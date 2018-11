Begeisterte in Berlin nicht nur die Politpromis, sondern vor allem die Jury: Der 24-jährige Heidelberger Lukas Staier alias 'Cossu' gewann den Wettbewerb 'Raputation'. Jetzt will der Lehramtsstudent so bald wie möglich neue Tracks aufnehmen. Foto: Karl Jurka

Von Anica Edinger

Sie sind Marionetten. Ihre eigenen Ziele, die eigene Meinung, den Ehrgeiz, etwas verändern zu wollen, verlieren sie nach und nach - bis nichts mehr übrig geblieben ist. Nur noch der Parteikonsens. So sieht zumindest Lukas Staier, alias "Cossu", das Schicksal eines Berufspolitikers. Mit seinem letzten Song "Zwiespalt" hat der Heidelberger Rapper jetzt den Wettbewerb "Raputation" für politischen Rap für sich entschieden - und sich so gegen 250 andere Rapper durchgesetzt. Seine Semesterferien hat er dafür geopfert. Nächste Woche geht das Lehramtsstudium an der Pädagogischen Hochschule wieder los - ob mit oder ohne Lukas, steht allerdings noch nicht zu 100 Prozent fest.

Lukas, du hast den Wettbewerb beim großen Finale in Berlin gewonnen. Wie geht es jetzt für dich weiter?



Ich will auf jeden Fall Musik machen. In nächster Zeit stehen diesbezüglich einige Sachen an, etwa ein Track auf der Juice-CD. Dafür habe ich am Sonntag in Berlin schon vier oder fünf Beats von Produzentin "Melbeatz" bekommen, da kann ich mir einen aussuchen. Ich will jetzt so viel wie möglich produzieren, professioneller als bisher. Außerdem steht ganz bald ein Feature-Track mit Rapper Mo Trip an.

Zwiespalt von "Cossu"



Quelle: Youtube

Und die Uni?



Ich habe noch drei Semester vor mir. Die will ich zum jetzigen Zeitpunkt auch durchziehen. Man muss trotzdem schauen, wie sich musikalisch alles entwickelt.

Wie war's denn beim Finale in Berlin?



An dem Abend war die Stimmung super. Über 650 Leute sind gekommen und haben mitgefeiert - das klingt vielleicht kitschig, aber es war am Ende eine große HipHop-Familie. Als um 23 Uhr die Entscheidung fiel, ist von mir auch ein großer Druck abgefallen, die letzten Wochen waren doch sehr anstrengend.

Waren denn auch ein paar Politiker da?



Ja, etwa Jens Spahn, Hans-Christian Ströbele oder Gregor Gysi. Die waren die ganze Nacht hinter der Bar, haben Getränke gemixt und der Musik gelauscht.

Hast du dich mit ihnen unterhalten? Gab es Lob oder Kritik? Dein Track wirft ja nicht unbedingt ein gutes Licht auf das Politiker-Dasein ...



Nach dem Finale kamen alle auf die Bühne und haben mich beglückwünscht. Ich bin mir aber, ehrlich gesagt, nicht sicher, ob die Politiker sich die Tracks richtig angehört haben. Das wäre sehr schade. Es ging schließlich darum, dass die Politiker zu uns kommen, um die Jugend besser zu verstehen. Zeitweise kam es mir aber so vor, als ob sie sich nur jugendnah geben. Ich hätte mich gerne mit ihnen kritisch über meinen Song unterhalten, dafür gab es anscheinend aber keine Zeit.

Die letzte Aufgabe des Wettbewerbs hieß: Versetze Dich in die Haut eines Politikers. Ist dir das schwer gefallen?



Von allen Runden ist mir das am leichtesten gefallen, da es nicht wie in den Runden zuvor darum ging, Fakten in die Texte zu bauen und die noch in Reime zu verpacken. Ich habe mir einfach vorgestellt, wie es wäre, selbst in die Politik zu gehen, anfangs mit viel Elan und dem Ziel, etwas zu verbessern. Später merke ich, wie ich langsam zur Marionette werde und nicht mehr nach eigenen Idealen strebe, sondern mich der Partei füge.

"Weekend", Rapper und Juror, meinte in einem Internet-Video, du hättest besonders beim Finale überrascht. Wieso?



Mein letzter Song im Wettbewerb war ganz anders als die vorherigen. Ich wollte damit einen Track machen, der mehr nach vorne geht, Druck mitbringt und nicht zu nachdenklich wirkt, auch im Hinblick auf den Liveauftritt. Das könnte auch mein Vorteil gegenüber den anderen gewesen sein - denn deren Final-Stücke ähnelten alle deren Songs der vorigen Runden.

Rückblickend: Würdest du dir "Raputation" noch einmal antun?



Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, war aber auch extrem anstrengend. Wir mussten pro Runde binnen fünf Tagen einen Text schreiben, aufnehmen, ein Video drehen und schneiden. Es war aber meine letzte Chance. Nächstes Jahr hätte ich die Altersgrenze von 24 Jahren überschritten, es war also allerhöchste Eisenbahn.