Von Matthias Roth

"Freiheit wagen", die thematische Vorlage für den 19. Jahrgang des Musikfestivals "Heidelberger Frühling", sei eigentlich erst während der Arbeit am Programm des Festivals 2015 entstanden. Denn zuerst habe man die Idee gehabt, sich der "Aufklärung" zu widmen - da kamen Edward Snowden und der NSA-Skandal dazwischen. "Wir fragten uns plötzlich," so Thorsten Schmidt bei der Pressekonferenz, "welche Rolle die Kunst in diesen Zeiten spielt und welche Verantwortung Künstler übernehmen." Hintergrund Hintergrund Highlights beim "Heidelberger Frühling 2015". Eine Auswahl:

> Streichquartettfest von 22.-25. Januar in der Alten PH.

> Christian Tetzlaff spielt Beethovens Violinkonzert am 21. März

> Lied.Lab: Vom Volkslied zum Kunstlied am 23. und 30. März sowie am 13. und 20. April

> Avishai Cohen Trio & Stuttgarter Kammerorchester am 25. März

> Ian Bostridge singt Lieder von Schubert am 26. März

> András Schiff mit Schuberts später B-Dur-Sonate am 27. März

> Thomas Hampson singt US-amerikanische Komponisten am 28. März

> Igor Levit und András Schiff erstmals als Klavierduo am 29. März

> Thomas Quasthoff singt Jazz am 1. April in der Stadthalle

> After Work Concerts mit Stipendiaten am 1., 15. und 22. April

> Abschlusskonzert der Lied Akademie am 2. April

> Salomé Kammer singt Lieder von Satie, Weill, Piazzolla am 7. April

> Bundesjugendballett in der HebelHalle von 9.-13. April

> Igor Levit und Freunde: "Standpunkte I-VI" von 6.-11. April

> Igor Levit spielt Bachs "Goldberg-Variationen" am 12. April

> Hanna-Elisabeth Müller singt Berg, Strauss und Mussorgski am 14. April

> Alica Sara Ott und Francesco Tristano spielen "Sacre" am 16. April

> Christina Pluhar spielt Alte Musik am 17. April

> Anna Thalbach und Ensemble mit Liedern und Lyrik am 23. April

> Rafał Blechacz spielt Bach, Beethoven und Chopin am 24. April

So habe man die Diskussionsreihen, die immer Teil des Musikfestivals waren, stärker auf das Thema des digitalen Wandels der Welt ausgerichtet. Außerdem habe man vor, Diskussionen im Internet anzustoßen, die dann auf der Bühne fortgeführt werden. Ein Musikfestival dürfe eben "nicht nur unterhalten und zerstreuen", so Schmidt, es müsse "auch provozieren, anklagen und unsere Gedanken in Bewegung bringen".

Der Germanist Dieter Borchmeyer wird daher in einem Symposion zur "Dia-lektik der Freiheit" zusammen mit dem Pianisten András Schiff diskutieren, und der Komponist Frederic Rzewski schreibe nicht nur ein neues Musikwerk im Auftrag des "Frühlings", sondern er stelle sich auch im Rahmen der Akademie-Diskussionen der Frage, ob Kunst wirklich noch oder überhaupt politisch sein kann.

"Freiheit wagen" heißt für den Intendanten des Festivals und sein Team auch, Dinge wagen, von denen man nicht sicher weiß, ob sie gelingen, so Schmidt. Das Scheitern sei bei solchen Projekten durchaus "mit eingeplant". Man glaube dennoch, einen Nerv zu treffen und hoffe auf ein reges Publikumsinteresse.

Es wird also spannend beim "Frühling 2015", der am 21. März mit Christian Tetzlaff und dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin startet und vier Wochen später, am 25. April, mit Gautier Capuçon und dem WDR Sinfonieorchester Köln endet. Tugan Sokhiev leitet das erste, Jukka-Pekka Sarasate das letzte Konzert.

In 131 Veranstaltungen - darunter 70 "reine" Konzerte - werden rund 700 Künstler auftreten, und neben manchem Wiedersehen gibt es auch Heidelberg-Premieren: So wird etwa der Tenor Ian Bostridge erstmals in der Stadthalle auftreten (mit Liedern von Schubert), und der Pianist Piotr Anderszewski gibt seinen ersten Soloabend (24. März) am Neckar.

Gern gehörte Wiederholungstäter sind Rafał Blechacz (24. April), Christina Pluhar & L'Arpeggiata (17. April), die in zwischen zu schönem Ruhm gelangte Sopranistin Hanna-Elisabeth Müller (14. April) und natürlich Thomas Quasthoff, der mit Jazzprogramm auf die Bühne zurückkehrt (1. April - kein Scherz)!

Thomas Hampson und Quasthoff werden erneut die "Lied Akademie" anbieten, zu der auch Ian Bostridge etwas beitragen wird. Der Pianist Igor Levit und der Komponist Matthias Pintscher werden zusammen mit Frederic Rzewski die Kammermusik- bzw. Komponisten Akademie ausrichten.

Zum Aufwärmen lädt das Streichquartettfest bereits im Januar in die Alte PH ein: Fünf Ensembles bieten hier Gelegenheit, Probenarbeit und Konzerte in hoher Konzentration zu verfolgen - ein Muss für Quartettfans.

Info: Detailliertes Programm im hinteren Teil dieser RNZ-Ausgabe. Internet: www.heidelberger-fruehling.de