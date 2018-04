So viele ausverkaufte Konzerte wie noch nie, 23.000 verkaufte Karten in nur zwei von vier Wochen sind eine stolze Bilanz für die Festivalmacher. Foto: Alex

ani. Der "Frühling" bricht Rekorde: So viele ausverkaufte Konzerte wie noch nie, 23 000 verkaufte Karten in nur zwei von vier Wochen, mit insgesamt 34 000 Besuchern rechnet man schon jetzt bis zum ebenfalls ausverkauften Abschlusskonzert am 20. April, das wären rund 2000 Besucher mehr als im letzten Jahr. Zur Halbzeitbilanz zeigen sich die Organisatoren sowie die Sponsoren des Musikfestivals "Heidelberger Frühling" äußerst zufrieden. Es wird gelobt: "Ein Festival von außerordentlicher Qualität, das mindestens bundesweite Relevanz hat", so etwa Uwe Schroeder-Wildberg, Vorstandsvorsitzender der MLP AG.

Auch die ganze Stadt ist seit dem 16. März im "Frühlingsfieber", die grünen Fahnen wehen, nahezu alle Straßen sind mit den grünen Plakaten bestückt, es gibt Musik, Tanz, Workshops und auch Diskussionen, insgesamt 138 Veranstaltungen. Doch der Erfolg hat auch eine Kehrseite. Das Telefon des Intendanten Thorsten Schmidt steht nicht mehr still. Am Apparat sind verzweifelte Menschen, "auch Freunde", scherzt Schmidt, die ihn anflehen, noch Karten herauszurücken. Diese Bitten muss er jedoch meistens abwehren, denn sind die Kapazitäten erschöpft, kann auch der Intendant nichts mehr machen. "Wir haben restlos ausverkaufte Konzerte. Alles ist genauso eingetreten, wie wir es uns erhofft haben", zieht Schmidt sein vorläufiges Fazit. Von einer "Krise des Konzerts" kann zumindest beim "Frühling" keine Rede sein. Trotzdem ist nicht zu bestreiten, das weiß Schmidt ebenfalls: "Das Publikum wird älter."

Deswegen wurden in diesem Jahr einige innovative Präsentationsformen ins Leben gerufen, die zum Ziel haben, auch die jüngere Generation, Studenten und Schüler, ins Konzert zu locken. Gemeinsam mit dem Festival-Partner MLP, dem zweiten Hauptförderer nach HeidelbergCement, wurde etwa zum ersten Mal die "Late Night Lounge" im Frauenbad des Alten Hallenbades sowie im Stadtgarten veranstaltet. Hier präsentierten die Stipendiaten und Musiker der Akademie Junger Komponisten und der Klarinettist Jörg Widmann ab 23 Uhr neue Musik in zumindest für ein Konzert ungewöhnlicher Kulisse. Mit Erfolg: Vor dem Frauenbad standen die Besucher Schlange, und auch für die zwei weiteren "Late Night Lounges" am 12. und 19. April gibt es nur noch Stehplätze. "Das ist ein Zeichen dafür, dass wir so auch in Zukunft neue Schichten gewinnen werden", ist sich Schmidt sicher.

Besonders stolz blicken er und auch Sponsor Manfred Lautenschläger auf die Inszenierung "Folk Songs" zurück. Zum zweiten Mal stellte der "Frühling" in Zusammenarbeit mit dem von John Neumeier gegründeten Bundesjugendballett ein Tanz-Musik-Programm auf die Beine, das bei den Zuschauern auf große Begeisterung stieß. Und mit John Neumeier hat man schließlich einen Choreografen im Boot, der auch international einen hervorragenden Ruf hat.

Kein Wunder also, dass die Stadt den florierenden "Frühling" nicht hängen lassen will. So wurden die Zuschüsse für das Festival in diesem Jahr, so Oberbürgermeister Eckart Würzner, deutlich erhöht: "Als Kulturstadt wollten wir damit ein Zeichen setzen."