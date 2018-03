Von Alexander R. Wenisch

Das Münchner Oktoberfest ist laut, bunt, überbordend - und im neuen "Tatort" mörderisch. Pünktlich zum heutigen Start der Wiesn ermitteln die Münchner Tatort-Kommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) auf der Theresienwiese - zum ersten Mal in ihrer fast 25-jährigen Karriere in der ARD-Reihe.

> Was ist passiert? Für einige Besucher wird das "die letzte Wiesn", so der Titel der aktuellen Tatort-Folge. Im Bierzelt fallen sie von den Bänken. Aber nicht aufgrund zu hohen Bierkonsums, zumindest nicht nur. Dem Gerstensaft war GHB beigemischt, Liquid Ecstasy. In Verbindung mit Alkohol kann das tödlich sein.

> Worum geht es wirklich? Ja, man muss es sagen: Der Tatort ist ein Film für alle Wiesn-Hasser. So wie Kommissar Leitmayr einer ist. Wichtigster Satz des Abends: "Immer des G’schiss mit der Scheiß-Wiesn!" Vor den schwitzenden, singenden, saufenden Horden will der Kommissar in die Toskana flüchten. Seine Wohnung überlässt er für die Zeit zwei hübschen jungen Schwedinnen. "Happy Beer Drinking" wünscht er ihnen noch. In der U-Bahn Richtung Flughafen findet Leitmayr einen hilf- und orientierungslosen italienischen Wiesn-Besucher, der sich aber nicht helfen lassen will. In der Toskana dann der Anruf: Der Italiener ist tot - und auf seinem Geldbeutel befinden sich Leitmayrs Fingerabdrücke.

> Und das war’s? Nein. Einen kleinen gesellschaftlich erhobenen Zeigefinger hat der Münchner Tatort natürlich wie immer auch parat. Batic und Leitmayr kämpfen nicht nur gegen die Zeit, weil immer wieder Wiesn-Ecstasy-Opfer auftauchen, sondern auch gegen die Profitgier des Freistaates und der Wiesn-Wirtin Moosrieder (Gisela Schneeberger), die sich von der Polizeiermittlung in ihrem Zelt das Geschäft nicht vermiesen lassen will: "Sechs Millionen Besucher, über eine Milliarde Umsatz."

> Wie schlagen sich die Kommissare? Hervorragend. Die beiden sind schön gereizt. Batic, weil ihn Wiesn-Wirtin Mossrieder mit ihrer Profitgier nervt. Leitmayr, weil er nun statt Toskana doch übers Oktoberfest muss.

> Was macht den Tatort stark? Seine besten Momente hat der Tatort, wenn er den absurden Oktoberfest-Alltag, den Ausnahmezustand in München, ganz trocken ausstellt. Im Übrigen: In tollen Bildern eingefangen. Wenn Leitmayr in seine Wohnung zurückkehrt und dort Dutzende junge Leute im komatösen Zustand vorfindet - eingeschlafen beim "Tatort". Wenn Assistent Kalli (Ferdinand Hofer) selbstverständlich früher gehen kann, nur weil er einen Wiesn-Tisch ergattert hat. "Früher gehen? Wieso? Ah, habt’s Ihr ’n’ Tisch?" Wenn Helene Fischers "Atemlos" zum Soundtrack des Grauens wird und Batics Tante Mara aus Kroatien mit 1,9 Promille auf der Wiesn-Wache landet.

> Was man im Tatort fürs Leben lernen kann: Ob man tatsächlich die Wiesn besuchen muss.

> Sonntag, 20.15 Uhr, lohnt sich das Einschalten? Vor allem für Menschen die eine gewisse Abneigung gegenüber Großveranstaltungen mit Alkoholkonsum hegen. Die dürften an dieser Mischung aus Gesellschaftsstudie und Zombiefilm ihren Spaß haben.