die Majorin von ihrer Vergangenheit eingeholt, mischt sich Privates mit Beruflichem. Oberstleutnant Eisner erweist sich dabei in ihrem zehnten gemeinsamen Fall als großer Rückhalt. Die beiden sind aber am Ende einem verkorksten Drehbuch (Uli Brée) und einer matten Inszenierung (Regie: Harald Sicheritz) ausgeliefert.

Aber immerhin: Bibi Fellner bekommt in der Folge die Gelegenheit, mit ihrem tyrannischen Vater abzuschließen und ihre verkorkste Kindheit in der österreichischen Provinz aufzuarbeiten. Dorthin, in die Steiermark, verschlägt es Fellner und Eisner. Der Vater der Kommissarin liegt in einem Altenheim im Sterben. Eisner hat gerade mal einen Espresso Zeit, da ist der Alte schon tot.

Dass Bewohner eines Altenheims sterben, macht nun noch keinen Kriminalfall. Und so dauert es auch ungewöhnlich lange, bis aus der privaten Befindlichkeit Fellners ein Ermittlungsgrund erwächst. Bibi nämlich erbt von ihrem vermeintlich verarmten Vater 30.000 Euro. Und keiner weiß, woher das Geld stammt. Erst als klar wird, dass auch Fellners Mitbewohner kürzlich starb - und zwar unter nicht ganz eindeutigen Umständen -, nehmen die Kommissare Witterung auf.

Die führt sie in den ehemaligen Ostblock. Dorthin reisen die Rentner einmal in der Woche. Doch was zunächst wie eine biedere Kaffeefahrt daherkommt, entpuppt sich als lukratives Geschäft: Angeführt von Heimbewohner Paul Ransmayr (Peter Weck) hübschen sich die Senioren ihr Taschengeld auf. Denn der ORF-Tatort hat sich eigentlich des Themas Altersarmut angenommen. Dass am Ende die Rente nicht reicht, dass man im Heim auf fremde Hilfe angewiesen und den Launen des Pflegepersonals ausgeliefert sein wird - davor haben viele Angst. Das gesellschaftspolitische Problem aufzugreifen scheint lohnenswert. Leider aber verheizen die Österreicher das Thema in einem langweiligen und durchschaubaren Plot. Und lassen Eisner auch noch behaupten: "Alte Menschen sind gefährlich, sie haben nichts zu verlieren." Die Rentner hier jedenfalls agieren eher naiv.

Sie schmuggeln die Modedroge Crystal Meth. Daher auch der Vergleich mit Breaking Bad. In der gerade wieder ausgezeichneten Serie wird ein krebskranker Lehrer aus der Not heraus zum Drogendealer. Ransmeyers Not indes ist überschaubar. Der ehemalige Direktor einer Seifenfabrik wurde von seiner kaltherzigen Tochter entmündigt und ins Heim gesteckt. Mit dem "Nebenjob" will er genug Geld zusammenbekommen, um zu fliehen - nach Spanien, ins "Paradies".

Man verrät nicht zu viel, wenn man erwähnt, dass Feller und Eisner dies zu verhindern versuchen. Dabei ermitteln sie sogar illegal jenseits der österreichisch-tschechischen Grenze und leisten sich eine "Verfolgungsjagd" mit den Rentnern, die zum Schlechtesten zählen muss, was der Tatort zu bieten hat. Schlechte Schnitte, keine Spannung, banale Dramaturgie und der Versuch, dies mit einer Filmmusik aufzupeppen, die an billige 70er-Jahre-US-Serien erinnert.

Man weiß nicht: Soll das ein Spaß sein oder ist es doch nur Unvermögen? "Breaking Bad" jedenfalls ist es nicht.