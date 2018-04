Von Rainer Köhl

Es ist die deutsche Nationaloper schlechthin, Webers "Der Freischütz" und die Regisseurin Sandra Leupold lässt in der Neuinszenierung am Theater Heidelberg deutlich werden, wie die Seele des Volkes so tickt. Die ist obrigkeitstreu, bieder und befolgt in blindem Gehorsam die soziale Hackordnung: ducken nach oben, austeilen nach unten.

Ganz unten in der Sozialordnung der Dorfgemeinschaft steht der Jägersbursche Max. Ein Underdog und klassischer Dorfdepp, der erstmal Spießruten laufen muss, nachdem er seinen Probeschuss versiebt hat. Das ganze Dorf defiliert an dem armen Tor vorbei, bespuckt ihn, zieht ihn am Ohr. In den anschließenden Volkstanz wird er eingereiht und im Takt der rustikalen Klänge herumgestoßen und geschlagen. Ein packendes Sozialdrama hat Sandra Leupold inszeniert: konzis, lapidar und packend, als wäre der Text von Georg Büchner. Und lässt es auch an feiner Ironie nicht fehlen.

Den Text hat die Regisseurin sehr genau gelesen und belichtet die Situationen neu und klug. Sie geht den Sachen tief auf den Grund. Gottergebener Fatalismus prägt das Leben der kleinen Leute. Wie ein Dorfpfarrer spricht, predigt Erbförster Kuno zu ihnen, die jedes Wort aus seinem Munde wie das eines Heiligen entgegennehmen. Labsal für ihr Gewissen, bevor sie wieder wie die Hühner keifend aufeinander loshacken.

Die Kostüme von Jessica Rockstroh machen die sozialen Schichten deutlich: Da sind die Hinterwäldler in ärmliche Lumpen gekleidet, und wie aus einer anderen Welt erscheinen die Jäger schmuck und farbenfroh. Genauso wie Fürst Ottokar, der mit einem Sonnenschirm-Träger aus einem Genregemälde von Spitzweg entsprungen scheint.

Sparsam und symbolistisch ist das Bühnenbild von Stefan Heinrichs. Aus dem Schnürboden hängen verschiedene Objekte und Accessoires herab, die in Zeitlupe auf und ab fahren und Grundmotive der Handlung minimalistisch belichten: Kreuz und Waldpilz, Flinte und Jägerhut, Reisigbündel oder Hirschgeweih scheinen vor dem schwarzen Bühnenhintergrund auf, geben eine leicht surrealistische Szenerie ab.

Gleichfalls sparsam geht die Wolfsschluchtszene über die Bühne. Samiel, der schwarze Jäger ist ein schmales Männlein in dunklem Zwirn mit Hut und einer gerüschten weißen Kochschürze. Die bleibt auch bis zum Ende blütenweiß. Samiel muss nur mit dem Finger schnippen, um sein böses Werk in Gang zu setzen, und das genießt er mit still-vergnügtem, fiesem Grinsen. Eine Paraderolle für AP Zahner. Ein blutiges Opfer fordert das Gießen der Freikugeln in der Wolfsschlucht, wofür es am Ende des Abends einige Buhs gab.

Fein wie die Inszenierung ist die Vorstellung auch musikalisch: Alexander Geller, in dieser Spielzeit neues Ensemblemitglied in Heidelberg, gibt einen fabelhaften Max. Kein heldentenoraler Kraftprotz, sondern ein überaus feinsinniger Gestalter, der mit herrlich blühendem Timbre und sublimer Lyrik sehr für sich einnimmt und darstellerisch packend agiert.

Jugendliche Leidenschaft verbindet Hye-Sung Na als Agathe sehr überzeugend. Sie singt mit großer Reinheit und schönster lyrischer Hingabe. Ein herzerfrischend lieblich singendes und ebenso agierendes Ännchen gibt Irina Simmes.

James Homann ist ein kraftvoll sonor agierender Kaspar, würzig getönt, trefflich singend. Einen prächtigen Bass lässt Wilfried Staber als Eremit hören. Prächtig tönten Philipp Stelz als Kilian und Zachary Wilson als Ottokar, gut sangen die fidelen Brautjungfern: Trefflich waren Chor und Extrachor des Theaters (Einstudierung: Ines Kaun).

Sehr dynamisch musizierte das Philharmonische Orchester Heidelberg unter Leitung des Ersten Kapellmeisters Dietger Holm: in trockener Sonorität, klanglich schlank und agil tönte dies, Romantik bei den Wurzeln gepackt. Trotz einiger Buhs ein großer Premierenerfolg.

Info: Nächste Aufführungen am 13., 21. und 27. April. Kartentelefon 06221-5820000.