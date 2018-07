Von Alexander R. Wenisch

Auch der Tatort folgt als Spiegel der Gesellschaft Konjunkturen. Während lange immer wieder Kindesentführungen und -misshandlungen thematisiert wurden, erlebt derzeit das Thema "Flüchtlinge" im ARD-Sonntagabend-Klassiker eine Hochzeit. Nach der Luzerner Ausbeutungs- und Rassismus-Tragödie "Schutzlos", dem Stuttgarter Geiseldrama "Im gelobten Land" und der einem wahren Verbrechen nachempfundenen Folge "Verbrannt" von Falke und Lorenz greifen nun auch die Kölner das Thema auf. "Narben" heißt der Fall für Freddy Schenk und Max Ballauf. Ein Krimi, der unter die Haut geht.

Hintergrund Situation im Kongo: An der afrikanischen Atlantikküste liegen die "Republik Kongo" und die "Demokratische Republik Kongo" (ehemals Zaire). Letztere ist im Tatort "Narben" die Heimat der Protagonisten. Laut Auswärtigem Amt herrscht in der Demokratischen Republik Kongo "eine der schwersten humanitären Krisen weltweit", mit zwei Millionen unterernährten Kindern unter fünf Jahren. Situation im Kongo: An der afrikanischen Atlantikküste liegen die "Republik Kongo" und die "Demokratische Republik Kongo" (ehemals Zaire). Letztere ist im Tatort "Narben" die Heimat der Protagonisten. Laut Auswärtigem Amt herrscht in der Demokratischen Republik Kongo "eine der schwersten humanitären Krisen weltweit", mit zwei Millionen unterernährten Kindern unter fünf Jahren. Der aktuelle Bericht des UN-Flüchtlingshilfswerkes UNHCR zählt die DR Kongo zu den sieben Ländern mit dem höchsten Flüchtlingsaufkommen. Nach aktuellen Schätzungen sind hier rund 2,6 Millionen Menschen auf der Flucht. Im Kongo kämpfen seit Jahren ethnisch geprägte Milizen um regionale Vorherrschaft. lex

> Was ist passiert? Patrick Wangila (Jerry Elliott), ein Arzt aus dem Kongo, liegt tot im Park vor einer Kölner Klinik, in der er beschäftigt war. Erstochen. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Kommissare auf einen weiteren Todesfall. Nur wenige Tage zuvor starb eine junge Frau bei einer Polizeirazzia in einem Flüchtlingsheim. Auch sie stammte aus dem Kongo. Gingen die Beamten vor Ort zu rabiat vor? Die Ermittler halten nur lose Enden in den Händen - heimtückischer Mord, wahrscheinlich eine Beziehungstat einerseits, Rassismus im Dienst andererseits. Doch Assistent Tobias Reisser (Patrick Abozen) findet Verbindungen.

> Worum geht es wirklich? Um das Schicksal von Frauen in Bürgerkriegsländern wie dem Kongo, in dem Misshandlungen, Vergewaltigungen, Folter zur Kriegsstrategie gehören. Um die "Narben", die sie auf Körper und Seele davontragen. Und es geht um den Umgang mit Flüchtlingen hier in Deutschland. "Leben Sie mal so wie die, dann liegen bei Ihnen auch die Nerven blank", sagt etwa ein Sozialarbeiter zu den Kommissaren, als im Flüchtlingsheim ein Streit zwischen einigen Bewohnern ausbricht. "Überbelegte Zimmer, keine Arbeit, keine Perspektive."

> Was ist die Stärke des Tatorts? "Wenn es um Flüchtlinge geht, sprechen wir aktuell meistens über Zahlen. Es geht dann darum, wie viele Menschen in unser Land kommen. In diesem Tatort geht es nicht um diese anonyme Menschenmenge. Wir erzählen die Einzelschicksale", sagt Schauspieler Klaus J. Behrendt. "Wir bekommen eine Ahnung, was sie in ihrem Land erlebt haben und was sie bewogen hat, nach Europa zu fliehen." Die Story nimmt auch eine überraschend mutige Wendung, die hier aber nicht verraten wird. Nur soviel: Nicht alles ist so schwarz-weiß, wie es zunächst erscheint.

> Wie schlagen sich die Kommissare? Während Schenk (Dietmar Bär) mit Beamtenmentalität ermittelt, gönnt sich Kollege Ballauf (Behrendt) mal wieder ein Tête-à-Tête mit seiner On-Off-Freundin, der Kriminalpsychologin Lydia Rosenberg (Juliane Köhler) - die er natürlich auch gleich für seinen Fall einspannen muss. Ballauf hängt sich mächtig rein und fördert Dinge über das Schicksal der Kongo-Flüchtlinge zutage, die einem als Zuschauer schon sehr nahe gehen. Von Regisseur Thorsten C. Fischer (Tatort: "Der Fall Reinhardt") sehr dicht erzählt.

> Was kann man vom Tatort fürs Leben lernen? Wenn es darum geht, die eigene Haut zu retten, sind Gutmenschen auch nur Menschen. Böses Vorurteil wird ins Gegenteil gedreht.

> Sonntag, 20.15 Uhr, lohnt sich das Einschalten? "Narben" ist spannend und emotional erzählt, ernsthaft und thematisch ganz nahe an der Gegenwart. Wem das zu intensiv ist, sollte eine Pause einlegen; kommenden Sonntag gibt’s wieder einen Münsteraner-Tatort.