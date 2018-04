Von Christian Broecking

In seinem Online-Tourtagebuch hat er auch über das Café Teufelhart, wo seine Solo-CD "Concert in Dachau" aufgenommen wurde, geschrieben. Über seine besonderen Gefühle als jüdischer Sohn eines Holocaust-Überlebenden und über Apfelkuchen und Cognac nach dem Konzert, bei dem er elektroakustische Gitarre und Laptop spielte.

Wenn man Elliott Sharp auf das hörbare Chaos in seinen Kompositionen anspricht, sagt er, dass er intensive Musik liebe. Für ihn muss es nicht unbedingt laut sein, eine Geige könne in einem Konzertsaal allein durch die Resonanz des Raumes schon einen unglaublichen Klang haben. Das Orchester sei für ihn wie ein großer Synthesizer, das Chaos müsse nicht immer kontrolliert werden. Sharp vergleicht den Vorgang des Komponierens mit einem imaginären Fenster, in dem alles passieren kann.

Noch findet der Multi-Instrumentalist nicht bei allen Auftraggebern Anklang. Als er für das American Composers' Orchestra eine Version von "Tessalation Row" komponierte, befürchteten die Streicher, ihre Instrumente beim Spielen des Stückes zu beschädigen. Bei der Aufführung trugen sie zudem Ohrstöpsel zum Schutz vor den "schrecklichen Klängen". Sharps einstiger Lehrer Morton Feldman kritisierte dessen Kompositionen dafür, dass man sie statt in roten Plüschsesseln auf dem Boden sitzend hören würde - Feldman störte besonders der soziale Kontext in Sharps Musik.

Ende der 70er Jahre gründete der 1951 geborene Sharp in New York sein Label Zoar Records, er wirkte an unzähligen Aufnahmen der New Yorker Lower East Side Szene mit. Seine Kompositionen wurden vom Symphonieorchester des Hessischen Rundfunks, vom Ensemble Modern, Kronos Quartett und Zeitkratzer aufgeführt. Bei der Biennale in Venedig trat er 2003 mit Carbon auf, bei den Donaueschinger Musiktagen 2007 wurde seine Komposition "Ripple From The Bang" uraufgeführt.

Für Sharp besteht also kein Widerspruch darin, Orchestermusik zu schreiben und gleichzeitig in einer Blues-Band zu spielen. Das sei seine bewusste Entscheidung gegen gängige Erwartungen im amerikanischen Musikbetrieb. Neben Orchestra Carbon, seinem eigenen kleinen Orchester mit acht bis 17 Spielern, besteht sein Projekt "Tectonics" nur aus Sharp selbst sowie einem Computer.

Künstler seien Parameter ihrer Umgebung, sie thematisieren und reflektieren die politischen und sozialen Bedingungen, erläutert Sharp im Gespräch vor seinem heutigen Enjoy-Jazz-Konzert. "Wenn ich zurückschaue, sehe ich permanente Kampfsituationen. Im Kontext der kulturellen Bewegungen der letzten 40 Jahre sind die Ohren weit geöffnet worden. Aber die Mächtigen behindern die Kultur, wo sie nur können." Avantgarde-Künstler hätten zwar die ästhetischen Dispositionen des Publikums provoziert, doch der Postmodernismus habe sich als gefährlich erwiesen.

Anfangs sei es aufregend gewesen, Geschlecht, ethnische Herkunft und soziale Klasse zu thematisieren, doch nach kurzer Zeit fühle es sich sehr nostalgisch an, werde zu Objekten und ironisiert. Die Musikszene habe für alles ein Genre erfunden, doch spannende Musik funktioniere so nicht. Zumindest nicht für Elliott Sharp. Diskussionen könnten die Probleme nicht lösen, Aktivitäten seien gefragt.

Sharp verwendet Laptop und elektronisches Equipment, bei seinen Solo-Gitarrensolokonzerten bleibt das Zubehör dennoch recht übersichtlich. "Der Computer im Musikfachbereich an der Universität in Buffalo hatte, als ich dort studierte, die Größe eines ganzen Raums, doch mit den damals üblichen Rechnergrößen gibt sich ein Laptop heute gar nicht ab. Wir haben damals Tage gebraucht, um ein paar Töne zu erzeugen, die noch nicht mal gut klangen. Als ich 1974 bei den Pionieren der Computermusik studiert habe, war ich mehr daran interessiert, ein Realtime-Komponist zu werden. Ich wollte kein Wissenschaftler sein, der sein Leben vor dem Computer verbringt. Jetzt bin ich ein Künstler, der mit dem Computer unerwartet viel Zeit verbringt."

Stockhausen und Ligeti waren wichtig für ihn, der Blues hat ihn geprägt, und er fand es schon immer spannend, mit rhythmischen Strukturen zu experimentieren. Elliott Sharp möchte utopische Ideen projizieren.

Info: Elliott Sharp tritt heute um 19 Uhr, in der Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg auf.