Von Alexander R. Wenisch

Welch ein Glück hat der Kieler Tatort mit Axel Milberg als Hauptkommissar Klaus Borowski. Der spielt über Schwächen seiner Teamkollegen und Mängel im Drehbuch einfach hinweg. Und wenn's Dicke kommt, taucht er ab und sucht selbst nach Beweisen.

Was ist passiert? Auf einem nächtlichen Bootsausflug wird der Jurist Jens Adam spektakulär erschossen. Seine Leiche verschwindet in der Ostsee. Keine einfache Sache für Klaus Borowski (Axel Milberg) und Sarah Brandt (Sibel Kekilli): Denn wie soll man ermitteln, wenn die Leiche fehlt? Zum Glück rückt sich Adams Frau Marte (Nicolette Krebitz) schnell in den Kreis der Verdächtigen.

Worum geht es wirklich? "Borowski und das Meer" will eigentlich ein Öko-Krimi sein. Es geht um so genannte Seltene Erden, die für die Chip-Produktion abgebaut werden - mit entsprechenden Umweltbelastungen. Jurist Adam hat für eine solche Abbaufirma gearbeitet, die sich da einige Schweinereien erlaubt. Insgesamt hätte es der Story aber nicht geschadet, wäre der Aspekt Raubbau noch deutlicher ins Zentrum gerückt worden. Dafür darf Borowski mit einem kleinen "Yellow Submarine" abtauchen - was aber einigermaßen überflüssig ist.

Wie brutal ist die Folge? Kaum. Zu Anfang wird ein junger Mann ertränkt. Nach diesem "Schock"-Einstieg geht es sehr gemächlich weiter.

Wie gut sind die Ermittler? Eigentlich müsste jeder Kieler Tatort "Borowski und Laienschauspieler" heißen. Axel Milberg (57) spielt so gut, dass die Übrigen in der Crew wie blutige Anfänger wirken. Besonders Sibel Kekilli (33) spielt so hölzern, dass man gar nicht weiß, warum man die damals in Fatih Akins "Gegen die Wand" so toll fand.

Worüber muss noch geredet werden?Über Nicolette Krebitz (42), die im deutschen Fernsehen zuletzt viel zu selten zu sehen war. Sie spielt eine "seltsame Frau", wie Borowski schnell festgestellt, die "getreu bis in den Tod" zu ihrem Mann hält. Obgleich der sie doch regelmäßig betrügt. Nur: Was, wenn sie zur Hälfte der regulären Tatort-Zeit schon aus heiterem Himmel ein Geständnis ablegt? Das widerspricht jeder Sonntagabend-Logik. Da muss Borowski mit seinem berühmten Psycho-Verhör ran. Grandiose Szenen!

Und was macht Frank Schätzing da? Der Kölner Bestseller-Autor ("Der Schwarm") hat einen Gastauftritt als Ozeanexperte. Frank Schätzing (56) erforscht die Tiefen der eigenen Schauspielkunst und findet - nichts. Was aber wiederum Sibel Kekillis mauen Auftritt in ein deutlich besseres Licht rückt. Danke dafür.

Sonntag, 20.15 Uhr - lohnt sich das Einschalten? Jein. Die Story ist ganz okay. Aber es gab schon deutlich bessere Borowskis. Für ihren ORF-Tatort "Angezählt" (2013) wurde Regisseurin Sabine Derflinger für den Grimme-Preis nominiert. Das dürfte ihr mit "Borowski und das Meer" nicht passieren.